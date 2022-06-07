Tag
Docker Swarm vs Kubernetes: Perbandingan

Docker Swarm vs Kubernetes: Perbandingan

Docker Swarm vs Kubernetes: Manakah dari alat orkestrasi kontainer ini yang tepat untuk Anda?

Orkestrasi beban kerja sangat penting di dunia modern kita, di mana mengotomatiskan pengelolaan aplikasi layanan mikro lebih penting dari sebelumnya. Tetapi ada perdebatan kuat tentang apakah Docker Swarm atau Kubernetes adalah pilihan yang lebih baik untuk orkestrasi ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara Docker Swarm dan Kubernetes dan lihat cara memilih yang tepat untuk lingkungan Anda.

     

    Apa yang dimaksud dengan kontainer?

    Singkatnya, kontainer adalah cara standar untuk mengemas aplikasi dan semua ketergantungannya sehingga Anda bisa memindahkan aplikasi di antara lingkungan waktu proses dengan lancar. Dengan mengemas kode, dependensi, dan konfigurasi aplikasi ke dalam satu blok bangunan yang mudah digunakan, kontainer memungkinkan Anda mengambil langkah-langkah penting untuk mempersingkat waktu penerapan dan meningkatkan keandalan aplikasi.

    Dalam aplikasi perusahaan, jumlah kontainer dapat dengan cepat tumbuh menjadi jumlah yang tidak dapat dikelola. Untuk menggunakan kontainer Anda secara efektif, Anda perlu mengatur aplikasi dalam kontainer, dan di sinilah Kubernetes dan Docker Swarm berperan.

    Apa itu Kubernetes?

    Kubernetes adalah platform portabel sumber terbuka untuk mengelola kontainer, beban kerja produksi yang kompleks, dan skalabilitas. Dengan Kubernetes, pengembang dan tim DevOps dapat menjadwalkan, menerapkan, mengelola, dan menemukan aplikasi dengan ketersediaan tinggi menggunakan fleksibilitas klaster. Klaster Kubernetes terdiri dari host komputasi yang disebut node pekerja. Node pekerja ini dikelola oleh master Kubernetes yang mengontrol dan memantau semua sumber daya di klaster. Node dapat berupa mesin virtual (VM) atau mesin bare metal fisik.

    Pada awal pengembangan Kubernetes, kontributor komunitas memanfaatkan pengetahuan mereka dalam membuat dan menjalankan alat internal, seperti Borg dan Omega, dua sistem manajemen klaster. Dengan munculnya Cloud Native Computing Foundation (CNCF) dalam kemitraan dengan Linux Foundation, komunitas mengadopsi Open Governance for Kubernetes, seperangkat aturan untuk klaster Kubernetes yang membantu tim beroperasi dalam skala besar. IBM, sebagai anggota pendiri CNCF, secara aktif berkontribusi pada proyek cloud native CNCF, bersama dengan perusahaan lain seperti Google, Red Hat, Microsoft, dan Amazon.

    Keuntungan dari Kubernetes

    • Kubernetes menawarkan berbagai fungsi utama, termasuk penemuan layanan, ingress, dan penyeimbangan beban, penyembuhan mandiri, orkestrasi penyimpanan, skalabilitas horizontal, peluncuran/pengembalian otomatis, dan eksekusi batch.
    • Kubernetes memiliki satu set API terpadu dan jaminan yang kuat tentang status klaster.
    • Ini adalah komunitas sumber terbuka yang sangat aktif dalam mengembangkan basis kode.
    • Konferensi KubeCon yang berkembang pesat sepanjang tahun menawarkan insight pengguna.
    • Kubernetes memiliki adopsi terbesar di pasar.
    • Ini diuji pertempuran oleh pemain besar seperti Google dan beban kerja IBM kami sendiri, dan berjalan pada sebagian besar sistem operasi.
    • Ini tersedia di cloud publik atau untuk penggunaan on premises, dan memiliki penawaran terkelola atau tidak dikelola dari semua penyedia cloud besar (misalnya, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, dll.).
    • Ada dukungan Kubernetes yang luas dari ekosistem vendor alat cloud, seperti Sysdig, LogDNA, dan Portworx (di antara banyak pilihan lainnya).

    Tantangan Kubernetes

    • Kurva belajarnya curam dan manajemen master Kubernetes membutuhkan pengetahuan khusus.
    • Pembaruan dari komunitas sumber terbuka sering terjadi dan memerlukan tambalan yang cermat untuk menghindari gangguan beban kerja.
    • Ini terlalu berat bagi pengembang individual untuk menyiapkan aplikasi sederhana dan penerapan yang jarang.
    • Tim sering membutuhkan alat tambahan (misalnya, kubectl CLI), layanan, alur kerja integrasi/penerapan berkelanjutan (CI/CD) dan praktik DevOps lainnya untuk sepenuhnya mengelola akses, identitas, tata kelola, dan keamanan.

    Apa itu Docker Swarm?

    Docker Swarm adalah platform orkestrasi kontainer sumber terbuka lainnya yang sudah ada sejak lama. Swarm, atau lebih tepatnya mode swarm, adalah dukungan bawaan Docker untuk mengatur klaster mesin Docker. Klaster Swarm terdiri atas node manajer Swarm yang diterapkan Docker Engine (yang mengatur dan mengelola klaster) dan node pekerja (yang diarahkan untuk menjalankan tugas oleh node manajer).

    Keuntungan dari Docker Swarm

    • Docker adalah platform kontainer umum yang digunakan untuk membangun dan menerapkan aplikasi kontainer. Swarm dibangun untuk digunakan dengan Docker Engine dan sudah menjadi bagian dari platform yang akrab bagi sebagian besar tim.
    • Sangat mudah untuk menginstal dan mengatur untuk lingkungan Docker.
    • Alat, layanan, dan perangkat lunak yang berjalan dengan kontainer Docker juga akan berfungsi dengan baik dengan Swarm.
    • Kontainer ini memiliki API Swarm sendiri.
    • Ini terintegrasi dengan lancar dengan alat Docker seperti Docker Compose dan Docker CLI karena menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) yang sama dengan Docker Engine.
    • Ini menggunakan sistem penyaringan dan penjadwalan untuk menyediakan pemilihan node cerdas, memungkinkan Anda memilih node optimal dalam klaster untuk penerapan kontainer.

    Tantangan Docker Swarm

    • Docker Swarm menawarkan penyesuaian dan ekstensi terbatas.
    • Fungsi kontainer ini kurang lengkap dan memiliki lebih sedikit kemampuan otomatisasi daripada yang ditawarkan oleh Kubernetes.
    • Tidak ada cara mudah untuk memisahkan beban kerja Dev-Test-Prod dalam saluran DevOps.

    Bukan untuk membingungkan, tetapi Docker Enterprise Edition sekarang juga mendukung Kubernetes .

    Kubernetes vs Docker Swarm: Perbandingan langsung sederhana

    Setelah kita membahas keuntungan dan tantangan, mari kita uraikan persamaan dan perbedaan antara Kubernetes dan Docker Swarm. Kedua platform memungkinkan Anda mengelola kontainer dan menskalakan penerapan aplikasi. Perbedaan mereka adalah masalah kompleksitas. Kubernetes menawarkan sarana efisien untuk manajemen kontainer yang bagus untuk aplikasi permintaan tinggi dengan konfigurasi yang kompleks, sementara Docker Swarm dirancang untuk kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi sederhana yang cepat diterapkan dan mudah dikelola.

    Berikut adalah beberapa perbedaan terperinci antara Docker Swarm dan Kubernetes:

    Instalasi dan pengaturan

    Karena kompleksitas pada Kubernetes, Docker Swarm lebih mudah untuk diinstal dan dikonfigurasi.

    • Kubernetes: Instalasi manual dapat berbeda untuk setiap sistem operasi. Tidak diperlukan instalasi untuk penawaran terkelola dari penyedia cloud.
    • Swarm: Ada instalasi sederhana dengan Docker dan instans biasanya konsisten di seluruh sistem operasi.

    Skalabilitas

    Kubernetes menawarkan penskalaan multifungsi berdasarkan lalu lintas, sementara Docker Swarm menekankan penskalaan cepat.

    • Kubernetes: Penskalaan otomatis horizontal sudah terpasang.
    • Kawanan: Menawarkan penskalaan otomatis grup sesuai permintaan.

    Penyeimbangan beban

    Docker Swarm memiliki penyeimbangan beban otomatis yang tidak ditawarkan Kubernetes. Namun, penyeimbang beban eksternal dapat dengan mudah diintegrasikan melalui alat pihak ketiga di Kubernetes.

    • Kubernetes: Penemuan layanan diaktifkan melalui satu nama DNS. Kubernetes memiliki akses ke aplikasi kontainer melalui alamat IP atau rute HTTP.
    • Swarm: Dilengkapi dengan penyeimbang beban internal.

    Ketersediaan tinggi

    Kedua alat memberikan tingkat ketersediaan yang tinggi.

    • Kubernetes: Dengan mengalihkan lalu lintas dari pod yang tidak sehat, Kubernetes memiliki fitur penyembuhan mandiri. Fitur ini menawarkan penjadwalan cerdas dan ketersediaan layanan yang tinggi melalui replikasi.
    • Swarm: Manajer Swarm menawarkan kontrol ketersediaan, dan layanan mikro dapat diduplikasi dengan mudah.

    Alat orkestrasi kontainer mana yang tepat untuk Anda?

    Seperti kebanyakan keputusan platform, alat yang tepat tergantung pada kebutuhan organisasi Anda.

    Kubernetes memiliki adopsi yang luas dan didukung oleh komunitas yang besar. Kontainer ini didukung oleh setiap penyedia cloud utama dan penawaran lakukan sendiri seperti Docker Enterprise Edition. Kubernetes lebih kuat, dapat disesuaikan, dan fleksibel, namun dengan kurva pembelajaran awal yang lebih curam. Kontainer ini membutuhkan tim yang berpengalaman dan mampu menjalankannya; namun, perusahaan juga bisa memilih untuk menggunakan penyedia layanan terkelola untuk menyederhanakan tanggung jawab manajemen sumber terbuka dan memungkinkan mereka untuk berfokus pada pembuatan aplikasi.

    Keunggulan Docker Swarm adalah karena fungsi yang sudah dikenal penggunanya dan penekanan pada kemudahan penggunaan. Kontainer ini digunakan dengan Docker Engine dan sudah tersedia di lingkungan Anda. Karena itulah lebih mudah untuk memulai dengan Swarm dan mungkin lebih ideal untuk beban kerja yang lebih kecil.

    Sekarang setelah Anda membahas perbedaan antara Kubernetes dan Docker Swarm, selami lebih dalam IBM Cloud Kubernetes Service dan pelajari cara membangun aplikasi web yang dapat diskalakan di Kubernetes.

    Penulis

    Chris Rosen

    Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

    IBM Blog

