Apa itu model deret waktu?

Pemodelan deret waktu adalah penggunaan algoritma machine learning dan metode statistik untuk menganalisis titik-titik data yang berubah selama periode waktu tertentu.

Kumpulan data deret waktu berbeda dari kumpulan data lain karena tidak terdiri dari titik data independen yang tidak terkait. Sementara banyak kumpulan data didasarkan pada pengamatan individu, kumpulan data deret waktu diberi label dengan stempel waktu dan melacak variabel dalam satu periode waktu, sehingga menciptakan ketergantungan antar titik data. Dependensi adalah hubungan antara titik data di mana nilai satu data memengaruhi nilai yang lain.

Dengan pemodelan deret waktu univariat, waktu adalah satu-satunya variabel independen. Semua variabel lain tergantung pada nilai sebelumnya. Pemodelan deret waktu multivariat memiliki lebih banyak variabel independen, seperti kondisi cuaca atau informasi demografis.