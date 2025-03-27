Kesiapan untuk AI adalah pola pikir sama seperti sekumpulan kemampuan. Kesiapan ini melibatkan:



- Memperlakukan TI sebagai pendorong pertumbuhan dan inovasi

- Menyelaraskan strategi TI dan LOB

- Membangun tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi dan menggunakan AI.

Ini menambah postur kesiapan untuk AI dan inovasi lainnya, apa pun kemampuan dan tantangan baru lainnya yang muncul.



Perusahaan yang melakukan bagian dari ini dengan baik cenderung melakukan semuanya dengan baik: Ada korelasi yang kuat antara penerapan AI dan teknologi siap AI serta strategi… selama Anda memiliki keahlian yang diperlukan.