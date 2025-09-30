Apa itu arsitektur cloud hybrid?

Diterbitkan: 12 Januari 2024
Kontributor: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Arsitektur cloud hybrid mengacu pada lingkungan yang menggabungkan lingkup on premises, cloud pribadi, cloud publik, dan edge untuk menciptakan infrastruktur TI tunggal yang dapat dikelola secara fleksibel.
Sebagai sebuah model arsitektur, cloud hybrid memainkan peran penting dalam transformasi digital, menawarkan cara yang fleksibel, portabel, dan hemat biaya kepada bisnis untuk memodernisasi aplikasi lama yang sudah ada, menerapkan data, dan menjalankan beban kerja di berbagai lingkungan komputasi.
Arsitektur cloud hybrid sangat kompleks dan bervariasi berdasarkan kebutuhan tiap bisnis dan contoh penggunaan. Meskipun tidak ada satu pendekatan yang akan cocok untuk semua kasus dalam merancang infrastruktur cloud hybrid, semuanya merupakan perpaduan dari berbagai lingkungan komputasi—baik on atau off premises—seperti yang berikut ini:
Bentuk komputasi tradisional yang melibatkan organisasi yang menjalankan dan mengelola sumber daya komputasi, jaringan, penyimpanan, dan perangkat lunak pada perangkat keras dan server di lokasi fisiknya sendiri, seperti di gedung perkantoran atau di pusat data on premises.
Lingkungan komputasi cloud di mana semua sumber daya terisolasi dan dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi. Cloud pribadi menggabungkan berbagai manfaat komputasi cloud dengan keamanan dan kontrol infrastruktur TI on premises.
Jenis komputasi cloud yang dihosting oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga (CSP), seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, atau Google Cloud. Penyedia layanan cloud publik ini menghosting sumber daya TI cloud publik seperti virtual machines (VM) individual dan layanan komputasi cloud lainnya melalui internet publik dengan sistem bayar per penggunaan.
Banyak bisnis skala menengah menggunakan lebih dari satu layanan cloud dan sebagian besar perusahaan besar menggunakan ketiga layanan penyedia cloud yang tercantum di bawah ini:
Sebelum adanya komputasi cloud, bisnis perusahaan menyimpan data dan menjalankan aplikasi perangkat lunak di dalam pusat data on premises mereka sendiri yang terdiri dari server, perangkat keras jaringan, dan aplikasi perangkat lunak perusahaan. Penyiapan infrastruktur tradisional ini biasanya membutuhkan lebih banyak daya dan ruang fisik dibandingkan infrastruktur berbasis cloud. Ketika komputasi cloud untuk bisnis mulai berkembang dan kebutuhan akan transformasi digital meningkat, organisasi mulai beralih ke solusi cloud hybrid untuk mengontrol biaya dan meningkatkan ketangkasan secara menyeluruh.
Tujuan utama di balik model cloud hybrid adalah untuk menciptakan fleksibilitas yang diperlukan guna memindahkan aplikasi dan beban kerja ke cloud dan memanfaatkan layanan cloud berdasarkan kebutuhan komputasi dan keadaan lainnya. Misalnya, sumber daya komputasi cloud publik dan penyimpanan cloud dapat ditingkatkan dengan cepat, otomatis, dan murah sebagai respons terhadap lonjakan lalu lintas yang tidak direncanakan tanpa memengaruhi beban kerja cloud pribadi. Fitur cloud hybrid penting yang dikenal sebagai "cloud bursting" ini mendukung perusahaan yang mengalami lonjakan permintaan komputasi secara tiba-tiba, misalnya peritel online, yang sering menggunakan cloud bursting untuk mendukung peningkatan lalu lintas saat promo flash sale.
Meskipun menggabungkan dan menyatukan infrastruktur cloud publik, cloud pribadi, dan on premises, arsitektur cloud hybrid tidak sama dengan multicloud—yaitu penggunaan layanan cloud dari dua atau lebih vendor cloud dalam satu arsitektur. Multicloud menawarkan kebebasan untuk memilih kombinasi layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Multicloud juga meminimalkan cloud vendor lock-in, yang dapat menyebabkan masalah kinerja, pilihan terbatas, dan biaya yang tidak perlu karena hanya ada satu vendor cloud.
Sebagian besar organisasi perusahaan modern memanfaatkan kemampuan hybrid cloud dan multicloud untuk menciptakan lingkungan multicloud hybrid, yang merupakan kombinasi dari infrastruktur cloud publik, cloud pribadi, on premises, dan layanan cloud dari setidaknya dua penyedia layanan cloud.
Arsitektur cloud hybrid ideal memberikan bisnis kapasitas komputasi dan penyimpanan berkinerja tinggi, konektivitas jaringan latensi rendah, virtualisasi , dan keamanan yang kuat.
Selain menggabungkan aplikasi yang dijalankan di beberapa sumber daya (infrastruktur on premises, cloud pribadi, dan cloud publik), arsitektur cloud hybrid terdiri dari berbagai komponen penting lainnya.
Konektivitas jaringan adalah komponen penting dari arsitektur cloud hybrid. Koneksi jaringan memungkinkan pembagian sumber daya di beberapa lokasi.
Konektivitas cloud hybrid bergantung pada penggunaan teknologi berikut ini:
Arsitektur cloud hybrid modern bergantung pada teknologi virtualisasi, yang menggunakan perangkat lunak untuk membuat lapisan abstraksi pada perangkat keras fisik ke sistem komputasi virtual, yang pada dasarnya menciptakan beberapa komputer virtual yang dikenal sebagai virtual machines (VM). Virtualisasi, yang pertama kali dikembangkan untuk bisnis oleh VMware, merupakan komponen penting dari komputasi cloud perusahaan. Virtualisasi memungkinkan organisasi untuk menjalankan beberapa komputer virtual, sistem operasi, dan aplikasi pada satu server fisik. Virtualisasi juga memungkinkan pengguna untuk membeli sumber daya komputasi sesuai kebutuhan dan meningkatkan sumber daya tersebut secara efisien dan hemat biaya seiring dengan bertambahnya beban kerja mereka.
Selain virtual servers, arsitektur cloud hybrid menggunakan banyak jenis virtualisasi lainnya, termasuk virtualisasi jaringan. Virtualisasi jaringan mencakup jaringan yang ditentukan perangkat lunak (SDN), yang melakukan virtualisasi pada perangkat keras yang mengontrol perutean lalu lintas jaringan (disebut “bidang kontrol”). Network Functions Virtualization (NFV) melakukan virtualisasi pada satu atau beberapa perangkat keras yang menyediakan fungsi jaringan tertentu (mis. firewall, penyeimbang beban , atau penganalisis lalu lintas), sehingga perangkat tersebut lebih mudah dikonfigurasi, disediakan, dan dikelola.
Virtualisasi juga memungkinkan Infrastructure as Code (IaC), yang mengotomatiskan penyediaan infrastruktur, sehingga pengembang dapat mengembangkan, menerapkan, dan meningkatkan skala aplikasi cloud dengan kecepatan yang lebih tinggi, risiko yang lebih kecil, dan biaya yang lebih rendah.
Kontainer—yaitu komponen aplikasi ringan yang dapat dieksekusi, yang menggabungkan kode sumber aplikasi dengan semua pustaka sistem operasi (OS) dan dependensi yang diperlukan untuk menjalankan kode di lingkungan apa pun—juga merupakan bagian penting dalam arsitektur cloud hybrid modern. Tidak seperti VM yang melakukan virtualisasi pada perangkat keras, kontainer melakukannya pada sistem operasi (biasanya Linux atau Windows).
Karena lebih portabel dan hemat sumber daya dibandingkan virtual machines (VM), kontainer menjadi unit komputasi de facto dari aplikasi cloud native modern. Dibangun untuk hanya beroperasi di cloud, aplikasi cloud native dirancang oleh DevOps dan tim lain agar dapat diskalakan dan terdiri dari layanan mikro (disebut juga arsitektur layanan mikro). Artinya setiap aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan yang lebih kecil, digabungkan secara longgar, dan dapat diterapkan secara independen.
Layanan mikro mempercepat pengembangan dan penerapan perangkat lunak karena setiap layanan dapat dikembangkan dan diterapkan secara terpisah. Banyak perusahaan terkemuka telah beralih dari mengembangkan aplikasi monolitik ke aplikasi layanan mikro, seperti Amazon, yang menggunakan layanan mikro untuk melacak aktivitas pengguna, riwayat mereka, dan data lainnya untuk membuat rekomendasi real-time demi pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Pendekatan komputasi cloud hybrid saat ini melibatkan platform terpadu untuk menemukan, mengoperasikan, dan mengelola data dan sumber daya on premises, cloud pribadi, dan cloud publik. Kombinasi platform dan alat bantu cloud hybrid menyatukan komputasi, penyimpanan, analitik database jaringan, dan fungsi keamanan untuk memberikan konsistensi dan keandalan di seluruh lingkungan cloud hybrid yang beragam.
Platform cloud hybrid umumnya memiliki fitur perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya, seperti AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud, dan Red Hat OpenShift. Tiap platform biasanya menggabungkan teknologi cloud standar seperti Kubernetes untuk mengatur layanan berbasis kontainer dan fitur berbasis perangkat lunak lainnya. Alat manajemen terpadu untuk memantau, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya tersebut dari satu panel kaca, memberikan strategi manajemen TI dan jaringan yang digunakan untuk mengonsolidasikan beberapa alat pemantauan dan umpan data ke dalam satu antarmuka.
Berikut ini adalah ikhtisar fungsi penting yang terkait dengan platform manajemen cloud hybrid:
Manajemen sumber daya: Alat bantu layanan yang dikelola cloud hybrid membantu pemangku kepentingan mengalokasikan dan mengalokasikan ulang sumber daya di lingkungan on premises dan cloud berdasarkan kebutuhan aplikasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi seperti lembaga keuangan dapat menggunakan cloud pribadi untuk menyimpan informasi pelanggan yang sensitif dan menggunakan cloud publik untuk menguji aplikasi baru, seperti aplikasi perbankan seluler.
Orkestrasi beban kerja: Arsitektur cloud hybrid menggunakan alat orkestrasi kontainer (misalnya, Kubernetes atau Docker Swarm) untuk mengotomatiskan beban kerja dalam kontainer. Teknologi ini membantu para pengembang untuk menerapkan, menjalankan, dan menyinkronkan kontainer mereka dengan cepat pada klaster server di lokasi yang berbeda. Teknologi ini juga meningkatkan skalabilitas beban kerja dalam kontainer, yang berarti DevOps dan tim lain dapat menambahkan secara otomatis klaster Kubernetes yang menjalankan aplikasi dalam kontainer sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan waktu henti yang lebih singkat dan kinerja yang optimal.
Integrasi data: Lingkungan hybrid mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber yang beragam, yang membutuhkan integrasi data—yaitu proses menggabungkan data dari berbagai sistem sumber untuk menciptakan tampilan terpadu.
Solusi manajemen data untuk cloud hybrid mencakup platform perangkat lunak analitik data yang mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data menggunakan kecerdasan buatan (AI ) dan machine learning. Banyak dari alat integrasi data ini menggabungkan konsep desain struktur data, yang berjalan di atas beragam teknologi dalam lingkungan hybrid, yang menggabungkan data dari berbagai sistem sumber untuk menciptakan tampilan terpadu.
Tata kelola data: alat tata kelola data menyediakan tambahan lapisan teknologi dalam arsitektur cloud hybrid bagi organisasi untuk membuat dan memelihara kebijakan dan protokol yang menguraikan bagaimana data mereka harus disimpan, dikelola, dan digunakan sesuai dengan standar kepatuhan dan peraturan.
Keamanan: Keamanan cloud hybrid melibatkan teknologi dan praktik terbaik yang digunakan untuk melindungi informasi sensitif organisasi di lingkungan tempat data dan aplikasi mengalir melintasi kombinasi platform cloud on premises, cloud pribadi, dan cloud publik. Lapisan keamanan arsitektur cloud hybrid melibatkan kontrol teknis seperti enkripsi, autentikasi jaringan, dan perangkat lunak manajemen:
Arsitektur cloud hybrid menawarkan banyak manfaat, antara lain:
Arsitektur cloud hybrid meningkatkan ketangkasan dengan mengalokasikan dan membatalkan alokasi sumber daya yang disimpan on premises atau di cloud publik atau pribadi dengan cepat, sehingga mudah untuk merespons perubahan kebutuhan bisnis. Cloud hybrid juga membantu meningkatkan atau menurunkan skalabilitas secara hampir tidak terbatas berkat sumber daya cloud yang dikelola sesuai permintaan.
Penerapan cloud hybrid mengoptimalkan keberlangsungan bisnis dengan mereplikasi data yang sangat penting ke cloud dan memungkinkan skalabilitas saat terjadi lonjakan permintaan, sehingga mengurangi waktu henti.
Strategi cloud hybrid dapat membantu menurunkan biaya modal dengan mengalihkan beban kerja ke cloud publik untuk menghindari biaya berkelanjutan yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan perangkat keras lama.
Lingkungan cloud hybrid menawarkan fleksibilitas dan keamanan untuk memungkinkan modernisasi aplikasi—yaitu proses memperbarui aplikasi lama menjadi lingkungan aplikasi cloud native yang dapat diskalakan. Hal ini memungkinkan aplikasi dibangun dengan cepat, diterapkan secara otomatis, dan diperbarui secara teratur, sehingga menghindari siklus pengembangan waterfall.
Infrastruktur cloud hybrid mempercepat AI generatif dan ketergantungannya yang besar terhadap data dalam jumlah besar dan model bahasa besar (LLM) dengan menyediakan kemampuan penyimpanan tak terbatas, kemampuan komputasi, dan skalabilitas yang cepat.
Gunakan strategi yang lebih cerdas untuk mendorong transformasi bisnis nyata dengan solusi cloud hybrid. IBM membantu klien membuat keputusan arsitektur yang tepat guna mempercepat hasil dan memastikan bisnis mereka bertahan pada masa depan, sehingga memungkinkan terciptanya nilai yang berkelanjutan.
Percepat ketangkasan dan pertumbuhan bisnis dengan AI generatif dan pendekatan cloud hybrid. Gunakan layanan cloud kami, yang didukung oleh platform IBM Consulting Cloud Accelerator yang dibuat khusus, untuk mempercepat perjalanan Anda menuju cloud hybrid, sehingga mendorong efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan waktu peluncuran ke pasar yang lebih cepat.
Percepat modernisasi untuk menghadirkan fleksibilitas dan ketangkasan bisnis saat Anda mengintegrasikan IBM Z dengan mulus ke cloud hybrid Anda.
Dirancang untuk industri, keamanan, dan kebebasan untuk membangun dan berjalan di mana saja, IBM Cloud merupakan platform cloud lengkap dengan lebih dari 170 produk dan layanan yang mencakup data, kontainer, AI, IoT, dan blockchain. Gunakan IBM Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya yang lebih rendah, menerapkan aplikasi baru secara instan, dan meningkatkan beban kerja berdasarkan permintaan.