Apa itu qubit?

Meskipun teknologi quantum menggunakan kode biner, data quantum yang berasal dari sistem quantum—seperti qubit—mengodekan data secara berbeda dari bit tradisional, dengan beberapa keuntungan yang luar biasa. Para peneliti telah menemukan berbagai cara untuk menciptakan qubit atau menggunakan sistem quantum yang terjadi secara alami sebagai qubit. Namun, dalam hampir semua kasus, komputer quantum memerlukan pendinginan yang ekstrem untuk mengisolasi qubit dan mencegah gangguan.

Secara teoretis, sistem quantum dua level apa pun dapat digunakan untuk membuat qubit. Sistem quantum digambarkan sebagai dua level ketika properti sistem tertentu dapat diukur dalam posisi biner, seperti atas atau bawah. Sistem quantum multilevel juga dapat digunakan untuk membuat qubit, selama dua aspek sistem tersebut dapat diisolasi secara efektif untuk menghasilkan pengukuran biner. Sama seperti komputer tradisional yang dapat menggunakan berbagai jenis bit—seperti arus listrik, muatan listrik, atau dilubangi (atau tidak dilubangi) pada selembar kertas untuk komputasi kartu berlubang—komputer quantum dapat menggunakan berbagai jenis bit. Bit tertentu lebih cocok untuk fungsi tertentu, dan komputer quantum tingkat lanjut kemungkinan besar akan menggunakan kombinasi jenis bit untuk mencapai operasi yang berbeda.

Karena setiap bit dapat menunjukkan angka 0 atau 1, dengan memasangkan dua bit informasi, kita dapat membuat hingga empat kombinasi biner yang unik:

00 01 10 11

Sementara setiap bit dapat berupa 0 atau 1, satu qubit dapat berupa 0, 1, atau superposisi. Superposisi quantum dapat digambarkan sebagai 0 dan 1, atau sebagai semua keadaan yang mungkin antara 0 dan 1 karena sebenarnya mewakili probabilitas keadaan qubit.

Pada tingkat quantum, probabilitas qubit diukur sebagai fungsi gelombang. Amplitudo probabilitas sebuah qubit dapat digunakan untuk menyandikan lebih dari satu bit data dan melakukan perhitungan yang sangat rumit ketika digabungkan dengan qubit lainnya.

Saat memproses masalah yang kompleks, seperti memfaktorkan bilangan prima yang besar, bit tradisional menjadi terikat karena menampung informasi dalam jumlah besar. Bit quantum berperilaku berbeda. Karena qubit dapat menampung superposisi, komputer quantum yang menggunakan qubit dapat menghitung volume data yang jauh lebih besar.



Sebagai analogi yang berguna untuk memahami bit vs qubit, bayangkan Anda berdiri di tengah labirin yang rumit. Untuk keluar dari labirin, komputer tradisional harus menerapkan "penyelesaian paksa" pada masalah, mencoba setiap kombinasi jalur yang mungkin untuk menemukan jalan keluar. Komputer semacam ini akan menggunakan bit untuk menjelajahi jalur baru dan mengingat jalur mana yang buntu.



Sebagai perbandingan, komputer quantum mungkin, dalam kiasan, memperoleh pandangan menyeluruh dari labirin secara sekaligus, menguji beberapa jalur secara bersamaan, dan mengungkapkan solusi yang benar. Namun, qubit tidak “menguji beberapa jalur” sekaligus. Sebaliknya, komputer quantum mengukur amplitudo probabilitas qubit untuk menentukan hasil. Karena amplitudo ini berfungsi seperti gelombang, mereka juga tumpang tindih dan saling mengganggu. Ketika gelombang asinkron tumpang tindih, hal ini secara efektif menghilangkan kemungkinan solusi untuk masalah yang kompleks dan gelombang koheren yang direalisasikan menghadirkan solusinya.