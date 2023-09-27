Sebelumnya tampaknya bahwa semakin besar LLM semakin baik, tetapi sekarang perusahaan menyadari bahwa dalam hal riset dan inovasi, LLM bisa sangat mahal. Sebagai tanggapan akan hal ini, ekosistem model sumber terbuka mulai menunjukkan harapan dan menantang model bisnis LLM.

Transparansi dan fleksibilitas

Perusahaan yang tidak memiliki talenta internal di bidang machine learning dapat menggunakan LLM sumber terbuka, yang memberikan transparansi dan fleksibilitas, di dalam infrastruktur mereka sendiri, baik di cloud atau on premises. Ini memberikan kontrol penuh atas data mereka dan berarti informasi sensitif tetap berada di dalam jaringan mereka. Semua ini mengurangi risiko kebocoran data atau akses tidak sah.

LLM sumber terbuka menawarkan transparansi mengenai cara kerja, arsitektur, dan data pelatihan serta metodologi dan cara penggunaannya. Kemampuan untuk memeriksa kode dan memiliki visibilitas tentang algoritma memungkinkan perusahaan untuk lebih mempercayai, membantu dalam hal audit, dan membantu memastikan kepatuhan terhadap etika dan hukum. Selain itu, mengoptimalkan sumber terbuka LLM secara efisien dapat mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja.

Penghematan biaya

Mereka umumnya jauh lebih murah dalam jangka panjang daripada LLM berpemilik karena tidak melibatkan biaya lisensi. Namun, biaya pengoperasian LLM memang sudah termasuk biaya infrastruktur cloud atau on premises, dan biasanya melibatkan biaya peluncuran awal yang signifikan.

Fitur tambahan dan kontribusi komunitas

LLM sumber terbuka yang telah dilatih sebelumnya memungkinkan penyempurnaan. Perusahaan dapat menambahkan fitur pada LLM yang bermanfaat bagi penggunaan spesifik mereka dan LLM juga dapat dilatih pada kumpulan data tertentu. Membuat perubahan atau spesifikasi ini pada LLM berpemilik memerlukan kerja sama dengan vendor serta menghabiskan waktu dan uang.

Sementara LLM berpemilik berarti perusahaan harus bergantung pada satu penyedia, sumber terbuka memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kontribusi komunitas, banyak penyedia layanan, dan mungkin tim internal untuk menangani pembaruan, pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan. Sumber terbuka memungkinkan perusahaan untuk bereksperimen dan menggunakan kontribusi dari berbagai orang dengan perspektif yang berbeda-beda. Ini dapat menghasilkan solusi yang memungkinkan perusahaan untuk tetap berada di ujung tombak teknologi. Ini juga memberikan bisnis pengguna LLM sumber terbuka lebih banyak kontrol atas teknologi mereka dan keputusan mengenai cara penggunaannya.