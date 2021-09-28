Apa itu visualisasi data?

Visualisasi data adalah penyajian informasi dalam bentuk grafik, seperti bagan, diagram, infografis, atau animasi, untuk memudahkan pemahaman. Tampilan visual informasi ini menyampaikan hubungan data yang kompleks dan wawasan berbasis data dengan cara yang mudah dipahami.
Visualisasi data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dan penting untuk dicatat bahwa visualisasi data tidak hanya diperuntukkan bagi tim data. Manajemen menggunakan visualisasi data untuk menggambarkan struktur dan hierarki organisasi, sementara analis dan ilmuwan data memanfaatkannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola serta tren. Harvard Business Review (tautan di luar ibm.com) mengategorikan visualisasi data ke dalam empat tujuan utama: pengembangan ide, ilustrasi ide, penemuan visual, dan penyajian data sehari-hari. Kami akan membahasnya lebih lanjut di bawah ini:
Visualisasi data umumnya digunakan untuk memacu generasi ide di seluruh tim. Visualisasi data sering digunakan selama sesi brainstorming atau Design Thinking di awal proyek untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan menyoroti kekhawatiran umum secara kolektif. Meskipun biasanya belum matang dan belum sepenuhnya disempurnakan, visualisasi ini membantu membangun fondasi proyek untuk memastikan bahwa tim memiliki keselarasan dalam memahami masalah yang akan diatasi untuk para pemangku kepentingan.
Visualisasi data untuk ilustrasi ide membantu dalam menyampaikan ide, seperti taktik atau proses. Solusi ini biasanya digunakan dalam konteks pembelajaran, seperti tutorial, kursus sertifikasi, atau pusat keunggulan, tetapi juga dapat diterapkan untuk menggambarkan struktur atau proses organisasi, sehingga memudahkan komunikasi antara individu yang tepat untuk tugas tertentu. Manajer proyek sering menggunakan bagan Gantt dan bagan air terjun untuk mengilustrasikan alur kerja. Pemodelan data juga menggunakan abstraksi untuk menggambarkan dan memahami aliran data dalam sistem informasi perusahaan. Hal ini membantu pengembang, analis bisnis, dan arsitek data dalam memahami hubungan antar data dalam database atau gudang data.
Penemuan visual dan visualisasi data sehari-hari lebih selaras dengan tim data. Meskipun penemuan visual membantu analis data, ilmuwan data, dan profesional data lainnya mengidentifikasi pola dan tren dalam kumpulan data, visualisasi data sehari-hari mendukung penceritaan selanjutnya setelah insight baru ditemukan.
Visualisasi data adalah langkah penting dalam proses ilmu data, yang memungkinkan tim dan individu menyajikan data secara lebih efektif kepada rekan kerja dan pengambil keputusan. Tim yang mengelola sistem pelaporan biasanya menggunakan tampilan template yang telah ditentukan sebelumnya untuk memantau kinerja. Namun, visualisasi data tidak terbatas pada dasbor kinerja. Misalnya, dalam penambangan teks seorang analis dapat menggunakan word cloud untuk mengidentifikasi konsep utama, tren, dan hubungan tersembunyi dalam data tidak terstruktur. Selain itu, mereka dapat menggunakan struktur grafik untuk memvisualisasikan hubungan antara entitas dalam grafik pengetahuan. Terdapat berbagai cara untuk merepresentasikan jenis data yang berbeda, dan penting untuk diingat bahwa keahlian ini harus dimiliki tidak hanya oleh tim analisis inti, tetapi juga di luar tim tersebut.
Visualisasi data pertama kali dilakukan di Mesir sebelum abad ke-17, di mana teknik ini digunakan terutama untuk membantu navigasi. Seiring berjalannya waktu, orang memanfaatkan visualisasi data untuk penerapan yang lebih luas, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Salah satu tokoh paling terkenal di bidang ini adalah Edward Tufte, yang menerbitkan The Visual Display of Quantitative Information (tautan berada di luar ibm.com), yang menjelaskan bagaimana visualisasi data dapat digunakan untuk menyajikan informasi dengan lebih efektif. Bukunya tetap relevan hingga kini, terutama ketika perusahaan mulai menggunakan dasbor untuk melaporkan metrik kinerja secara real-time. Dasbor adalah alat visualisasi data yang efektif untuk melacak dan menampilkan data dari berbagai sumber, sehingga memberikan visibilitas atas dampak perilaku tim atau aktivitas tertentu pada kinerja. Dasbor mencakup teknik visualisasi umum, seperti:
Akses ke alat visualisasi data tidak pernah semudah ini. Pustaka sumber terbuka seperti D3.js memungkinkan analis menyajikan data secara interaktif, sehingga mereka dapat melibatkan audiens yang lebih luas dengan informasi yang lebih dinamis. Beberapa pustaka visualisasi sumber terbuka paling populer meliputi:
Dengan banyaknya alat visualisasi data yang tersedia, ada juga peningkatan visualisasi informasi yang tidak efektif. Komunikasi visual harus sederhana dan matang agar visualisasi data Anda membantu audiens mencapai insight atau kesimpulan yang diinginkan. Praktik terbaik berikut dapat membantu memastikan visualisasi data Anda berguna dan jelas:
Tetapkan konteks: Penting untuk memberikan latar belakang yang relevan agar audiens memahami mengapa data tersebut penting. Sebagai contoh, jika tingkat pembukaan email rendah, kita dapat membandingkannya dengan rata-rata industri untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki masalah dalam saluran pemasaran ini. Agar dapat mendorong tindakan, audiens harus memahami bagaimana kinerja saat ini dibandingkan dengan sesuatu yang konkret, seperti tujuan, tolok ukur, atau indikator kinerja utama (KPI).
Kenali audiens Anda: Pertimbangkan siapa yang akan menggunakan visualisasi Anda dan pastikan visualisasi data tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang ingin mereka capai? Pertanyaan macam apa yang mereka pedulikan? Apakah visualisasi Anda mengatasi masalah mereka? Anda perlu memastikan bahwa data yang Anda sajikan mampu memotivasi orang untuk bertindak sesuai dengan peran mereka. Jika Anda ragu apakah visualisasi Anda sudah jelas, tunjukkan kepada satu atau dua orang dari target audiens untuk mendapatkan masukan. Dengan begitu, Anda dapat melakukan revisi sebelum presentasi utama.
Pilih visual yang efektif: Visual spesifik dirancang untuk jenis kumpulan data tertentu. Misalnya, diagram sebar menunjukkan hubungan antara dua variabel, sedangkan grafik garis lebih baik untuk menampilkan data dalam deret waktu. Pastikan bahwa visual benar-benar membantu audiens dalam memahami poin-poin utama Anda. Bagan dan data yang tidak selaras dapat mengakibatkan hal yang sebaliknya, yaitu membingungkan audiens Anda lebih jauh dan bukannya memberikan kejelasan.
Tetaplah sederhana: Alat visualisasi data memungkinkan Anda untuk menambahkan berbagai informasi ke dalam visual. Namun, hanya karena Anda bisa, tidak berarti Anda harus melakukannya! Dalam visualisasi data, Anda harus berhati-hati dalam menyertakan informasi tambahan agar tetap fokus pada hal-hal yang paling relevan bagi pengguna. Misalnya, apakah Anda memerlukan label data pada setiap batang di diagram batang Anda? Mungkin Anda hanya perlu satu atau dua untuk membantu menggambarkan poin Anda. Apakah Anda membutuhkan berbagai warna untuk mengomunikasikan ide Anda? Apakah Anda menggunakan warna yang dapat diakses oleh berbagai audiens (mis. memperhitungkan audiens buta warna)? Rancang visualisasi data Anda untuk memberikan dampak maksimal dengan menghilangkan informasi yang dapat mengalihkan perhatian audiens.
