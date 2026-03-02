Ketahanan yang melindungi, kinerja yang tetap kuat

Ketahanan siber bukan lagi pilihan—ini adalah prioritas di tingkat dewan direksi . Dengan meningkatnya serangan ransomware dan AIDriven , organisasi menghadapi meningkatnya biaya, waktu henti, dan tekanan kepatuhan.

IBM® menyoroti bagaimana infrastruktur yang siap menghadapi masa depan, didukung oleh penyimpanan cerdas berbasis AI dan kerangka kerja zero-trust, memungkinkan pemulihan yang lebih cepat, perlindungan yang lebih kuat, dan penyelarasan peraturan. Dengan mengadopsi strategi ketahanan proaktif sekarang, bisnis dapat melindungi operasi, mempertahankan kepercayaan pelanggan, dan mengubah keamanan menjadi keunggulan kompetitif.

Unduh whitepaper untuk melihat bagaimana Anda dapat melindungi diri dari gelombang ancaman siber berikutnya.