Apa itu arsitektur cloud hybrid?

Pendekatan komputasi cloud hybrid saat ini melibatkan platform terpadu untuk menemukan, mengoperasikan, dan mengelola data dan sumber daya on premises, cloud pribadi, dan cloud publik. Kombinasi platform dan alat bantu cloud hybrid menyatukan komputasi, penyimpanan, analitik database jaringan, dan fungsi keamanan untuk memberikan konsistensi dan keandalan di seluruh lingkungan cloud hybrid yang beragam.

Platform cloud hybrid umumnya memiliki fitur perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang telah dikonfigurasi sebelumnya, seperti AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud, dan Red Hat OpenShift. Tiap platform biasanya menggabungkan teknologi cloud standar seperti Kubernetes untuk mengatur layanan berbasis kontainer dan fitur berbasis perangkat lunak lainnya. Alat manajemen terpadu untuk memantau, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya tersebut dari satu panel kaca, memberikan strategi manajemen TI dan jaringan yang digunakan untuk mengonsolidasikan beberapa alat pemantauan dan umpan data ke dalam satu antarmuka.

Berikut ini adalah ikhtisar fungsi penting yang terkait dengan platform manajemen cloud hybrid:

Manajemen sumber daya: Alat bantu layanan yang dikelola cloud hybrid membantu pemangku kepentingan mengalokasikan dan mengalokasikan ulang sumber daya di lingkungan on premises dan cloud berdasarkan kebutuhan aplikasi. Sebagai contoh, sebuah organisasi seperti lembaga keuangan dapat menggunakan cloud pribadi untuk menyimpan informasi pelanggan yang sensitif dan menggunakan cloud publik untuk menguji aplikasi baru, seperti aplikasi perbankan seluler.

Orkestrasi beban kerja: Arsitektur cloud hybrid menggunakan alat orkestrasi kontainer (misalnya, Kubernetes atau Docker Swarm) untuk mengotomatiskan beban kerja dalam kontainer. Teknologi ini membantu para pengembang untuk menerapkan, menjalankan, dan menyinkronkan kontainer mereka dengan cepat pada klaster server di lokasi yang berbeda. Teknologi ini juga meningkatkan skalabilitas beban kerja dalam kontainer, yang berarti DevOps dan tim lain dapat menambahkan secara otomatis klaster Kubernetes yang menjalankan aplikasi dalam kontainer sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan waktu henti yang lebih singkat dan kinerja yang optimal.

Integrasi data: Lingkungan hybrid mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber yang beragam, yang membutuhkan integrasi data—yaitu proses menggabungkan data dari berbagai sistem sumber untuk menciptakan tampilan terpadu.

Solusi manajemen data untuk cloud hybrid mencakup platform perangkat lunak analitik data yang mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data menggunakan kecerdasan buatan (AI ) dan machine learning. Banyak dari alat integrasi data ini menggabungkan konsep desain struktur data, yang berjalan di atas beragam teknologi dalam lingkungan hybrid, yang menggabungkan data dari berbagai sistem sumber untuk menciptakan tampilan terpadu.

Tata kelola data: alat tata kelola data menyediakan tambahan lapisan teknologi dalam arsitektur cloud hybrid bagi organisasi untuk membuat dan memelihara kebijakan dan protokol yang menguraikan bagaimana data mereka harus disimpan, dikelola, dan digunakan sesuai dengan standar kepatuhan dan peraturan.

Keamanan: Keamanan cloud hybrid melibatkan teknologi dan praktik terbaik yang digunakan untuk melindungi informasi sensitif organisasi di lingkungan tempat data dan aplikasi mengalir melintasi kombinasi platform cloud on premises, cloud pribadi, dan cloud publik. Lapisan keamanan arsitektur cloud hybrid melibatkan kontrol teknis seperti enkripsi, autentikasi jaringan, dan perangkat lunak manajemen: