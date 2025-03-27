Tidak ada jalan tunggal menuju kesuksesan di dunia disrupsi, inovasi, dan AI saat ini. Tetapi kami menemukan beberapa pelajaran dari mereka yang memimpin jalan.¹
Gambaran besar: Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan keadaan—terutama di era AI—sehingga transformasi digital masih menjadi prioritas strategis utama. Hanya kira-kira 25% perusahaan yang menilai bahwa kemampuan teknologi mereka memadai untuk menjawab kebutuhan strategis itu.
Peretail AS
Kami memprioritaskan migrasi aplikasi lama tersebut ke tumpukan teknologi yang lebih modern. Dan ketika kita melakukan itu, maka itu, menurut definisi, membuka kita untuk integrasi, AI, semua hal modern. ”
Hari ini, AI adalah ujian utama untuk kesiapan. Ini adalah teknologi baru yang akan memungkinkan perubahan dan gangguan yang tak terbayangkan karena memungkinkan cara kerja baru yang tak terbayangkan saat ini. Dan teknologi ini akan terjadi dengan cepat.
Pada tahun 2023, 37% responden melaporkan menggunakan AI generatif setidaknya sekali seminggu. Pada 2024, jumlahnya melonjak menjadi 72%.2
Dalam beberapa tahun, membayangkan bisnis sebelum AI akan seperti membayangkan bisnis sebelum internet. Dan mencoba bersaing tanpa AI akan seperti mimpi buruk di mana wifi selalu down.
Kesiapan untuk AI adalah pola pikir sama seperti sekumpulan kemampuan. Kesiapan ini melibatkan:
- Memperlakukan TI sebagai pendorong pertumbuhan dan inovasi
- Menyelaraskan strategi TI dan LOB
- Membangun tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi dan menggunakan AI.
Ini menambah postur kesiapan untuk AI dan inovasi lainnya, apa pun kemampuan dan tantangan baru lainnya yang muncul.
Perusahaan yang melakukan bagian dari ini dengan baik cenderung melakukan semuanya dengan baik: Ada korelasi yang kuat antara penerapan AI dan teknologi siap AI serta strategi… selama Anda memiliki keahlian yang diperlukan.
Dalam riset kami, beberapa perusahaan siap AI, beberapa tidak. Yang siap AI 10x lebih mungkin merasa siap untuk menerapkan AI di seluruh perusahaan pada tahun 2026.
Intinya: Perusahaan tanpa strategi yang kuat dan kemampuan teknologi yang sepenuhnya siap kemungkinan akan berjuang dengan adopsi AI. Mereka akan berisiko dikalahkan oleh pesaing yang siap AI kecuali mereka mengambil langkah yang disengaja untuk meningkatkan pijakan mereka.
1 Kecuali dinyatakan lain, statistik dan kutipan diambil dari penelitian asli IBM®: 98 wawancara dan 1204 responden survei di AS, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Tiongkok, India, Jepang, dan Australia, dilakukan Maret-Juni 2024. Peran responden mencakup pengambil keputusan utama dengan pengaruh mengenai evaluasi atau pemilihan layanan atau solusi AI. Terutama dari bisnis dengan 1.000+ karyawan (n=1.082), dengan beberapa dari pasar menengah (500–999 karyawan, n=122). Bauran lintas industri berfokus pada keuangan dan perbankan, manufaktur, retail, energi dan utilitas, publik, dan telekomunikasi.
