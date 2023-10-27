Apa itu perubahan iklim?

Secara luas diyakini oleh para ilmuwan iklim bahwa pendorong terbesar perubahan iklim saat ini—dan khususnya pemanasan global—adalah aktivitas manusia. Yang paling berdampak dari kegiatan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi karbon dioksida dan metana.

Karbon dioksida dan metana disebut gas rumah kaca karena membentuk penghalang yang memerangkap panas di atmosfer Bumi dengan cara yang sama seperti dinding kaca dan langit-langit rumah kaca yang memerangkap panas di dalam ruangan. Perangkap panas ini, yang disebut efek rumah kaca, menyebabkan pemanasan global pada permukaan Bumi.

Sebagian besar emisi gas rumah kaca bersifat antropogenik yang berarti disebabkan oleh manusia dan aktivitas manusia. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sekitar 79% dari seluruh emisi gas rumah kaca global berasal dari sektor energi, industri, transportasi, dan pembangunan dari perekonomian.3 Pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya juga menghasilkan sejumlah besar emisi. Sebagai contoh, pohon merupakan penyimpan karbon alami, namun deforestasi—penebangan pohon untuk membuka lahan pertanian atau penggunaan lain—melepaskan karbon tersebut ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida.

Saat ini, kita semakin fokus pada bagaimana manusia mempengaruhi iklim, namun aktivitas manusia telah mengubah iklim secara signifikan di seluruh dunia selama lebih dari satu abad. Untuk menelusuri asal usul dampak terukur umat manusia terhadap iklim bumi, lihatlah Revolusi Industri. Ketika masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri pada akhir tahun 1800-an, bahan bakar fosil semakin menggerakkan mesin dan teknologi yang penting bagi transformasi tersebut. Pada pertengahan abad ke-20, emisi karbon dioksida berjumlah sekitar 5 gigaton per tahun, kemudian meningkat drastis menjadi 35 gigaton per tahun pada akhir abad tersebut.