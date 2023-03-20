Cara berhasil menyelaraskan strategi AI, data, dan analitik Anda

CDO memiliki peran penting dalam membantu bisnis menggunakan data dan teknologi untuk transformasi digital, tetapi ini membutuhkan keselarasan antara strategi data dan analitik dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Sebuah studi Chief Data Officer IBV baru-baru ini mengungkapkan bahwa 63% CDO teratas yang disurvei selaras dengan strategi bisnis dibandingkan dengan 48% dari CDO lainnya yang disurvei. Untuk beralih dari data ke insight yang berharga dan dapat ditindaklanjuti, Anda perlu memahami apa yang mendorong bisnis, menghubungkan strategi data dan analitik Anda dengan tujuan bisnis.

Pertimbangkan fakta bahwa rata-rata CDO yang disurvei mengalokasikan 2,32% dari pendapatan tahunan untuk manajemen data dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 1%. Tetapi CDO yang disurvei teratas mencapai hasil yang sama dengan mengalokasikan 2,27%. Meskipun tampaknya tidak seperti perbedaan besar, itu bisa berarti penghematan jutaan dolar, peningkatan ROI secara material dan hasil jangka panjang yang lebih baik.

Ketika strategi data dan strategi bisnis selaras, Anda dapat menggunakan investasi data untuk mengejar sumber nilai baru, dan mendorong inovasi dalam organisasi Anda sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Faktanya, hampir 9 dari 10 chief data officer grup elit yang organisasinya mengalokasikan secara proporsional lebih sedikit pendapatan mereka untuk data namun menghasilkan nilai bisnis yang sama atau lebih besar menggunakan investasi data dengan cara ini.

Menyelaraskan strategi data dan strategi bisnis Anda berarti menggabungkan berbagai kerangka kerja dan pedoman yang ada di seluruh departemen untuk satu pandangan terpadu tentang lingkungan data yang disetujui semua orang. Untuk memanfaatkan koneksi antara pengguna bisnis, pengguna teknis, dan hasil bisnis secara keseluruhan, para pemimpin data saat ini membutuhkan arsitektur data modern seperti struktur data untuk menyederhanakan akses data mereka dan untuk memfasilitasi konsumsi data swalayan. Ada empat cara utama untuk menggunakan arsitektur struktur data untuk mendorong peluang bagi mitra internal dan eksternal yang dapat memberdayakan tim di seluruh lingkungan data.

1. Membuat fondasi data yang dapat ditindaklanjuti dengan tata kelola data yang tepat untuk membantu memastikan privasi dan keamanan data di seluruh lingkungan data Anda.

Ketika ditanya karakteristik yang paling penting dari arsitektur data mereka, mayoritas CDO menempatkan keamanan jauh di atas area lainnya. Landasan data yang kuat mencakup penentuan kebijakan tata kelola data yang memandu kualitas data, privasi, dan praktik keamanan untuk organisasi yang dapat diperkuat menggunakan arsitektur data Anda. Namun, kurang dari dua pertiga responden CDO mengatakan mereka melindungi dan mengamankan data secara maksimal. Tantangan yang membentuk kurangnya kepercayaan terhadap proses perlindungan dan keamanan mereka saat ini termasuk kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan standar data, merasa data operasional mereka (manajemen, keuangan, rantai pasokan, inventaris, dan personel) dilindungi dan aman, dan data pelanggan mereka aman.

Fondasi tata kelola dari arsitektur struktur data ini memperjelas data apa saja yang ada, siapa yang seharusnya memiliki akses ke kumpulan data yang mana, dan bagaimana kepatuhan dalam skala besar memungkinkan kualitas data yang lebih baik dan silsilah di seluruh lingkungan Anda dengan menggunakan katalog data yang diperluas.

Ini juga menyediakan pembuatan metadata otomatis dan lapisan tata kelola yang memastikan kualitas data, privasi data, dan standar keamanan ditegakkan. Ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebutuhan audit melalui peningkatan visibilitas dan penyembunyian data di semua inisiatif data, analitik, dan AI di cloud apa pun.

Pelajari lebih lanjut dengan menjelajahi buku elektronik “Tata kelola data untuk para pemimpin data“.

2. Merampingkan alur kerja dan pengambilan keputusan dengan pendekatan berbasis manusia dan berprinsip terhadap AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.

CDO memiliki peran penting dalam menetapkan fondasi data yang memfasilitasi penciptaan solusi AI yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga mengurangi risiko. Algoritma dan model AI perlu beroperasi dengan andal agar dapat ditindaklanjuti dan mendorong nilai, tetapi juga perlu ada visibilitas dan akuntabilitas untuk insight. Pengguna akhir harus mengetahui standar pemrosesan data, memiliki kerangka kerja etika yang jelas untuk penggunaan AI dan algoritma, dan melibatkan tim yang beragam guna memvalidasi hasil serta mencegah bias yang tidak disadari. Jika tidak, investasi teknologi dan manajemen perubahan organisasi yang mengembangkan organisasi berbasis data (seperti literasi data) akan sia-sia.

Struktur data menyediakan landasan teknis yang didukung oleh proses yang jelas untuk membandingkan dan mengevaluasi model AI di seluruh siklus hidup AI menyeluruh, terlepas dari tahap adopsi AI Anda.

Dibentuk oleh tim yang kuat dan lintas fungsi, kombinasi teknologi, manusia, dan proses ini memberdayakan tim untuk bersikap proaktif dan menanamkan tata kelola ke dalam inisiatif AI mereka sejak awal. Pendekatan ini juga meminimalkan risiko sekaligus memperkuat kemampuan tim Anda untuk memenuhi prinsip-prinsip etika dan peraturan pemerintah.

Pelajari lebih lanjut dengan membaca "Tata kelola AI untuk para pemimpin data" buku elektronik.

3. Sederhanakan pembuatan dan penerapan model dengan otomatisasi.

AI tidak dapat eksis tanpa ilmu data yang membentuk model AI yang hebat, tetapi hanya 33% dari CDO yang disurvei menunjukkan output komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai karakteristik penting dari arsitektur data mereka. Ilmu data membutuhkan arsitektur data modern seperti struktur data yang dapat mengatur berbagai jenis data dari berbagai sumber dalam lingkungan multicloud hybrid. Hal ini memungkinkan cara kerja yang lebih produktif seperti MLOps yang memanfaatkan kemampuan AI untuk merampingkan dan mengotomatiskan alur kerja operasional, seperti pembuatan model.

Pelajari lebih lanjut dengan menjelajahi "Ilmu data dan MLOps untuk para pemimpin data" buku elektronik.

4. Menghubungkan data di seluruh lingkungan TI, di mana pun datanya berada.

Tanpa kumpulan data yang terhubung, organisasi Anda terjebak dengan data yang berbeda dan kompleks yang tidak menceritakan kisah yang jelas bagi penggunanya. Hal ini membuat hampir mustahil untuk menciptakan produk data yang berarti yang memberikan nilai bisnis kepada organisasi dan mempercepat pertumbuhan pendapatan.

Arsitektur struktur data menyediakan strategi integrasi data multicloud yang baik dan mendemokratisasikan akses data dengan mengirimkan data di tempat yang Anda butuhkan dan membebaskan Anda dari penguncian ke vendor tertentu di sepanjang jalan. Ini juga dapat menyinkronkan data secara real time tanpa mengganggu data sangat penting.

Hasilnya? Pengguna data bisnis dan teknis Anda memiliki akses ke data layanan mandiri yang menunjukkan tampilan lingkungan data yang holistik dan dapat dijelaskan. Dengan demikian, Anda dapat menentukan dengan tepat data apa yang Anda miliki dan di mana data tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan nilai bisnis maksimal.

Pelajari lebih lanjut dengan menjelajahi "Integrasi data untuk para pemimpin data" buku elektronik.