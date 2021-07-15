Managed file transfer (MFT) adalah platform teknologi yang memungkinkan organisasi untuk bertukar data elektronik dengan andal antara sistem dan orang, di dalam dan di luar perusahaan, dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MFT adalah sarana yang lebih andal dan efisien untuk transfer data dan file yang aman, melampaui dan mengungguli aplikasi seperti protokol transfer file (FTP), protokol transfer hypertext (HTTP), secure file transfer, dan metode lainnya.
Organisasi makin mengandalkan MFT untuk mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis mereka dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh FTP. FTP menghadirkan banyak tantangan seperti kesenjangan keamanan data, kurangnya visibilitas saat terjadi masalah, pemulihan manual yang tidak tepat waktu dari kegagalan, dan biaya SLA yang mahal karena kinerja yang buruk.
Perusahaan mengandalkan pertukaran data file elektronik setiap hari. Tanpa perangkat lunak MFT, data yang tidak terstruktur—mulai dari laporan, kontrak, dan data proyek, hingga informasi pelanggan dan karyawan—berpotensi untuk dimanipulasi dan hilang. Perpindahan file yang efisien antara sistem internal dan mitra eksternal, dengan aman dan dengan jejak audit, sangat penting untuk kesuksesan organisasi.
Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk pindah ke MFT:
Mengenkripsi transfer internal dan eksternal, saat bergerak dan saat istirahat. Transfer file yang aman dengan kemampuan canggih seperti jeda sesi dan inspeksi protokol memaksimalkan perlindungan data sensitif di beberapa lapisan.
Menawarkan transfer data yang tepat waktu dan fleksibel di berbagai aktivitas transfer file dan mendukung berbagai jenis file, termasuk multimedia, PDF, email, XML, EDI, dan lainnya.
Memberikan tampilan 360 derajat hampir real-time. Perusahaan dapat melihat siapa yang mentransfer file, apa yang mereka bagikan, dan volume yang melewati sistem. Masalah potensial seperti penundaan dan transfer yang gagal dapat terlihat sebelum berdampak pada proses bisnis hilir atau menjadi SLA yang terlewat.
Menawarkan enkripsi yang kuat untuk membantu perusahaan menghindari kegagalan kepatuhan, yang bisa berujung pada denda besar. Mendukung jejak audit yang menyeluruh untuk mengonfirmasi kepatuhan terhadap peraturan.
Berbagi dan melacak pergerakan informasi sangat penting secara aman di dalam perusahaan Anda dan di seluruh jaringan mitra Anda.
Gunakan solusi terintegrasi di cloud yang menyatukan B2B, dukungan aplikasi, dan MFT dalam platform berorientasi layanan.
Transfer data dengan aman lebih cepat dengan teknologi FASP IBM Aspera yang dipatenkan.
Sederhanakan alur kolaborasi di seluruh rantai pasokan Anda dengan mendigitalkan dan mengotomatiskan transaksi B2B dengan SaaS Integrasi B2B IBM Sterling, sebuah platform berbasis cloud yang membantu bisnis secara efisien terhubung dan bertukar data dengan pelanggan, pemasok, dan distributor.