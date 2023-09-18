Apa itu integrasi data?

Ada beberapa jenis integrasi data, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Memilih metode integrasi data yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, lingkungan teknologi, persyaratan kinerja, serta batasan anggaran.

Extract, load, transform (ELT) melibatkan penggalian data dari sumbernya, memuatnya ke dalam database atau gudang data, dan kemudian mengubahnya menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mungkin melibatkan pembersihan, pengumpulan, atau peringkasan data. Pipeline data ELT biasanya digunakan dalam proyek big data dan pemrosesan real-time di mana kecepatan dan skalabilitas sangat penting.



Proses ELT sangat bergantung pada kekuatan dan skalabilitas sistem penyimpanan data modern. Dengan memuat data sebelum mengubahnya, ELT memanfaatkan sepenuhnya kekuatan komputasi sistem ini. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan manajemen data lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional.



Dengan extract, transform, load (ETL), data diubah sebelum memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data. Ini berarti bahwa transformasi terjadi di luar sistem penyimpanan data, biasanya di area pementasan yang terpisah.



Dalam hal kinerja, ELT sering unggul karena memanfaatkan kekuatan sistem penyimpanan data modern. Di sisi lain, pipeline data ETL dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam skenario di mana kualitas dan konsistensi data adalah yang terpenting, karena proses transformasi dapat mencakup langkah-langkah pembersihan dan validasi data yang ketat.



Integrasi data secara real-time melibatkan penangkapan dan pemrosesan data saat tersedia di sistem sumber, lalu segera mengintegrasikannya ke sistem target. Metode data streaming ini biasanya digunakan dalam skenario yang memerlukan insight terkini, seperti analitik secara real-time, pemantauan dan deteksi penipuan.



Salah satu bentuk integrasi data real time, pengambilan data perubahan (CDC), menerapkan pembaruan yang dibuat pada data di sistem sumber ke gudang data dan repositori lainnya. Perubahan ini kemudian dapat diterapkan ke repositori data lain atau tersedia dalam format yang dapat digunakan oleh ETL, misalnya, atau jenis alat bantu integrasi data lainnya.



Integrasi aplikasi (API) melibatkan penangkapan dan pemrosesan data saat data tersedia di sistem sumber, lalu segera mengintegrasikannya ke sistem target. Metode integrasi data ini biasanya digunakan ketika aplikasi yang berbeda perlu berbagi informasi dan bekerja bersama, seperti memastikan bahwa data di sistem SDM selaras dengan data di sistem keuangan.



Virtualisasi data melibatkan pembuatan lapisan virtual yang menyediakan tampilan terpadu data dari berbagai sumber, terlepas dari tempat data secara fisik berada. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menanyakan data terintegrasi sesuai permintaan tanpa perlu pergerakan data fisik. Ini berguna untuk skenario di mana kelincahan dan akses real-time ke data terintegrasi sangat penting.

Dengan integrasi data federasi, data tetap berada di sistem sumber aslinya, sementara kueri dilakukan secara real-time di sistem yang berbeda untuk mengambil informasi yang dibutuhkan. Solusi ini paling cocok untuk skenario di mana data tidak perlu dipindahkan secara fisik dan dapat diintegrasikan secara virtual untuk analisis. Meskipun integrasi federasi mengurangi duplikasi data, integrasi tersebut mungkin mengalami tantangan kinerja.