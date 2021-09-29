Apa itu pemodelan data?

Tujuan pemodelan data adalah menggambarkan jenis data yang digunakan dan disimpan dalam sistem, hubungan antar tipe data, cara data dikelompokkan dan diatur, serta format dan atributnya.

Model data dibangun di sekitar kebutuhan bisnis. Aturan dan persyaratan ditentukan sejak awal melalui masukan pemangku kepentingan agar dapat dimasukkan ke dalam desain sistem baru atau disesuaikan dalam iterasi yang sudah ada.

Data dapat dimodelkan pada berbagai tingkat abstraksi. Proses dimulai dengan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan bisnis dari pemangku kepentingan dan pengguna akhir. Aturan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam struktur data untuk membentuk desain basis data yang konkret. Model data dapat dianalogikan sebagai peta jalan atau cetak biru yang memudahkan pemahaman lebih mendalam tentang sistem yang sedang dirancang.

Pemodelan data menggunakan skema standar dan teknik formal. Hal ini memberikan cara yang konsisten dan dapat diprediksi untuk mendefinisikan serta mengelola sumber daya data di seluruh organisasi, bahkan lintas organisasi.

Idealnya, model data adalah dokumen hidup yang berkembang mengikuti perubahan kebutuhan bisnis. Model ini berperan penting dalam mendukung proses bisnis serta perencanaan arsitektur dan strategi TI. Model data dapat dibagikan dengan vendor, mitra, atau rekan industri.