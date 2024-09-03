10 bahaya dan risiko AI dan cara mengelolanya

Kecerdasan buatan (AI) memiliki nilai yang sangat besar, namun untuk mendapatkan manfaat penuh dari AI berarti menghadapi dan menangani potensi jebakannya. Sistem canggih yang sama yang digunakan untuk menemukan obat-obatan baru, menyaring penyakit, mengatasi perubahan iklim, melestarikan satwa liar dan melindungi keanekaragaman hayati juga dapat menghasilkan algoritma bias yang menyebabkan kerusakan dan teknologi yang mengancam keamanan, privasi, dan bahkan keberadaan manusia.

Berikut ini adalah 10 bahaya AI dan strategi manajemen risiko yang dapat ditindaklanjuti. Banyak risiko AI yang disebutkan di sini dapat dikurangi, tetapi para pakar AI, pengembang, perusahaan, dan pemerintah tetap harus berupaya mengatasinya.