MFT adalah sarana yang lebih andal dan efisien untuk transfer data dan file yang aman, melampaui dan mengungguli aplikasi seperti protokol transfer file (FTP), protokol transfer hypertext (HTTP), secure file transfer, dan metode lainnya.

Organisasi makin mengandalkan MFT untuk mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis mereka dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh FTP. FTP menghadirkan banyak tantangan seperti kesenjangan keamanan data, kurangnya visibilitas saat terjadi masalah, pemulihan manual yang tidak tepat waktu dari kegagalan, dan biaya SLA yang mahal karena kinerja yang buruk.