Di garis depan penelitian AI yang bertanggung jawab, Calmon Lab di Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences menangani salah satu tantangan paling mendesak dalam AI. Mereka mencoba menyelaraskan model bahasa besar (LLM) dengan nilai-nilai kemanusiaan dan standar keselamatan. Pekerjaan mereka berfokus pada peningkatan kinerja penalaran rantai pemikiran (CoT) dalam model yang umum digunakan, seperti Deepseek-R1 dan Llama, dengan menerapkan metode penyelarasan waktu kesimpulan.

Namun, kemajuan mereka terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Klaster Harvard kewalahan memenuhi permintaan, dan menjalankan model-model mutakhir membutuhkan akses ke beberapa GPU NVIDIA H100. Penundaan ini secara signifikan membatasi kemampuan mereka untuk bereksperimen secara efisien pada model-model besar, sehingga memperlambat laju penelitian mereka secara keseluruhan.