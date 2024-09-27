Apa itu Google Gemini?

Gemini juga merupakan model yang mendukung chatbot AI generatif (gen AI) Google (sebelumnya Bard) dengan nama yang sama, seperti Claude dari Anthropic yang dinamai chatbot dan keluarga LLM di belakangnya. Aplikasi Gemini di web dan mobile bertindak sebagai antarmuka chatbot untuk model yang mendasarinya.

Google secara bertahap mengintegrasikan chatbot Gemini ke dalam rangkaian teknologinya. Misalnya, Gemini adalah asisten kecerdasan buatan (AI) default pada ponsel Google Pixel 9 dan Pixel 9 Pro terbaru, menggantikan Google Assistant. Di Google Workspace, Gemini tersedia di panel samping Docs untuk membantu menulis dan mengedit konten, dan di panel samping Gmail untuk membantu menyusun email, menyarankan tanggapan, dan mencari informasi di kotak masuk pengguna.

Aplikasi Google lainnya juga menggabungkan Gemini. Google Maps, misalnya, memanfaatkan kemampuan model Gemini untuk menyediakan ringkasan tempat dan area.