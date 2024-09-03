Model deret waktu: Revolusi tenang pada prakiraan AI

Model bahasa besar mungkin mendominasi berita utama, tetapi jenis AI lain dapat mengubah cara bisnis memprediksi masa depan. Model deret waktu yang ringkas dan efisien kini merevolusi forecasting di berbagai industri.

TinyTimeMixer (TTM) dari IBM® merupakan contoh dari tren ini. Dengan kurang dari satu juta parameter, TTM memberikan prediksi yang kuat tanpa kebutuhan komputasi besar seperti model yang lebih besar.

“Prakiraan dapat menjadi alat yang ampuh ketika diterapkan dengan benar,” jelas IBM® Technical Strategist Joshua Noble. “Kemampuan memprediksi permintaan, pendapatan, biaya, kegagalan perangkat, atau perubahan pasar adalah aset kuat untuk bisnis dari berbagai ukuran.”

Industri AI baru-baru ini mengalami lonjakan minat terhadap model bahasa yang lebih kecil dan lebih efisien. Model ringkas ini bertujuan memberikan kinerja yang sebanding dengan model yang lebih besar sambil membutuhkan daya komputasi dan memori yang jauh lebih sedikit. Misalnya, Mistral AI menarik perhatian dengan model Mixtral 8x7B, yang menggunakan pendekatan mixture of experts untuk mencapai kinerja tinggi dengan jumlah parameter yang relatif kecil.

Tren menuju “AI lite” ini mencerminkan fokus yang meningkat pada penerapan praktis dan aksesibilitas, yang berpotensi mendemokratisasikan AI untuk lebih banyak aplikasi dan perangkat.