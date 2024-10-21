Penyempurnaan berarti memberikan data tambahan kepada model AI dalam jumlah yang cukup untuk mengubah sebagian parameternya. Proses ini mengubah perilaku model secara permanen, menyesuaikannya dengan contoh penggunaan atau konteks tertentu. Pendekatan ini juga jauh lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan melatih model baru dari awal.

“Jika Anda memiliki neural networks dengan 100 lapisan berbeda, melatihnya berarti memodifikasi seluruh 100 lapisan itu,” jelas Choie. “Penyempurnaan berarti Anda hanya menyesuaikan beberapa lapisan terakhir. Anda tetap memodifikasi model, tetapi tidak perlu mengubah semuanya karena fondasinya sudah berfungsi dengan baik.”

Penyempurnaan membutuhkan investasi awal yang sedikit lebih besar dibandingkan rekayasa prompt maupun RAG. Pendekatan ini efektif untuk mengubah model berukuran lebih kecil menjadi pakar dalam domain tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan asuransi dapat melakukan penyempurnaan pada model agar mahir menangani proses klaim baru.

Varshney menggambarkan model yang telah disempurnakan dengan baik layaknya karyawan baru yang baru lulus dari bangku kuliah. Mereka mungkin tidak memiliki cakupan pengetahuan seluas seorang polimatik jenius (atau model AI besar yang serbaguna) namun mereka jauh lebih cekatan dalam memproses klaim dibandingkan polimatik.

”Ia tidak bisa mengerjakan pajak atau menulis kontrak hukum,” kata Varshney, ”Namun jika saya memintanya untuk memproses klaim, ia akan langsung tahu cara melakukannya.”

Menggunakan data eksklusif dengan cara ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, karena model AI menjadi terbiasa dengan proses, produk, pelanggan, serta berbagai nuansa unik milik perusahaan.

“Jika AI Anda terutama digunakan oleh perusahaan tertentu, maka penting bagi AI tersebut untuk memanfaatkan data milik perusahaan itu,” ujar Choie.

Ketika model AI memiliki akses ke data hak milik, model ini didasarkan pada konteks bisnis tertentu, yang berarti outputnya juga didasarkan pada konteks tersebut.

“Saya bisa mengambil model AI terbuka, melakukan penyempurnaan dengan data milik saya sendiri, dan menjadikannya versi yang unik bagi saya,” ujar Varshney. “Saya memegang hak IP atas hal tersebut. Saya pun menjalankannya di infrastruktur saya sendiri.”

Hasilnya, model-model ini dapat menghasilkan output yang lebih akurat dan efektif daripada model yang tidak tersegmentasi, model siap pakai yang diambil dari tubuh data publik secara umum.