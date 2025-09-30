Apa itu transfer file?

Transfer file dimulai pada 1970-an, ketika orang mulai mencari alternatif di luar floppy disk untuk mendistribusikan konten digital. Salah satu platform berbagi file online pertama adalah Usenet, sebuah papan buletin elektronik yang memungkinkan anggota komunitasnya untuk memposting berita. Fungsionalitas ini memungkinkan pengguna untuk berbagi file data dengan orang lain di grup beritanya.

Tahun 1985 adalah tahun terbentuknya protokol komunikasi pertama, FTP. Standar transfer file memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data di antara sistem komputer yang berbeda dengan menggunakan seperangkat aturan dan sintaksis yang sama.

Pada tahun 1990-an, internet membuka komunikasi di seluruh dunia, memungkinkan orang untuk berbagi informasi melalui jaringan komputer yang sangat besar. America Online (AOL) menjadi salah satu penyedia layanan Internet pertama. Layanannya menawarkan platform email berbasis langganan dengan berbagai layanan web termasuk transfer file.

Situs musik Napster dibuat pada tahun 1999, yang membuat penggunanya dapat berbagi file audio mp3 dengan sesamanya. Di tahun pertama, situs ini mendistribusikan 4 juta lagu. 2 Situs ini umumnya dianggap sebagai layanan berbagi file peer-to-peer pertama. Ini membuka jalan bagi jejaring berbagi lainnya seperti Gnutella dan Freenet pada awal 2000-an.

Saat ini, banyak solusi transfer file berkecepatan tinggi tersedia untuk mengelola aliran informasi digital. Sistem penyimpanan cloud seperti Dropbox dan iCloud memungkinkan pengguna untuk menyimpan semua jenis file digital (termasuk foto dan video) di luar lokasi. Dengan menggunakan layanan ini, orang dapat mengakses dan mentransfer file dari dan ke perangkat apa pun.

Hak cipta dan keamanan

Transfer file dan berbagi konten digital yang dilakukan secara luas telah menghadirkan tantangan etika dan hukum selama bertahun-tahun. Menurut Wikipedia: “Berbagi file menimbulkan masalah hak cipta dan telah menyebabkan banyak tuntutan hukum. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pencipta jaringan peer-to-peer dapat dimintai pertanggungjawaban jika perangkat lunak mereka dipasarkan sebagai alat untuk pelanggaran hak cipta." 3

Pelanggaran data dan transfer yang gagal dapat memengaruhi laba dan reputasi organisasi. Menurut sebuah studi oleh IBM Security dan Poneman Institute, biaya rata-rata pelanggaran data pada 2018 adalah USD3,86 juta. Perkiraan biaya untuk setiap data yang hilang atau dicuri: USD 148.