Era baru di BI: Mengatasi rendahnya adopsi agar keputusan cerdas dapat diakses semua orang

Saat kita melihat ke masa depan, kemudahan penggunaan dan personalisasi diatur untuk mendefinisikan kembali arah perkembangan BI.

1. Menekankan kemudahan penggunaan

Generasi baru alat BI menghapus hambatan yang pernah membuat analisis data yang kuat hanya dapat diakses oleh ilmuwan data. Dengan antarmuka yang lebih sederhana yang mencakup antarmuka percakapan, alat ini membuat interaksi dengan data semudah mengobrol.

Integrasi ke dalam alur kerja harian ini berarti bahwa analisis data lanjutan dapat semudah memeriksa email Anda. Pergeseran ini mendemokratisasi akses data dan memberdayakan semua anggota tim untuk mendapatkan insight dari data, terlepas dari keterampilan teknis mereka.



Misalnya, bayangkan seorang manajer penjualan yang ingin dengan cepat memeriksa angka kinerja terbaru sebelum rapat. Alih-alih menavigasi melalui perangkat lunak yang kompleks, mereka menanyakan alat BI, “Berapa total penjualan kami bulan lalu?” atau “Bagaimana kinerja kami dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu?”

Sistem memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang akurat dalam hitungan detik, seperti percakapan. Kemudahan penggunaan ini membantu memastikan bahwa setiap anggota tim, bukan hanya pakar data, dapat terlibat dengan data secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat.

2. Mendorong personalisasi

Personalisasi mengubah cara platform BI menyajikan dan berinteraksi dengan data. Ini berarti bahwa sistem belajar dari bagaimana pengguna bekerja dengannya, beradaptasi sesuai dengan preferensi individu dan memenuhi kebutuhan spesifik bisnis mereka.

Misalnya, dasbor mungkin menampilkan metrik yang paling penting untuk manajer pemasaran secara berbeda dari untuk supervisor produksi. Ini bukan hanya tentang peran pengguna; ini juga tentang apa yang terjadi di pasar dan apa yang ditunjukkan data historis.

Peringatan dalam sistem ini juga lebih pintar. Alih-alih memberi tahu pengguna tentang semua perubahan, sistem fokus pada perubahan yang paling penting berdasarkan kepentingan masa lalu. Peringatan ini bahkan dapat beradaptasi ketika kondisi bisnis berubah, membantu memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi yang paling relevan tanpa harus mencarinya sendiri.

Dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang pengguna dan lingkungan bisnis mereka, alat BI dapat menawarkan insight yang persis dibutuhkan pada waktu yang tepat. Hal ini membuat alat-alat ini sangat efektif untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat dan percaya diri.