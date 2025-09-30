Apa itu transfer file?

Transfer file mengacu pada pertukaran file data, apa pun ukuran atau jenisnya, di seluruh sistem komputer dan jaringan.

Menurut Techopedia: "Transfer file adalah proses menyalin atau memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan atau koneksi internet. Hal ini memungkinkan proses berbagi, mentransfer, atau mengirimkan file atau objek data logis di antara pengguna dan/atau komputer yang berbeda, baik secara lokal maupun jarak jauh." 1

File data mungkin terstruktur atau tidak terstruktur — termasuk dokumen, multimedia, grafik, teks, dan PDF. Mereka dapat dibagikan melalui pengunduhan atau pengunggahan dan dikirimkan di dalam atau di luar perusahaan.

Transfer file biasanya diatur oleh protokol komunikasi, seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana informasi ditransmisikan antara komputer dalam jaringan. Protokol transfer file (FTP), protokol kontrol transmisi (TCP), dan protokol transfer hypertext (HTTP) adalah contoh standar umum yang digunakan saat ini.
Evolusi transfer file

Transfer file dimulai pada 1970-an, ketika orang mulai mencari alternatif di luar floppy disk untuk mendistribusikan konten digital. Salah satu platform berbagi file online pertama adalah Usenet, sebuah papan buletin elektronik yang memungkinkan anggota komunitasnya untuk memposting berita. Fungsionalitas ini memungkinkan pengguna untuk berbagi file data dengan orang lain di grup beritanya.

Tahun 1985 adalah tahun terbentuknya protokol komunikasi pertama, FTP. Standar transfer file memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data di antara sistem komputer yang berbeda dengan menggunakan seperangkat aturan dan sintaksis yang sama.

Pada tahun 1990-an, internet membuka komunikasi di seluruh dunia, memungkinkan orang untuk berbagi informasi melalui jaringan komputer yang sangat besar. America Online (AOL) menjadi salah satu penyedia layanan Internet pertama. Layanannya menawarkan platform email berbasis langganan dengan berbagai layanan web termasuk transfer file.

Situs musik Napster dibuat pada tahun 1999, yang membuat penggunanya dapat berbagi file audio mp3 dengan sesamanya. Di tahun pertama, situs ini mendistribusikan 4 juta lagu. 2 Situs ini umumnya dianggap sebagai layanan berbagi file peer-to-peer pertama. Ini membuka jalan bagi jejaring berbagi lainnya seperti Gnutella dan Freenet pada awal 2000-an.

Saat ini, banyak solusi transfer file berkecepatan tinggi tersedia untuk mengelola aliran informasi digital. Sistem penyimpanan cloud seperti Dropbox dan iCloud memungkinkan pengguna untuk menyimpan semua jenis file digital (termasuk foto dan video) di luar lokasi. Dengan menggunakan layanan ini, orang dapat mengakses dan mentransfer file dari dan ke perangkat apa pun.

Hak cipta dan keamanan

Transfer file dan berbagi konten digital yang dilakukan secara luas telah menghadirkan tantangan etika dan hukum selama bertahun-tahun. Menurut Wikipedia: “Berbagi file menimbulkan masalah hak cipta dan telah menyebabkan banyak tuntutan hukum. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pencipta jaringan peer-to-peer dapat dimintai pertanggungjawaban jika perangkat lunak mereka dipasarkan sebagai alat untuk pelanggaran hak cipta." 3

Pelanggaran data dan transfer yang gagal dapat memengaruhi laba dan reputasi organisasi. Menurut sebuah studi oleh IBM Security dan Poneman Institute, biaya rata-rata pelanggaran data pada 2018 adalah USD3,86 juta. Perkiraan biaya untuk setiap data yang hilang atau dicuri: USD 148.
Kegagalan bukanlah pilihan

Jika FTP gagal, organisasi Anda akan ditutup. Pelajari bagaimana IBM MFT mendukung keamanan, keandalan, dan tata kelola untuk transfer file penting Anda.

Mengapa transfer file itu penting

Transfer file adalah inti dari operasi bisnis. Perusahaan rutin bertukar data secara internal dan dengan pelanggan, pemasok, serta mitra setiap hari. Baik perlu mentransfer transaksi batch ke penyedia layanan penggajian alih daya maupun mengirim video digital untuk kampanye pemasaran, mereka harus bisa memindahkan data dengan aman dan efisien.

Organisasi terus mengandalkan transfer file untuk berbagi informasi digital. Bahkan, integrasi sistem yang dilakukan melalui transfer file mencapai lebih dari 50%. 4

"Transfer data penting bisnis sangat berpengaruh dalam berbagai industri mulai dari perbankan dan layanan keuangan hingga pertahanan dan manufaktur," ujar Todd Margo dalam blog transfer file terkelola IBM. "Agar bisnis dapat berjalan dengan lancar, bentuk data digital yang terus muncul dan berkembang, yang dikemas dalam bentuk file, harus dipindahkan, diduplikasi, disinkronkan, dan dibagikan."

Dia selanjutnya menjelaskan beberapa pendorong yang memengaruhi persyaratan transfer file saat ini:

  • Volume data: Persyaratan beban kerja untuk transfer file cenderung berupa batch dengan frekuensi yang lebih tinggi serta file yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada di masa lalu. Ada juga permintaan untuk proses aplikasi inovatif untuk transfer streaming.
  • Big data dan IoT:  Bisnis menerapkan teknologi transfer file untuk melakukan pertukaran file transaksi massal di berbagai bidang seperti Internet of Things (IoT) dan analisis big data. Hal ini memberikan keunggulan pada kecepatan transfer data. Selain itu, volume data bertambah untuk mendukung analisis yang lebih detail. Perpaduan kecepatan dan volume file ini menciptakan tantangan khusus untuk teknologi transfer file.
  • Keamanan: Kekhawatiran keamanan siber terus meningkat, yang mengarah pada adopsi teknologi keamanan yang lebih baik. Sistem transfer file, jika memungkinkan, harus mengimbangi biaya keamanan dengan mendukung akselerator perangkat keras, perangkat lunak proses keamanan yang baru, dan peningkatan keluaran transfer file.

Menurut laporan analis Ovum: “Ketidakpatuhan terhadap peraturan keamanan data dan privasi serta kurangnya visibilitas dan pemantauan menyeluruh tetap menjadi kekhawatiran utama sehubungan dengan fitur dan kemampuan solusi transfer file yang ada.” Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa “…pemberdayaan cloud, integrasi yang disederhanakan melalui API, dan peningkatan pengalaman pengguna adalah tema utama pengembangan.”

Lebih dari sekadar FTP

FTP dan Secure FTP (SFTP) adalah salah satu metode transfer file yang paling banyak digunakan. Salah satu alasan ini disukai adalah karena mereka mudah digunakan dan sering kali gratis atau murah. Transfer biasanya dilakukan melalui situs web FTP yang dapat diakses oleh hampir semua kalangan. Teknologi ini bekerja dengan baik jika sebuah organisasi terkadang perlu mengirim file yang tidak sensitif, tetapi jika digunakan secara lebih luas, teknologi ini mungkin berbahaya bagi mereka.

Saat file terpapar, FTP tidak mencatat pelanggaran keamanan atau mengautentikasi pengguna — kemampuan dasar yang diperlukan untuk membantu mendeteksi dan menghentikan pelanggaran atau ancaman dunia maya. Teknologi ini juga mengirimkan file berdasarkan urutan pertama datang, pertama dilayani. Dengan demikian, organisasi tidak dapat memprioritaskan transfer kritis atau merespons kebutuhan bisnis dengan cepat.

Untuk mengatasi biaya dan risiko tersembunyi dari FTP, makin banyak perusahaan yang memilih perangkat lunak transfer file yang aman dan dapat diskalakan.
Fitur utama transfer file yang efektif

Solusi transfer file canggih menawarkan kemampuan berkinerja tinggi untuk mendukung aliran konten digital yang andal. Mereka memiliki fitur keamanan terbaru untuk melindungi informasi sensitif yang dikirim. Di saat yang sama, mereka memberikan visibilitas operasional atas pergerakan file untuk mendeteksi masalah seperti transfer yang gagal atau keterlambatan.

Kemampuan transfer file utama yang perlu diperhatikan:

  • Performa tinggi. Memindahkan data berapa pun jaraknya dan dapat mencapai kecepatan hingga beberapa gigabit per detik, dengan dukungan untuk ribuan sesi transfer secara bersamaan.
  • Visibilitas penuh. Memberikan tampilan lengkap secara real time. Organisasi dapat melihat siapa yang mentransfer file, apa yang dibagikan, dan volume yang melewati sistem.
  • Keamanan. Termasuk protokol aman, enkripsi transfer internal dan eksternal, serta tanda tangan digital. Menawarkan kemampuan seperti jeda sesi dan inspeksi protokol untuk melindungi data sensitif di beberapa lapisan.
  • Cloud publik dan pribadi. Dapat diterapkan dalam infrastruktur cloud atau hybrid, memanfaatkan ketersediaan yang lebih tinggi, penyimpanan tak terbatas, dan peningkatan transfer.

Transfer file terkelola (MFT) adalah opsi yang memadai. Jenis sistem ini mengelola semua aspek transfer file termasuk saluran komunikasi, protokol, alur kerja, penyediaan, dan API. MFT adalah teknologi yang lebih andal dan efisien untuk transfer data yang aman, melampaui aplikasi seperti FTP.

Sebagai alternatif, solusi transfer file berkecepatan tinggi seperti IBM Aspera memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mentransfer file besar, seperti video siaran berdefinisi tinggi, melalui jaringan area luas (WAN). Protokol ini menggunakan teknologi protokol cepat dan aman (FASP) yang telah dipatenkan untuk mencapai kecepatan yang ratusan kali lebih cepat daripada FTP atau HTTP. Protokol ini menghadirkan pengiriman yang aman terlepas dari ukuran file, jarak transfer, atau kondisi jaringan.
Studi kasus
Fox Sports

Lihat bagaimana pelanggan ini memenangkan liputan TV Piala Dunia 2018 dengan bantuan IBM Aspera.

Solusi terkait
IBM Aspera on Cloud

Transfer, tukar, dan otomatiskan pengiriman data besar Anda di seluruh cloud hybrid dengan kecepatan maksimum.

IBM Secure File Transfer

Solusi MFT terkonsolidasi yang memindahkan data dengan aman sesuai kebutuhan kecepatan dan skala bisnis Anda.

IBM Sterling Connect: Direct

Mendukung transfer file bervolume tinggi, andal, dan aman untuk perusahaan.

Ambil langkah selanjutnya

Sederhanakan alur kolaborasi di seluruh rantai pasokan Anda dengan mendigitalkan dan mengotomatiskan transaksi B2B dengan SaaS Integrasi B2B IBM Sterling, sebuah platform berbasis cloud yang membantu bisnis secara efisien terhubung dan bertukar data dengan pelanggan, pemasok, dan distributor.

