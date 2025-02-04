DeepSeek menunjukkan terdapat ruang bagi lebih banyak pemain AI

Bahkan ketika kemajuan teknologi mempermudah pembangunan model AI berukuran besar, tantangan yang jauh lebih besar tetap menghantui: kebutuhan daya komputasi masif agar tetap kompetitif. Xia “Ben” Hu, Associate Professor Ilmu Komputer di Rice University, mengakui bahwa DeepSeek merupakan langkah maju yang lebih efisien dalam pengembangan AI. Namun, ia menekankan bahwa terobosan tersebut belum secara fundamental mengubah dinamika kekuatan dalam infrastruktur AI, di mana akses terhadap sumber daya besar masih menjadi penentu siapa yang memimpin perlombaan.

“DeepSeek mendapat dukungan dari modal ventura besar di Tiongkok dan memiliki akses ke puluhan ribu GPU,” kata Hu. “Itu masih menjadi hambatan utama bagi banyak perusahaan rintisan yang lebih kecil.”

Namun, Hu memprediksi bahwa perubahan paling signifikan kemungkinan besar akan terjadi pada adopsi AI di tingkat perusahaan. “Industri tradisional— minyak dan gas, manufaktur—sebelumnya ragu untuk mengembangkan solusi AI mereka sendiri,” ujarnya. “Tapi dengan biaya yang menurun dan model sumber terbuka yang makin matang, perusahaan yang dulu bergantung pada layanan AI eksternal kini mulai mempertimbangkan pembangunan model in-house yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.”

Implikasinya melampaui satu model. Dengan semakin banyaknya proyek AI sumber terbuka, startup kecil kini dapat mengakses alat yang dulu memerlukan pusat data raksasa dan anggaran luar biasa besar. Cox mengatakan bahwa OpenAI dan para pesaingnya telah lama memancarkan “suasana tak terelakkan”—seolah hanya mereka yang berkantong tebal yang bisa memimpin AI. Namun, dengan munculnya DeepSeek dan model-model lain, gagasan itu mulai runtuh.

"Kami melihat adanya pergeseran di mana lebih banyak pemain yang dapat bersaing di ruang ini," kata Cox. "Bukan berarti setiap orang dengan uang USD 5 juta dapat membuat model papan atas dalam semalam. Tetapi startup dan perusahaan menengah yang didanai dengan baik? Tentu saja."

Para peneliti juga semakin menitikberatkan efisiensi dibandingkan sekadar kekuatan komputasi mentah. Cox dan tim risetnya telah memusatkan perhatian pada pendekatan Mixture of Experts, yang memungkinkan AI untuk lebih selektif dalam menggunakan sumber daya pemrosesan.

"Mixture of Experts hanyalah salah satu bagian dari teka-teki—ada lebih banyak lagi yang akan datang," katanya, menunjukkan bahwa masa depan AI mungkin tidak terlalu bergantung pada akses ke chip canggih dan lebih banyak pada cara yang lebih cerdas dalam menggunakan perangkat keras yang ada.

Sattigeri menyoroti salah satu inovasi penting: munculnya data sintetis, yakni informasi yang dihasilkan secara artifisial untuk meniru data dunia nyata. “Dengan model seperti DeepSeek, kita melihat pergeseran menuju penggunaan data sintetis yang dihasilkan AI untuk menyempurnakan dan melatih model dengan lebih efisien,” ujarnya. “Pendekatan ini dapat memangkas biaya secara signifikan dan membuat AI berkualitas tinggi lebih mudah diakses oleh lebih banyak pihak.”

Meningkatnya aksesibilitas pengembangan AI memunculkan pertanyaan baru tentang masa depan persaingan. Akankah infrastruktur dan Power masih menentukan pemenang, atau akankah kemampuan berinovasi dengan cepat menjadi aset yang paling berharga? Menurut Cox, ini adalah campuran dari keduanya.

“Anda tetap membutuhkan infrastruktur yang kuat, Anda tetap membutuhkan talenta terbaik, tetapi parit yang dimiliki OpenAI dan Google tidak sedalam yang mereka bayangkan,” ujarnya. “Rahasia tidak selamanya rahasia di bidang ini. Ide menyebar, dan orang berpindah-pindah. Kami melihat konvergensi yang cepat."

Hu menambahkan bahwa pengembangan AI masih bergantung pada empat komponen penting: “Saya menyebutnya model ABCD—Algoritma, Big Data, Komputasi, dan Distribusi,” ujarnya. “Perusahaan AI terbaik menguasai keempatnya. DeepSeek memberi tekanan pada dua komponen pertama, tetapi komputasi dan distribusi tetap menjadi keunggulan utama para pemain besar.”