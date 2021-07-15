Apa itu transfer file terkelola (MFT)?

Managed file transfer (MFT) adalah platform teknologi yang memungkinkan organisasi untuk bertukar data elektronik dengan andal antara sistem dan orang, di dalam dan di luar perusahaan, dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MFT adalah sarana yang lebih andal dan efisien untuk transfer data dan file yang aman, melampaui dan mengungguli aplikasi seperti protokol transfer file (FTP), protokol transfer hypertext (HTTP), secure file transfer, dan metode lainnya. 

Organisasi makin mengandalkan MFT untuk mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis mereka dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh FTP. FTP menghadirkan banyak tantangan seperti kesenjangan keamanan data, kurangnya visibilitas saat terjadi masalah, pemulihan manual yang tidak tepat waktu dari kegagalan, dan biaya SLA yang mahal karena kinerja yang buruk.
Manfaat transfer file terkelola

Perusahaan mengandalkan pertukaran data file elektronik setiap hari. Tanpa perangkat lunak MFT, data yang tidak terstruktur—mulai dari laporan, kontrak, dan data proyek, hingga informasi pelanggan dan karyawan—berpotensi untuk dimanipulasi dan hilang. Perpindahan file yang efisien antara sistem internal dan mitra eksternal, dengan aman dan dengan jejak audit, sangat penting untuk kesuksesan organisasi.

Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk pindah ke MFT:

  • Keamanan data: Pelanggaran data tingkat tinggi dan transfer yang gagal dapat secara drastis berdampak pada keuntungan dan reputasi perusahaan. MFT menawarkan strategi keamanan preemptive dengan pemantauan real-time dan kebijakan keamanan validasi, dan kontrol untuk melindungi data saat transit atau saat tidak aktif.

  • Pertumbuhan data: Data ada di mana-mana, dan perusahaan menghadapi file yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada di masa lalu. Jumlah pengguna yang berbagi file telah bertambah, begitu juga dengan jumlah titik akhir dan perangkat. Dan seiring dengan ukuran file yang makin besar, waktu untuk memindahkan mereka melalui jarak global menjadi lebih lama. MFT menghadirkan tata kelola yang andal dan otomatis untuk pergerakan file di dalam dan di luar bisnis dan dapat mempercepat pergerakan big data di seluruh dunia.

  • Kepatuhan terhadap peraturan: Persyaratan legislatif dan industri, seperti Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS), Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPPA), Basel II, Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) dan lainnya, biasanya memiliki standar keamanan data yang ketat. Menggunakan sistem MFT yang dikonfigurasi dengan benar untuk mengenkripsi, mengirimkan, memantau, dan menyimpan data sensitif memberdayakan organisasi untuk memenuhi mandat keamanan.

  • Megatren teknologi: Memindahkan file menjadi lebih kompleks dengan adopsi teknologi transformasional. Pertumbuhan big data, aplikasi cloud, kecerdasan buatan, analisis data, dan Internet of Things (IoT) menempatkan kecepatan dan jumlah besar transfer file. MFT menawarkan kemampuan canggih dan dukungan untuk berbagai platform, perangkat mobile, aplikasi, dan infrastruktur TI lainnya yang sudah ada.

  • Visibilitas: Perusahaan perlu mengantisipasi faktor risiko untuk mengurangi kerusakan. Visibilitas operasional atas perpindahan file mengarah pada penyelesaian masalah secara proaktif, seperti transfer yang gagal dan peningkatan kepatuhan terhadap komitmen SLA.
Kemampuan utama transfer file terkelola yang efektif
Keamanan

Mengenkripsi transfer internal dan eksternal, saat bergerak dan saat istirahat. Transfer file yang aman dengan kemampuan canggih seperti jeda sesi dan inspeksi protokol memaksimalkan perlindungan data sensitif di beberapa lapisan.
Transfer file yang disederhanakan

Menawarkan transfer data yang tepat waktu dan fleksibel di berbagai aktivitas transfer file dan mendukung berbagai jenis file, termasuk multimedia, PDF, email, XML, EDI, dan lainnya.
Visibilitas penuh

Memberikan tampilan 360 derajat hampir real-time. Perusahaan dapat melihat siapa yang mentransfer file, apa yang mereka bagikan, dan volume yang melewati sistem. Masalah potensial seperti penundaan dan transfer yang gagal dapat terlihat sebelum berdampak pada proses bisnis hilir atau menjadi SLA yang terlewat.
Standar kepatuhan

Menawarkan enkripsi yang kuat untuk membantu perusahaan menghindari kegagalan kepatuhan, yang bisa berujung pada denda besar. Mendukung jejak audit yang menyeluruh untuk mengonfirmasi kepatuhan terhadap peraturan.
