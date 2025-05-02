Apa itu OpenTelemetry?

OTel menyederhanakan bagaimana data telemetri dikumpulkan, terlepas dari bahasa pemrograman, infrastruktur, atau waktu proses, dan memungkinkan pengembang untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan mengekspor data telemetri terstandardisasi untuk backend pengamatan apa pun. Kerangka kerja standar ini memperkuat dan memperluas kemampuan pengamatan, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi tim TI dan DevOps.

OTel diimplementasikan antara aplikasi, sistem dan perangkat, dan solusi backend — penyimpanan dan visualisasi sengaja diserahkan kepada alat lain, memberikan organisasi kebebasan untuk memilih alat yang paling sesuai dengan mereka.

Observabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan insight tentang cara kerja internal suatu sistem dengan menganalisis outputnya. Dalam operasi TI (ITOps) dan komputasi cloud, data telemetri (seperti log, metrik, dan jejak) digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan sistem. Para profesional DevOps mengandalkan instrumentasi-menambahkan kode ke aplikasi dan sistem untuk menghasilkan dan menangkap data telemetri-untuk menciptakan sistem yang dapat diamati.

Instrumentasi ini sering kali merupakan pekerjaan yang rumit ketika bekerja di lingkungan modern, dengan lingkungan hybrid cloud dan multicloud, aplikasi berbasis layanan mikro, kontainer Kubernetes, dan fitur lain dari lingkungan komputasi masa kini. Sistem terdistribusi ini, dan berbagai bahasa pemrograman dan waktu proses yang mereka gabungkan, menyajikan array yang rumit untuk instrumen, mengumpulkan, dan mengekspor untuk penyimpanan backend, visualisasi, dan analisis.

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang layanan jaringan dan kinerja aplikasi, insinyur harus mengkonfigurasi instrumentasi khusus untuk aplikasi dan sistem di seluruh infrastruktur. OpenTelemetry membantu memecahkan masalah ini.

OTel menyediakan metode standar untuk mengumpulkan dan mengirimkan data pengamatan, yang membantu menyederhanakan pemantauan dalam sistem terdistribusi. Ini menggunakan pustaka dan API yang terpadu dan netral vendor untuk mengumpulkan dan mengirim data telemetri ke platform backend. Dengan mengadopsi OpenTelemetry, tim dapat mengumpulkan dan memproses telemetri secara seragam di seluruh sistem yang kompleks, terlepas dari aplikasi mana yang mereka kelola atau alat pengamatan yang mereka gunakan.