Apa itu pemodelan data?

Pemodelan data adalah proses menciptakan representasi visual dari keseluruhan sistem informasi atau bagian-bagiannya untuk mengkomunikasikan hubungan antara titik data dan struktur.
Tujuan pemodelan data adalah menggambarkan jenis data yang digunakan dan disimpan dalam sistem, hubungan antar tipe data, cara data dikelompokkan dan diatur, serta format dan atributnya.
Model data dibangun di sekitar kebutuhan bisnis. Aturan dan persyaratan ditentukan sejak awal melalui masukan pemangku kepentingan agar dapat dimasukkan ke dalam desain sistem baru atau disesuaikan dalam iterasi yang sudah ada.
Data dapat dimodelkan pada berbagai tingkat abstraksi. Proses dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan bisnis dari pemangku kepentingan dan pengguna akhir. Aturan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam struktur data untuk membentuk desain basis data yang konkret. Model data dapat dianalogikan sebagai peta jalan atau cetak biru yang memudahkan pemahaman lebih mendalam tentang sistem yang sedang dirancang.
Pemodelan data menggunakan skema standar dan teknik formal. Hal ini memberikan cara yang konsisten dan dapat diprediksi untuk mendefinisikan serta mengelola sumber daya data di seluruh organisasi, bahkan lintas organisasi.
Idealnya, model data adalah dokumen hidup yang berkembang mengikuti perubahan kebutuhan bisnis. Model ini berperan penting dalam mendukung proses bisnis serta perencanaan arsitektur dan strategi TI. Model data dapat dibagikan dengan vendor, mitra, atau rekan industri.
Seperti proses desain lainnya, desain basis data dan sistem informasi dimulai dari tingkat abstraksi tinggi lalu menjadi semakin konkret dan spesifik. Model data secara umum dapat dibagi menjadi tiga categories, yang bervariasi sesuai dengan tingkat abstraksinya. Prosesnya akan dimulai dari model konseptual, berlanjut ke model logis, dan diakhiri dengan model fisik. Setiap jenis model data dibahas secara lebih rinci di bagian selanjutnya:
Model ini juga disebut sebagai model domain dan menawarkan gambaran besar tentang apa yang akan ada di dalam sistem, bagaimana sistem akan diorganisir dan aturan bisnis yang terlibat. Model konseptual biasanya dibuat sebagai bagian dari proses pengumpulan persyaratan proyek awal. Biasanya, ini mencakup kelas entitas (mendefinisikan jenis-jenis hal yang penting bagi bisnis untuk direpresentasikan dalam model data), karakteristik dan batasannya, hubungan di antara mereka, dan persyaratan keamanan dan integritas data yang relevan. Notasi apa pun biasanya sederhana.
Model ini tidak terlalu abstrak dan memberikan detail yang lebih besar tentang konsep dan hubungan dalam domain yang sedang Anda pertimbangkan. Salah satu dari beberapa sistem notasi pemodelan data formal diikuti. Ini menunjukkan atribut data, seperti tipe data dan panjang yang sesuai, dan menunjukkan hubungan di antara entitas. Model data logis tidak menentukan persyaratan sistem teknis apa pun. Tahap ini sering kali dihilangkan dalam praktik tangkas atau DevOps. Model data logis sangat berguna dalam lingkungan implementasi yang bersifat prosedural atau untuk proyek yang secara alami berorientasi pada data, seperti desain gudang data atau pengembangan sistem pelaporan.
Model data fisik menyediakan skema tentang bagaimana data akan disimpan secara fisik dalam basis data. Dengan demikian, ini adalah yang paling tidak abstrak dari semuanya. Model data fisik menawarkan desain akhir yang siap diimplementasikan sebagai basis data relasional, termasuk tabel asosiatif yang menggambarkan hubungan antar entitas serta kunci utama dan kunci asing yang mempertahankan hubungan tersebut. Model data fisik dapat mencakup properti khusus sistem manajemen basis data (DBMS), termasuk penyetelan kinerja.
Sebagai disiplin ilmu, pemodelan data mendorong para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pemrosesan dan penyimpanan data secara detail. Teknik pemodelan data memiliki konvensi berbeda yang menentukan simbol yang digunakan untuk merepresentasikan data, tata letak model, dan cara menyampaikan kebutuhan bisnis. Semua pendekatan menyediakan alur kerja formal dengan urutan tugas yang dijalankan secara berulang. Alur kerja tersebut umumnya terlihat seperti ini:
Pemodelan data berkembang seiring perkembangan sistem manajemen basis data, dengan jenis model yang semakin kompleks mengikuti meningkatnya kebutuhan penyimpanan data bisnis. Berikut adalah beberapa jenis model:
Basis data relasional sering kali menggunakan bahasa kueri terstruktur (SQL) untuk manajemen data. Basis data ini efektif menjaga integritas dan meminimalkan redundansi. Sistem ini sering digunakan dalam sistem point-of-sale, serta untuk jenis pemrosesan transaksi lainnya.
Model data dimensi yang populer meliputi skema bintang, di mana data diatur menjadi fakta (item terukur) dan dimensi (informasi referensi), dengan setiap fakta dikelilingi oleh dimensi terkait membentuk pola seperti bintang. Lainnya adalah lain adalah skema kepingan salju, yang mirip skema bintang tetapi menambahkan lapisan dimensi tambahan sehingga pola percabangannya lebih kompleks.
Pemodelan data memudahkan pengembang, arsitek data, analis bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat dan memahami hubungan antara data dalam basis data atau gudang data. Selain itu, dapat:
Banyak solusi rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer (CASE) komersial dan sumber terbuka banyak digunakan saat ini, termasuk beberapa pemodelan data, diagram, dan alat visualisasi. Berikut adalah beberapa contoh:
