Setelah kita membahas keuntungan dan tantangan, mari kita uraikan persamaan dan perbedaan antara Kubernetes dan Docker Swarm. Kedua platform memungkinkan Anda mengelola kontainer dan menskalakan penerapan aplikasi. Perbedaan mereka adalah masalah kompleksitas. Kubernetes menawarkan sarana efisien untuk manajemen kontainer yang bagus untuk aplikasi permintaan tinggi dengan konfigurasi yang kompleks, sementara Docker Swarm dirancang untuk kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi sederhana yang cepat diterapkan dan mudah dikelola.

Berikut adalah beberapa perbedaan terperinci antara Docker Swarm dan Kubernetes:

Instalasi dan pengaturan

Karena kompleksitas pada Kubernetes, Docker Swarm lebih mudah untuk diinstal dan dikonfigurasi.

Instalasi manual dapat berbeda untuk setiap sistem operasi. Tidak diperlukan instalasi untuk penawaran terkelola dari penyedia cloud. Swarm: Ada instalasi sederhana dengan Docker dan instans biasanya konsisten di seluruh sistem operasi.

Skalabilitas

Kubernetes menawarkan penskalaan multifungsi berdasarkan lalu lintas, sementara Docker Swarm menekankan penskalaan cepat.

Penskalaan otomatis horizontal sudah terpasang. Kawanan: Menawarkan penskalaan otomatis grup sesuai permintaan.

Penyeimbangan beban

Docker Swarm memiliki penyeimbangan beban otomatis yang tidak ditawarkan Kubernetes. Namun, penyeimbang beban eksternal dapat dengan mudah diintegrasikan melalui alat pihak ketiga di Kubernetes.

Penemuan layanan diaktifkan melalui satu nama DNS. Kubernetes memiliki akses ke aplikasi kontainer melalui alamat IP atau rute HTTP. Swarm: Dilengkapi dengan penyeimbang beban internal.

Ketersediaan tinggi

Kedua alat memberikan tingkat ketersediaan yang tinggi.