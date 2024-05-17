Era baru di BI: Mengatasi rendahnya adopsi agar keputusan cerdas dapat diakses semua orang

Organisasi masa kini diberdayakan sekaligus kewalahan oleh data. Paradoks ini terletak di jantung strategi bisnis modern : meskipun jumlah data kini jauh lebih besar dari sebelumnya, mengungkap insight yang dapat ditindaklanjuti memerlukan lebih dari sekadar akses ke angka.
Dorongan untuk meningkatkan produktivitas, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan meningkatkan keberlanjutan melalui pengambilan keputusan berbasis data lebih kuat dari sebelumnya. Namun, rendahnya tingkat adopsi alat intelijen bisnis(BI) menghadirkan rintangan yang signifikan.
Menurut Gartner, meskipun jumlah karyawan yang menggunakan analisis dan intelijen bisnis (ABI) telah meningkat di 87% organisasi yang disurvei, ABI masih digunakan hanya oleh rata-rata 29% karyawan. Terlepas dari manfaat yang jelas dari BI, persentase karyawan yang secara aktif menggunakan alat ABI mengalami pertumbuhan yang minimal selama 7 tahun terakhir. Jadi mengapa tidak lebih banyak orang menggunakan alat BI?
Rendahnya tingkat adopsi alat BI tradisional, khususnya dasbor, merupakan masalah multifaset yang berakar pada keterbatasan bawaan alat ini dan kebutuhan bisnis modern yang terus berkembang. Berikut adalah pandangan yang lebih dalam tentang alasan tantangan ini mungkin bertahan dan apa artinya bagi pengguna di seluruh organisasi:
Meskipun sangat baik untuk menampilkan tampilan data konsolidasi, dasbor sering menyajikan kurva pembelajaran yang curam. Kompleksitas ini membuat mereka kurang dapat diakses oleh pengguna nonteknis, yang mungkin menganggap alat ini mengintimidasi atau terlalu rumit untuk kebutuhan mereka. Selain itu, sifat statis dasbor tradisional berarti dasbor tersebut tidak dibuat untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan data atau kondisi bisnis tanpa pembaruan atau desain ulang manual.
Dasbor biasanya menyediakan ringkasan atau snapshot data tingkat tinggi, yang berguna untuk pemeriksaan status cepat tetapi seringkali tidak cukup untuk membuat keputusan bisnis. Hal tersebut cenderung menawarkan panduan terbatas tentang tindakan apa yang harus diambil selanjutnya, tidak memiliki konteks yang diperlukan untuk memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dan siap untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat membuat pembuat keputusan merasakan kurangnya dukungan, karena mereka membutuhkan lebih dari sekedar data. Mereka membutuhkan insight yang secara langsung menginformasikan tindakan.
Hambatan signifikan untuk adopsi BI adalah tantangan untuk tidak mengetahui pertanyaan apa yang harus diajukan atau data apa yang mungkin relevan. Dasbor bersifat statis dan mengharuskan pengguna datang dengan pertanyaan atau metrik tertentu dalam pikiran. Tanpa mengetahui apa yang harus dicari, analis bisnis dapat melewatkan insight penting, membuat dasbor kurang efektif untuk analisis data eksplorasi dan pengambilan keputusan real-time.
Meskipun dasbor tradisional telah melayani kita dengan baik, alat itu kini tidak lagi memadai. Dunia BI bergeser ke arah alat yang terintegrasi dan dipersonalisasi yang memahami apa yang dibutuhkan setiap pengguna. Ini bukan sekadar tentang menjadi ramah pengguna; melainkan menjadikan alat ini bagian penting dari proses pengambilan keputusan sehari-hari untuk semua orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki keahlian teknis.
Teknologi yang muncul seperti AI generatif (gen AI) meningkatkan alat BI dengan kemampuan yang dulunya hanya tersedia untuk tenaga profesional data. Alat baru ini lebih adaptif, memberikan pengalaman BI yang dipersonalisasi yang memberikan insight yang relevan secara kontekstual yang dapat dipercaya pengguna dan dapat langsung ditindaklanjuti.
Kami beralih dari pendekatan dasbor tradisional satu solusi untuk semua, ke pengalaman analisis yang lebih dinamis dan disesuaikan. Alat-alat ini dirancang untuk memandu pengguna dengan mudah, mulai dari penemuan data hingga pengambilan keputusan yang dapat ditindaklanjuti, meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak berdasarkan insight dengan penuh percaya diri.
Saat kita melihat ke masa depan, kemudahan penggunaan dan personalisasi diatur untuk mendefinisikan kembali arah perkembangan BI.
Generasi baru alat BI menghapus hambatan yang pernah membuat analisis data yang kuat hanya dapat diakses oleh ilmuwan data. Dengan antarmuka yang lebih sederhana yang mencakup antarmuka percakapan, alat ini membuat interaksi dengan data semudah mengobrol.
Integrasi ke dalam alur kerja harian ini berarti bahwa analisis data lanjutan dapat semudah memeriksa email Anda. Pergeseran ini mendemokratisasi akses data dan memberdayakan semua anggota tim untuk mendapatkan insight dari data, terlepas dari keterampilan teknis mereka.
Misalnya, bayangkan seorang manajer penjualan yang ingin dengan cepat memeriksa angka kinerja terbaru sebelum rapat. Alih-alih menavigasi melalui perangkat lunak yang kompleks, mereka menanyakan alat BI, “Berapa total penjualan kami bulan lalu?” atau “Bagaimana kinerja kami dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu?”
Sistem memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang akurat dalam hitungan detik, seperti percakapan. Kemudahan penggunaan ini membantu memastikan bahwa setiap anggota tim, bukan hanya pakar data, dapat terlibat dengan data secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat.
Personalisasi mengubah cara platform BI menyajikan dan berinteraksi dengan data. Ini berarti bahwa sistem belajar dari bagaimana pengguna bekerja dengannya, beradaptasi sesuai dengan preferensi individu dan memenuhi kebutuhan spesifik bisnis mereka.
Misalnya, dasbor mungkin menampilkan metrik yang paling penting untuk manajer pemasaran secara berbeda dari untuk supervisor produksi. Ini bukan hanya tentang peran pengguna; ini juga tentang apa yang terjadi di pasar dan apa yang ditunjukkan data historis.
Peringatan dalam sistem ini juga lebih pintar. Alih-alih memberi tahu pengguna tentang semua perubahan, sistem fokus pada perubahan yang paling penting berdasarkan kepentingan masa lalu. Peringatan ini bahkan dapat beradaptasi ketika kondisi bisnis berubah, membantu memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi yang paling relevan tanpa harus mencarinya sendiri.
Dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang pengguna dan lingkungan bisnis mereka, alat BI dapat menawarkan insight yang persis dibutuhkan pada waktu yang tepat. Hal ini membuat alat-alat ini sangat efektif untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat dan percaya diri.
Sementara keuntungan integrasi teknologi BI lanjutan sangat jelas, organisasi biasanya menghadapi tantangan signifikan yang dapat menghambat adopsi mereka. Memahami tantangan ini sangat penting bagi bisnis yang ingin memanfaatkan potensi penuh dari alat inovatif ini.
Salah satu rintangan terbesar adalah mengatasi kebiasaan dan resistensi yang mendarah daging dalam organisasi. Karyawan yang terbiasa dengan metode analisis data tradisional mungkin skeptis untuk pindah ke sistem baru, takut akan kurva pembelajaran atau potensi gangguan pada alur kerja rutin mereka. Mempromosikan budaya yang menghargai pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi adalah kunci untuk mengatasi resistensi ini.
Mengintegrasikan teknologi BI baru dengan infrastruktur TI yang ada bisa rumit dan mahal. Organisasi harus membantu memastikan bahwa alat baru kompatibel dengan sistem mereka saat ini, yang seringkali melibatkan waktu yang signifikan dan keahlian teknis. Kompleksitas meningkat ketika mencoba mempertahankan konsistensi dan keamanan data di berbagai platform.
Gen AI, pada dasarnya, menciptakan konten baru berdasarkan kumpulan data yang ada. Output yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) terkadang dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan jika tidak dipantau dan dikelola dengan benar.
Dengan meningkatnya penggunaan AI dan machine learning dalam alat BI, mengelola privasi data dan keamanan data menjadi lebih kompleks. Organisasi harus memastikan bahwa kebijakan tata kelola data mereka cukup kuat untuk menangani jenis interaksi data baru dan mematuhi peraturan seperti GDPR. Ini sering membutuhkan pembaruan protokol keamanan dan terus memantau akses dan penggunaan data.
Menurut Gartner, pada tahun 2025, fungsi konsumerisasi yang ditingkatkan akan mendorong adopsi kemampuan ABI melewati 50% untuk pertama kalinya, memengaruhi lebih banyak proses dan keputusan bisnis.
Ketika kita berada di ambang era baru di BI ini, kita harus fokus dalam mengadopsi teknologi baru dan mengelolanya dengan bijak. Dengan menumbuhkan budaya yang merangkul pembelajaran dan inovasi berkelanjutan, organisasi dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi gen AI dan analisis yang ditingkatkan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tepat.
