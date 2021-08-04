Apa itu keamanan blockchain?

Jaringan blockchain publik biasanya memungkinkan siapa saja untuk bergabung dan bagi peserta untuk tetap anonim. Blockchain publik menggunakan komputer yang terhubung ke internet untuk memvalidasi transaksi dan mencapai konsensus. Bitcoin mungkin adalah contoh paling terkenal dari blockchain publik, dan mencapai konsensus melalui “penambangan bitcoin”.

Komputer di jaringan bitcoin, atau “penambang”, mencoba memecahkan masalah kriptografi yang kompleks untuk membuat bukti kerja dan memvalidasi transaksi. Di luar kunci publik, ada beberapa kontrol identitas dan akses dalam jenis jaringan ini.

Blockchain pribadi menggunakan identitas untuk mengonfirmasi keanggotaan dan akses hak istimewa dan biasanya hanya mengizinkan organisasi yang dikenal untuk bergabung. Bersama-sama, organisasi membentuk “jaringan bisnis” pribadi khusus anggota. Blockchain pribadi dalam jaringan yang berizin mencapai konsensus melalui proses yang disebut “dukungan selektif”, di mana pengguna yang dikenal memverifikasi transaksi. Hanya anggota dengan akses dan izin khusus yang dapat memelihara buku besar transaksi. Jenis jaringan ini membutuhkan lebih banyak kontrol identitas dan akses.

Saat membangun aplikasi blockchain, sangat penting untuk menilai jenis jaringan mana yang paling sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Jaringan pribadi dan berizin dapat dikontrol dengan ketat dan lebih disukai untuk alasan kepatuhan dan peraturan. Namun, jaringan publik dan tanpa izin dapat mencapai desentralisasi dan distribusi yang lebih besar.