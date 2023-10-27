Apa itu perubahan iklim?

Secara umum, perubahan iklim mengacu kepada setiap pergeseran dalam pola cuaca jangka panjang Bumi. Saat ini, perubahan iklim secara khusus merujuk pada pemanasan global, yaitu peningkatan suhu global yang terdokumentasi pada permukaan bumi sejak akhir tahun 1800-an.
Meskipun penyebab alami seperti aktivitas matahari atau gunung berapi dapat menyebabkan perubahan iklim, para ahli secara luas menganggap bahwa perubahan iklim global dari abad ke-20 hingga saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Pada dasarnya, kegiatan ini melibatkan pembakaran bahan bakar fosil, sebuah proses yang melepaskan karbon dioksida ke atmosfer.
Dampak dari perubahan iklim termasuk peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan gelombang panas, perubahan ekosistem, serta dampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Namun, mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan. Tindakan iklim dan upaya keberlanjutan seperti pengurangan signifikan dalam emisi gas rumah kaca, kemajuan dalam energi terbarukan , dan kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Persatuan Bangsa-Bangsa dapat mengubah arah iklim pada masa depan.
Sistem iklim Bumi selalu dinamis. Misalnya, selama 800.000 tahun terakhir, planet ini telah mengalami delapan zaman es, dengan lapisan es Arktik menutupi sebagian besar wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Para pakar ilmu iklim telah menetapkan bahwa selama zaman es terakhir lebih dari 11.000 tahun yang lalu, suhu global rata-rata 6°C (11°F) lebih rendah dibandingkan suhu global pada abad ke-20.
Periode hangat terjadi setelah zaman es dan, menurut ilmuwan NASA, siklus iklim ini terkait dengan siklus Milankovitch: serangkaian gerakan orbit yang memengaruhi seberapa banyak cahaya dan energi yang diserap bumi dari matahari.1
Terdapat faktor pendorong iklim alami lainnya, yang juga dikenal sebagai “pendorong iklim”. Letusan gunung berapi yang besar memenuhi syarat sebagai pemicu iklim karena emisi sulfur dioksida dari letusan dapat menimbulkan efek pendinginan sementara. Sulfur dioksida diubah menjadi asam sulfat yang mengembun menjadi aerosol di atmosfer, memantulkan radiasi matahari dari atmosfer bumi. Survei Geologi AS menyebut letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 sebagai “dampak iklim yang paling menonjol” karena letusan tersebut menghasilkan awan sulfur dioksida terbesar yang pernah diamati dalam sejarah dan mendinginkan bumi selama tiga tahun.2
Secara luas diyakini oleh para ilmuwan iklim bahwa pendorong terbesar perubahan iklim saat ini—dan khususnya pemanasan global—adalah aktivitas manusia. Yang paling berdampak dari kegiatan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi karbon dioksida dan metana.
Karbon dioksida dan metana disebut gas rumah kaca karena membentuk penghalang yang memerangkap panas di atmosfer Bumi dengan cara yang sama seperti dinding kaca dan langit-langit rumah kaca yang memerangkap panas di dalam ruangan. Perangkap panas ini, yang disebut efek rumah kaca, menyebabkan pemanasan global pada permukaan Bumi.
Sebagian besar emisi gas rumah kaca bersifat antropogenik yang berarti disebabkan oleh manusia dan aktivitas manusia. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sekitar 79% dari seluruh emisi gas rumah kaca global berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan pembangunan dari perekonomian.3 Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya juga menghasilkan sejumlah besar emisi. Sebagai contoh, pohon merupakan penyimpan karbon alami, namun deforestasi—penebangan pohon untuk membuka lahan pertanian atau penggunaan lain—melepaskan karbon tersebut ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida.
Saat ini, kita semakin fokus pada bagaimana manusia mempengaruhi iklim, namun aktivitas manusia telah mengubah iklim secara signifikan di seluruh dunia selama lebih dari satu abad. Untuk menelusuri asal usul dampak terukur umat manusia terhadap iklim bumi, lihatlah Revolusi Industri. Ketika masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri pada akhir tahun 1800-an, bahan bakar fosil semakin menggerakkan mesin dan teknologi yang penting bagi transformasi tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, emisi karbon dioksida berjumlah sekitar 5 gigaton per tahun, kemudian meningkat drastis menjadi 35 gigaton per tahun pada akhir abad tersebut.
Akibat perubahan iklim, Bumi telah mengalami pemanasan global, termasuk dekade terpanas yang pernah tercatat antara tahun 2011–2020, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Di permukaan Bumi, suhu rata-rata saat ini sekitar 1,1°C (1,98°F) lebih hangat dibandingkan sebelum revolusi industri.
Kenaikan suhu satu digit ini memiliki efek mendalam pada planet ini. Para ilmuwan telah menemukan bukti kuat bahwa kenaikan suhu berkontribusi pada:
Ketika suhu Bumi terus meningkat, gelombang panas yang berbahaya menjadi lebih umum. Panas dapat menyebabkan lebih banyak penguapan air, meningkatkan frekuensi kekeringan. Kondisi kering juga menyebabkan vegetasi lebih kering yang dapat memicu kebakaran hutan.
Di bagian lain di planet ini, lebih banyak penguapan dan peningkatan uap air di atmosfer menyebabkan curah hujan yang tinggi dan banjir. Menurut NOAA, para ahli memperkirakan bahwa tingkat curah hujan dari siklon tropis khususnya akan meningkat sebesar 10%-15%.4
Sementara peristiwa cuaca ekstrem terjadi dalam jangka waktu yang singkat, ekosistem alami mengalami perubahan jangka panjang dan penurunan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, suhu yang lebih tinggi secara bertahap mencairkan es dan gletser di Laut Arktik, sehingga mengancam satwa liar mulai dari beruang kutub hingga ikan. Suhu laut yang lebih tinggi di iklim yang lebih hangat seperti Australia dan Florida menghancurkan terumbu karang. Kehidupan laut juga berisiko dari pengasaman laut, yang berasal dari penyerapan karbon dioksida oleh air laut.
Sementara itu, ketika beberapa spesies menderita akibat perubahan iklim, beberapa spesies invasif tumbuh subur, menyebar melampaui jangkauan geografis aslinya. Sebagai contoh, musim dingin yang lebih sejuk di Amerika Serikat dapat membantu tanaman merambat invasif yang disebut kudzu berpindah ke area baru dan mengambil alih spesies asli, seperti rumput dan pepohonan.5 Menurut IPCC, dampak perubahan iklim pada beberapa ekosistem tidak dapat dipulihkan.
Perubahan iklim menyebabkan atau memperburuk peristiwa cuaca ekstrem dan perubahan ekosistem yang membahayakan banyak orang setiap tahun. Hujan musiman di India, misalnya, menjadi lebih intens dalam beberapa tahun terakhir—yang oleh para ilmuwan dikaitkan dengan pemanasan global—yang menyebabkan ratusan kematian akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Di Afrika, "new normal" berupa kekeringan, banjir, dan angin topan yang berulang akibat perubahan iklim dapat meningkatkan kerawanan pangan di wilayah yang sudah rentan, menurut sebuah studi oleh Dana Moneter Internasional.6 Secara keseluruhan, sekitar 250.000 orang mungkin meninggal setiap tahun karena masalah terkait perubahan iklim, mulai dari penyakit hingga stres akibat cuaca panas, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dampak perubahan iklim juga membahayakan mata pencaharian. Sebagai contoh, ketika permukaan air laut naik—dari mencairnya lapisan es dan gletser—peningkatan banjir dan erosi pantai mengancam pariwisata pantai. Pemanasan laut dan pengasaman laut merusak stok ikan dan perikanan. Penelitian dari IPCC memprediksi bahwa pemanasan global yang terus berlanjut akan menyebabkan penurunan produksi pangan di berbagai wilayah di seluruh dunia.
Para ilmuwan telah membahas perubahan iklim selama lebih dari satu abad. Pada tahun 1896, fisikawan Swedia Svante Arrhenius menulis sebuah makalah yang memprediksi bahwa perubahan tingkat karbon dioksida di atmosfer dan efek rumah kaca yang dihasilkan dapat memengaruhi iklim bumi. Sekitar empat puluh tahun kemudian, insinyur uap Inggris dan ilmuwan amatir Guy Callendar mengaitkan pemanasan global dengan emisi karbon dioksida. Dan pada tahun 1950-an, fisikawan Kanada Gilbert Plass memperingatkan bahwa emisi karbon dioksida antropogenik meningkatkan suhu permukaan bumi dengan laju 1,5 °F per abad.
Terlepas dari peringatan dini dari Plass, upaya global yang signifikan untuk mengatasi perubahan iklim baru dimulai pada akhir tahun 1980-an. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan IPCC pada tahun 1988 ketika Majelis Umum PBB mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah yang mendesak. Kurang dari satu dekade kemudian, pada tahun 1997, Protokol Kyoto menjadi perjanjian internasional pertama yang menetapkan target yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Perjanjian Paris 2015 juga mencakup negara-negara berkembang, memperpanjang target emisi untuk semua negara. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah kenaikan suhu rata-rata global lebih dari 2°C (35,6°F) di atas tingkat pra-industri. Hampir 200 negara menandatangani Perjanjian Paris.
Pada tahun 2015, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengadopsi 17 SDGs, yang mencakup penekanan pada penerapan sistem energi berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan penurunan emisi.
Dalam laporan penilaian keenam, yang diterbitkan pada tahun 2023, IPCC dengan yakin memprediksi bahwa "mitigasi yang mendalam, cepat, dan berkelanjutan, serta percepatan implementasi tindakan adaptasi" akan mengurangi dampak buruk perubahan iklim terhadap manusia dan ekosistem. Panel tersebut mencatat bahwa sejak laporan penilaian kelima, yang diterbitkan pada tahun 2014, kebijakan dan undang-undang tentang mitigasi perubahan iklim telah berkembang. Namun, IPCC menyimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sejauh ini tidak akan mampu mencegah pemanasan global melebihi 1,5°C (34,7°F) selama abad ini.
Strategi utama untuk mitigasi perubahan iklim adalah beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang bersih. Sumber energi terbarukan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih rendah daripada sumber bahan bakar fosil. Sumber utama energi terbarukan meliputi:
Turbin angin memanfaatkan kekuatan angin dan mengubahnya menjadi listrik. Turbin angin dapat dipasang di darat atau di lokasi lepas pantai. Terdapat variabilitas dalam pembangkit listrik oleh turbin angin karena hasil angin yang berfluktuasi.
Tenaga air yang dikenal sebagai bentuk tertua dari energi terbarukan menggunakan aliran air yang bergerak untuk menghasilkan listrik. Fasilitas pembangkit listrik tenaga air, mulai dari bendungan hingga bangunan yang lebih kecil, dapat membantu masyarakat mengelola pasokan air mereka dengan menyimpan air ekstra, yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai tujuan mulai dari memadamkan kebakaran hutan hingga mengairi tanaman.
Teknologi surya menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi. Panel surya yang dipasang di atap rumah membantu mengalirkan listrik ke rumah dan bisnis, sementara ribuan pembangkit listrik tenaga surya beroperasi atau sedang dibangun di seluruh dunia. Seperti halnya tenaga angin, terdapat variabilitas dalam produksi energi dari sumber energi surya karena kondisi cuaca dan faktor musim.
Sumber energi terbarukan lainnya termasuk bioenergi (energi yang dihasilkan dari biomassa seperti limbah tanaman dan sisa makanan), energi geotermal (energi panas dari bawah permukaan Bumi), dan energi laut (memanfaatkan energi kinetik dan termal dari aliran air alami).
Teknologi penyimpanan energi mungkin merupakan kunci untuk mengatasi variabilitas produksi energi terbarukan agar sumber energi terbarukan dapat sepenuhnya menggantikan bahan bakar fosil. Menurut Badan Energi Internasional, diperlukan lebih banyak kemajuan dalam pertumbuhan kapasitas penyimpanan energi untuk mencapai tujuan badan tersebut, yaitu net zero emisi karbon dioksida pada tahun 2050.7
Selain teknologi energi terbarukan, teknologi dan proses lainnya juga menjanjikan mitigasi perubahan iklim. Misalnya, berbagai teknologi sedang dikembangkan untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan menangkapnya dari sumber emisi. Di tingkat perusahaan, program manajemen energi membantu bisnis memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan konsumsi energi organisasi mereka yang membantu menurunkan emisi karbon sekaligus mengurangi biaya.
