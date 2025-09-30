Apa yang dimaksud dengan analisis prediktif?

Model analisis prediktif dirancang untuk menilai data historis, menemukan pola, mengamati tren, dan menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi tren masa depan. Model analitik prediktif populer termasuk klasifikasi, pengelompokan, dan model deret waktu.

Model klasifikasi

Model klasifikasi berada di bawah cabang model pembelajaran mesin yang diawasi. Model-model ini mengkategorikan data berdasarkan data historis, menggambarkan hubungan dalam kumpulan data tertentu. Sebagai contoh, model ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggan atau prospek ke dalam beberapa kelompok untuk tujuan segmentasi. Selain itu, dapat juga digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan keluaran biner, seperti menjawab ya atau tidak atau benar dan salah; kasus penggunaan yang populer untuk ini adalah deteksi penipuan dan evaluasi risiko kredit. Jenis model klasifikasi termasuk regresi logistik, pohon keputusan, hutan acak, jaringan saraf, dan Naïve Bayes.

Model pengklusteran

Model pengklusteran termasuk dalam pembelajaran tanpa pengawasan. Model ini mengelompokkan data berdasarkan atribut serupa. Misalnya, situs e-commerce dapat menggunakan model untuk memisahkan pelanggan ke dalam kelompok serupa berdasarkan fitur umum dan mengembangkan strategi pemasaran untuk setiap kelompok. Algoritme pengklusteran umum termasuk pengklusteran k-mean, pengklusteran mean-shift, pengklusteran spasial berbasis densitas aplikasi dengan noise (DBSCAN), pengklusteran maksimalisasi harapan (EM) menggunakan Model Campuran Gaussian (GMM), dan pengklusteran hierarkis.

Model deret waktu

Model deret waktu menggunakan berbagai input data pada frekuensi waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Sudah hal umum untuk memplot variabel dependen dari waktu ke waktu untuk menilai data untuk musiman, tren, dan perilaku siklus, yang mungkin menunjukkan perlunya transformasi dan jenis model tertentu. Model Autoregressive (AR), moving average (MA), ARMA, dan ARIMA adalah model deret waktu yang sering digunakan. Sebagai contoh, pusat panggilan dapat menggunakan model deret waktu untuk memperkirakan berapa banyak panggilan yang akan diterima per jam pada waktu yang berbeda dalam sehari.