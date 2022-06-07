Orkestrasi beban kerja sangat penting di dunia modern kita, di mana mengotomatiskan pengelolaan aplikasi layanan mikro lebih penting dari sebelumnya. Tetapi ada perdebatan kuat tentang apakah Docker Swarm atau Kubernetes adalah pilihan yang lebih baik untuk orkestrasi ini. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara Docker Swarm dan Kubernetes dan lihat cara memilih yang tepat untuk lingkungan Anda.
Singkatnya, kontainer adalah cara standar untuk mengemas aplikasi dan semua ketergantungannya sehingga Anda bisa memindahkan aplikasi di antara lingkungan waktu proses dengan lancar. Dengan mengemas kode, dependensi, dan konfigurasi aplikasi ke dalam satu blok bangunan yang mudah digunakan, kontainer memungkinkan Anda mengambil langkah-langkah penting untuk mempersingkat waktu penerapan dan meningkatkan keandalan aplikasi.
Dalam aplikasi perusahaan, jumlah kontainer dapat dengan cepat tumbuh menjadi jumlah yang tidak dapat dikelola. Untuk menggunakan kontainer Anda secara efektif, Anda perlu mengatur aplikasi dalam kontainer, dan di sinilah Kubernetes dan Docker Swarm berperan.
Kubernetes adalah platform portabel sumber terbuka untuk mengelola kontainer, beban kerja produksi yang kompleks, dan skalabilitas. Dengan Kubernetes, pengembang dan tim DevOps dapat menjadwalkan, menerapkan, mengelola, dan menemukan aplikasi dengan ketersediaan tinggi menggunakan fleksibilitas klaster. Klaster Kubernetes terdiri dari host komputasi yang disebut node pekerja. Node pekerja ini dikelola oleh master Kubernetes yang mengontrol dan memantau semua sumber daya di klaster. Node dapat berupa mesin virtual (VM) atau mesin bare metal fisik.
Pada awal pengembangan Kubernetes, kontributor komunitas memanfaatkan pengetahuan mereka dalam membuat dan menjalankan alat internal, seperti Borg dan Omega, dua sistem manajemen klaster. Dengan munculnya Cloud Native Computing Foundation (CNCF) dalam kemitraan dengan Linux Foundation, komunitas mengadopsi Open Governance for Kubernetes, seperangkat aturan untuk klaster Kubernetes yang membantu tim beroperasi dalam skala besar. IBM, sebagai anggota pendiri CNCF, secara aktif berkontribusi pada proyek cloud native CNCF, bersama dengan perusahaan lain seperti Google, Red Hat, Microsoft, dan Amazon.
Docker Swarm adalah platform orkestrasi kontainer sumber terbuka lainnya yang sudah ada sejak lama. Swarm, atau lebih tepatnya mode swarm, adalah dukungan bawaan Docker untuk mengatur klaster mesin Docker. Klaster Swarm terdiri atas node manajer Swarm yang diterapkan Docker Engine (yang mengatur dan mengelola klaster) dan node pekerja (yang diarahkan untuk menjalankan tugas oleh node manajer).
Bukan untuk membingungkan, tetapi Docker Enterprise Edition sekarang juga mendukung Kubernetes .
Setelah kita membahas keuntungan dan tantangan, mari kita uraikan persamaan dan perbedaan antara Kubernetes dan Docker Swarm. Kedua platform memungkinkan Anda mengelola kontainer dan menskalakan penerapan aplikasi. Perbedaan mereka adalah masalah kompleksitas. Kubernetes menawarkan sarana efisien untuk manajemen kontainer yang bagus untuk aplikasi permintaan tinggi dengan konfigurasi yang kompleks, sementara Docker Swarm dirancang untuk kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi sederhana yang cepat diterapkan dan mudah dikelola.
Berikut adalah beberapa perbedaan terperinci antara Docker Swarm dan Kubernetes:
Karena kompleksitas pada Kubernetes, Docker Swarm lebih mudah untuk diinstal dan dikonfigurasi.
Kubernetes menawarkan penskalaan multifungsi berdasarkan lalu lintas, sementara Docker Swarm menekankan penskalaan cepat.
Docker Swarm memiliki penyeimbangan beban otomatis yang tidak ditawarkan Kubernetes. Namun, penyeimbang beban eksternal dapat dengan mudah diintegrasikan melalui alat pihak ketiga di Kubernetes.
Kedua alat memberikan tingkat ketersediaan yang tinggi.
Seperti kebanyakan keputusan platform, alat yang tepat tergantung pada kebutuhan organisasi Anda.
Kubernetes memiliki adopsi yang luas dan didukung oleh komunitas yang besar. Kontainer ini didukung oleh setiap penyedia cloud utama dan penawaran lakukan sendiri seperti Docker Enterprise Edition. Kubernetes lebih kuat, dapat disesuaikan, dan fleksibel, namun dengan kurva pembelajaran awal yang lebih curam. Kontainer ini membutuhkan tim yang berpengalaman dan mampu menjalankannya; namun, perusahaan juga bisa memilih untuk menggunakan penyedia layanan terkelola untuk menyederhanakan tanggung jawab manajemen sumber terbuka dan memungkinkan mereka untuk berfokus pada pembuatan aplikasi.
Keunggulan Docker Swarm adalah karena fungsi yang sudah dikenal penggunanya dan penekanan pada kemudahan penggunaan. Kontainer ini digunakan dengan Docker Engine dan sudah tersedia di lingkungan Anda. Karena itulah lebih mudah untuk memulai dengan Swarm dan mungkin lebih ideal untuk beban kerja yang lebih kecil.
