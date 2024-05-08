Dampak dari serangan siber Change Healthcare baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya—dan begitu juga biayanya. Rick Pollack, President dan CEO American Hospital Association, menyatakan, “Serangan siber Change Healthcare adalah insiden paling signifikan dan penting dari jenisnya terhadap sistem perawatan kesehatan AS sepanjang sejarah”.

Dalam rapat pemaparan keuangan baru-baru ini, UnitedHealth Group, perusahaan induk Change Healthcare, berspekulasi tentang biaya pelanggaran data secara keseluruhan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, total penghitungan bisa mencapai 1 miliar USD atau lebih.