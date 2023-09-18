Apa itu integrasi data?

Integrasi data mengacu pada proses menggabungkan dan menyelaraskan data dari berbagai sumber ke dalam format yang terpadu dan koheren yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan analisis, operasional, dan pengambilan keputusan.
Dalam lingkungan digital saat ini, organisasi biasanya tidak dapat berfungsi tanpa mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk database, aplikasi, spreadsheet, layanan cloud, API, dan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, data ini disimpan dalam format dan lokasi yang berbeda dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda, yang menyebabkan silo dan inkonsistensi data.
Proses integrasi data bertujuan mengatasi tantangan dengan menggabungkan data dari sumber berbeda, menyusunnya dalam format yang konsisten, dan membuatnya mudah diakses untuk analisis dan pengambilan keputusan.
Berbeda dengan konsumsi data, yang hanya merupakan satu bagian dari proses, integrasi data mencakup seluruh tahap hingga analisis dan rekayasa data. Ini berarti mencakup visualisasi data dan alur kerja intelijen bisnis (BI). Dengan demikian, bagian ini membawa lebih banyak tanggung jawab untuk hasil data.
Integrasi data mencakup serangkaian langkah untuk menggabungkan data dari sumber berbeda dan mengonversinya ke dalam format yang seragam dan siap digunakan. Berikut ini adalah gambaran umum tentang cara kerja proses integrasi data pada umumnya:
Secara keseluruhan, integrasi data melibatkan kombinasi proses teknis, alat bantu, dan strategi untuk memastikan bahwa data dari berbagai sumber diselaraskan, akurat, dan tersedia untuk analisis dan pengambilan keputusan yang bermakna.
Ada beberapa jenis integrasi data, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Memilih metode integrasi data yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, lingkungan teknologi, persyaratan kinerja, serta batasan anggaran.
Extract, load, transform (ELT) melibatkan penggalian data dari sumbernya, memuatnya ke dalam database atau gudang data, dan kemudian mengubahnya menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ini mungkin melibatkan pembersihan, pengumpulan, atau peringkasan data. Pipeline data ELT biasanya digunakan dalam proyek big data dan pemrosesan real-time di mana kecepatan dan skalabilitas sangat penting.
Proses ELT sangat bergantung pada kekuatan dan skalabilitas sistem penyimpanan data modern. Dengan memuat data sebelum mengubahnya, ELT memanfaatkan sepenuhnya kekuatan komputasi sistem ini. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan manajemen data lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional.
Dengan extract, transform, load (ETL), data diubah sebelum memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data. Ini berarti bahwa transformasi terjadi di luar sistem penyimpanan data, biasanya di area pementasan yang terpisah.
Dalam hal kinerja, ELT sering unggul karena memanfaatkan kekuatan sistem penyimpanan data modern. Di sisi lain, pipeline data ETL dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam skenario di mana kualitas dan konsistensi data adalah yang terpenting, karena proses transformasi dapat mencakup langkah-langkah pembersihan dan validasi data yang ketat.
Integrasi data secara real-time melibatkan penangkapan dan pemrosesan data saat tersedia di sistem sumber, lalu segera mengintegrasikannya ke sistem target. Metode data streaming ini biasanya digunakan dalam skenario yang memerlukan insight terkini, seperti analitik secara real-time, pemantauan dan deteksi penipuan.
Salah satu bentuk integrasi data real time, pengambilan data perubahan (CDC), menerapkan pembaruan yang dibuat pada data di sistem sumber ke gudang data dan repositori lainnya. Perubahan ini kemudian dapat diterapkan ke repositori data lain atau tersedia dalam format yang dapat digunakan oleh ETL, misalnya, atau jenis alat bantu integrasi data lainnya.
Integrasi aplikasi (API) melibatkan penangkapan dan pemrosesan data saat data tersedia di sistem sumber, lalu segera mengintegrasikannya ke sistem target. Metode integrasi data ini biasanya digunakan ketika aplikasi yang berbeda perlu berbagi informasi dan bekerja bersama, seperti memastikan bahwa data di sistem SDM selaras dengan data di sistem keuangan.
Virtualisasi data melibatkan pembuatan lapisan virtual yang menyediakan tampilan terpadu data dari berbagai sumber, terlepas dari tempat data secara fisik berada. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menanyakan data terintegrasi sesuai permintaan tanpa perlu pergerakan data fisik. Ini berguna untuk skenario di mana kelincahan dan akses real-time ke data terintegrasi sangat penting.
Dengan integrasi data federasi, data tetap berada di sistem sumber aslinya, sementara kueri dilakukan secara real-time di sistem yang berbeda untuk mengambil informasi yang dibutuhkan. Solusi ini paling cocok untuk skenario di mana data tidak perlu dipindahkan secara fisik dan dapat diintegrasikan secara virtual untuk analisis. Meskipun integrasi federasi mengurangi duplikasi data, integrasi tersebut mungkin mengalami tantangan kinerja.
Integrasi data memberikan beberapa manfaat, yang memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih tepat, merampingkan operasi, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Manfaat utama integrasi data meliputi:
Integrasi data menyatukan informasi dari berbagai sumber dan sistem, memberikan pandangan yang terpadu dan komprehensif. Dengan memecah silo data, organisasi dapat menghilangkan redundansi dan inkonsistensi yang muncul dari sumber data yang terisolasi.
Melalui proses transformasi dan pembersihan data dalam integrasi data membantu meningkatkan kualitas data dengan mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan, ketidakkonsistenan, dan redundansi. Data yang akurat dan andal menanamkan kepercayaan dalam pengambil keputusan.
Data terintegrasi memperlancar proses bisnis dengan mengurangi entri data manual dan meminimalkan tugas berulang. Solusi ini juga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan konsistensi data di seluruh organisasi.
Integrasi data memungkinkan akses lebih cepat ke data untuk analisis. Kecepatan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan merespons tren pasar, permintaan pelanggan, dan peluang yang muncul.
Integrasi data adalah aspek mendasar dari setiap inisiatif intelijen bisnis. Alat bantu BI mengandalkan data terintegrasi untuk menghasilkan visualisasi dan analisis yang bermakna yang mendorong inisiatif strategis.
Data yang terintegrasi dapat mengungkapkan pola, tren, dan peluang yang mungkin tidak terlihat jika data perusahaan tersebar di berbagai sistem yang berbeda. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan baru.
Integrasi data digunakan di berbagai industri dan skenario untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan tantangan bisnis. Contoh penggunaan integrasi data yang paling umum meliputi:
Selama bertahun-tahun, pendekatan yang paling umum untuk integrasi data adalah meminta pengembang menulis skrip dalam Bahasa Kueri Terstruktur (SQL), bahasa pemrograman standar yang digunakan dalam basis data relasional.
Saat ini, berbagai penyedia TI menawarkan berbagai alat integrasi data yang mengotomatiskan, merampingkan, dan mendokumentasikan proses integrasi data, mulai dari solusi sumber terbuka hingga platform integrasi data yang komprehensif. Sistem integrasi data ini umumnya mencakup banyak alat berikut ini:
IBM Databand adalah perangkat lunak observabilitas untuk pipeline data dan gudang yang secara otomatis mengumpulkan metadata untuk membangun garis dasar historis, mendeteksi anomali, dan memberikan peringatan triase untuk memperbaiki masalah kualitas data.
Mendukung pola ETL dan ELT, IBM® DataStage® memberikan integrasi data yang fleksibel dan hampir real-time baik on premises maupun di cloud.
Katalog data cerdas untuk era AI, Katalog Pengetahuan IBM® memungkinkan Anda mengakses, mengkurasi, mengategorikan, dan membagikan data, aset pengetahuan, dan hubungannya, di mana pun mereka berada.
