Akun IBM Cloud gratis Anda adalah akun Bayar sesuai pemakaian dan mencakup akses ke 50+ produk dengan tingkat gratis. Hanya bayar untuk apa yang Anda gunakan di luar tingkat gratis. Tanpa biaya atau komitmen di muka, batalkan kapan saja.
Akses 40+ produk yang selalu gratis dengan paket Lite, termasuk API IBM Watson . Masa berlaku tidak pernah habis dan Anda tidak akan dikenakan biaya untuk itu—selamanya.
Anda akan mendapatkan kredit pertama senilai USD 200 dari kami untuk berbagai aplikasi dan layanan. Coba produk IBM Cloud apa pun dengan kredit ini, tersedia selama 30 hari.
Jalankan aplikasi, tugas batch, atau kontainer Anda pada platform nirserver terkelola.
Menyerap peristiwa, dan menghubungkan serta mendistribusikan event streams antara layanan dan aplikasi Anda di IBM Cloud.
Nikmati Kekuatan penyimpanan yang fleksibel dan hemat biaya dengan Paket Gratis: Evaluasi dan tingkatkan penyimpanan Anda dengan mulus!
Gunakan database dokumen JSON yang terukur untuk aplikasi web, seluler, IoT, dan nirserver.
Menerapkan Cloud SQL Database yang terkelola sepenuhnya dengan mesin IBM DB2 yang dilengkapi turbo.
Tambahkan antarmuka bahasa alami ke aplikasi Anda untuk mengotomatiskan interaksi dengan pengguna Anda.
Sintesis ucapan yang terdengar alami dari teks.
Sematkan AI dan machine learning ke dalam bisnis Anda. Buat model khusus menggunakan data Anda sendiri.
Bangun model analitis dan jaringan saraf, yang dilatih dengan data Anda sendiri, untuk diterapkan dalam aplikasi.
Temukan, katalog, dan bagikan data perusahaan dengan aman.
Manfaatkan latensi rendah dan transkripsi streaming.
Kelola gambar kontainer Docker di registri pribadi yang terkelola sepenuhnya.
Membaca, menganalisis, dan menyimpan data di IBM Cloud Object Storage dengan ANSI SQL.
Dukung praktik terbaik DevOps dengan menggunakan Git, pelacakan masalah, pipeline CI/CD, dan Eclipse Orion Web IDE di cloud.
Gunakan Terraform sebagai layanan untuk mengotomatiskan penyediaan dan pengelolaan sumber daya IBM Cloud Anda di seluruh lingkungan.
Membuat dan menjalankan virtual servers di IBM LinuxONE, platform berbasis Linux paling aman di industri.
Dapatkan insight mendalam seputar konsumsi API dari analisis bawaan.
Catat, cari, dan beri peringatan tentang aktivitas Anda di IBM Cloud.
Bangun model analitis dan jaringan saraf, yang dilatih dengan data Anda sendiri, untuk diterapkan dalam aplikasi.
Sematkan AI dan machine learning ke dalam bisnis Anda. Buat model khusus menggunakan data Anda sendiri.
Dapatkan insight tentang pengguna Anda dan aplikasi mereka dengan layanan IBM Cloud.
Tambahkan antarmuka bahasa alami ke aplikasi Anda untuk mengotomatiskan interaksi dengan pengguna Anda.
Tambahkan autentikasi ke aplikasi seluler dan web Anda, serta lindungi API dan back end Anda yang berjalan di IBM Cloud.
Manfaatkan latensi rendah dan transkripsi streaming.
Sintesis ucapan yang terdengar alami dari teks.
Miliki Cloud SQL Database yang terkelola sepenuhnya dengan mesin DB2 turbo.
Gunakan database dokumen JSON yang terukur untuk aplikasi web, seluler, IoT, dan nirserver.
Kembangkan dan terapkan aplikasi analitik menggunakan Apache Spark dan Apache Hadoop sumber terbuka.
Ajarkan IBM Watson; katalog dan berbagi data perusahaan dengan aman.
Dukung praktik terbaik DevOps dengan menggunakan Git, pelacakan masalah, pipeline CI/CD, dan Eclipse Orion Web IDE di cloud.
Terjemahkan teks, dokumen, dan situs web dari satu bahasa ke bahasa lain.
Kelola gambar kontainer Docker di registri pribadi yang terkelola sepenuhnya.
Dapatkan insight dari data transaksional dan media sosial untuk mengidentifikasi ciri-ciri psikologis.
deteksi nada linguistik, termasuk emosi, kecenderungan sosial dan gaya bahasa.
Analisis gambar untuk pemandangan, objek, wajah, dan konten lainnya.
Analisis teks dan ekstrak metadata dari konten seperti konsep, entitas, emosi, sentimen, dan lainnya.
Jalankan aplikasi, tugas batch, atau kontainer Anda pada platform nirserver terkelola.
Mulai uji coba sin coste Db2 Warehouse dan dapatkan kredit sin coste sebesar USD 1000. Jika Anda baru menggunakan IBM Cloud, Anda dapat mendaftar hari ini dan menerima kredit tambahan sebesar USD 200.
Gunakan basis data yang terkelola sepenuhnya yang dihosting di lingkungan IBM Cloud Hyper Protect. Saat ini mendukung MongoDB 3.6.4.
Jalankan fungsi sebagai respons terhadap peristiwa yang masuk.
Kelola rahasia Anda secara terpusat dalam satu penyewa, instance khusus.
Membantu memigrasikan data dengan cepat dan lebih aman dari sumber on premises Anda ke properti data IBM Cloud.
Dapatkan keandalan, kinerja, dan keamanan yang lebih baik untuk aplikasi, situs web, dan layanan yang terhubung ke internet.
Membuat dan menjalankan virtual servers berbasis Linux dalam lingkungan komputasi rahasia.
Simpan data PostgreSQL Anda dalam database klien yang sepenuhnya terenkripsi, tanpa memerlukan keahlian khusus.
Gunakan layanan ini untuk mengelola kunci kriptografi, yang membantu melindungi data.
Kode promo: VPC1000
Berakhir pada 31 Desember 2024
Kredit senilai USD 1.000 selama 180 hari untuk produk IBM Cloud Virtual Server for VPC, IBM Cloud Block Storage for VPC, dan IBM Cloud Image Service for VPC.
Kode promo: VPC1000
Berakhir pada 31 Desember 2024
Kredit sebesar USD 1.000 selama 180 hari untuk IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC—termasuk server, penyimpanan, dan penyeimbang beban.
Kode promo: SERVERLESSARC
Berakhir pada 31 Desember 2024
Kredit senilai USD 500 untuk pengguna baru IBM Cloud Code Engine dan MongoDB.
Kode promo: DSFREE250
Berakhir pada 31 Desember 2024
Kredit senilai USD 250 selama 30 hari untuk IBM Cloud Databases for PostgreSQL, Databases for MongoDB, Databases for Elasticsearch, Databases for Redis, Databases for MySQL, Databases for EnterpriseDB, Databases for etcd, Messages for RabbitMQ; IBM Cloud Event Streams dan Cloudant di IBM Cloud.
Mulai uji coba gratis Db2 Warehouse dan dapatkan kredit gratis sebesar 1000 USD. Jika Anda baru menggunakan IBM Cloud, Anda dapat mendaftar sekarang dan menerima kredit tambahan sebesar 200 USD.
Akun IBM Cloud gratis Anda memberi Anda akses ke lebih dari 40 produk yang memiliki paket harga Lite. Artinya, paketnya selalu gratis. Anda tidak akan dikenakan biaya dan paket tidak akan pernah habis masa berlakunya.
Untuk mulai membangun menggunakan IBM Cloud, Anda harus membuat akun menggunakan alamat email terlebih dahulu (alamat email tidak boleh dikaitkan dengan akun yang sudah ada).
Detail pembayaran diperlukan di muka, tetapi Anda tidak akan dikenakan biaya sampai Anda menggunakan layanan yang dapat ditagih; namun, akan ada penangguhan nominal pada kartu Anda untuk memverifikasi keasliannya.
Pesan konfirmasi akan menampilkan tagihan di layar Anda setelah Anda input informasi kartu kredit. Jumlahnya ditentukan oleh pedagang tetapi biasanya sekitar USD 1,00.
Menyimpan informasi ini akan membantu menciptakan transisi yang mulus ke paket Bayar sesuai pemakaian, jika Anda mau.
Paket ringan tidak akan dikenakan biaya; namun, untuk menggunakan paket non-Lite pada tingkat gratis, diperlukan peningkatan ke paket Bayar sesuai pemakaian. Bila Anda mengonsumsi melebihi ambang batas tingkat gratis untuk layanan ini, Anda akan ditagih setiap bulan untuk penggunaan Sumber daya Anda.
Anda dapat menetapkan ambang pengeluaran terpisah untuk akun, kontainer, runtime, semua layanan, dan layanan tertentu. Anda secara otomatis menerima pemberitahuan ketika pembelanjaan bulanan Anda mencapai 80%, 90%, dan 100% dari ambang batas tersebut. Untuk mengatur notifikasi pembelanjaan, klik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Notifikasi pembelanjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengatur notifikasi pengeluaran.
Selalu gratis – Ini adalah produk dengan paket Lite yang tidak akan pernah kedaluwarsa. Produk ini dirancang agar Anda dapat mengerjakan proyek tanpa rasa khawatir dan membantu mencegah timbulnya tagihan yang tidak disengaja. Kuota paket Lite berdasarkan penggunaan, tidak pernah kedaluwarsa, dan diperbarui setiap bulan atau ditujukan untuk satu kali penggunaan. Lihat semua produk paket Lite.
Uji coba sin coste – Bayangkan ini sebagai uji coba premium; namun, produk ini memerlukan akun Bayar sesuai pemakaian atau berlangganan. Tergantung pada produknya, kuota mungkin berlaku untuk jangka waktu tertentu, dasar penggunaan, atau tidak pernah habis masa berlakunya. Beberapa produk akan mulai dikenakan biaya jika Anda menggunakannya melebihi tingkat sin coste. Lihat semua produk paket sin coste.
Mencapai batas kuota untuk instans paket Lite akan menangguhkan layanan untuk bulan tersebut. Batas kuota adalah per organisasi, bukan per instans. Instance baru yang dibuat di organisasi yang sama mencerminkan penggunaan apa pun dari instance sebelumnya. Batas kuota disetel ulang pada tanggal 1 setiap bulannya.
Anda dapat memeriksa penggunaan Anda dengan membuka Kelola > Penagihan dan penggunaan di konsol dan memilih Penggunaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat penggunaan Anda.
Untuk menerima kredit 200 USD, Anda harus meningkatkan ke akun Bayar sesuai pemakaian terlebih dahulu. Jika Anda sudah melakukannya, buka halaman penggunaan di konsol IBM Cloud untuk melihat kredit 200 USD. Anda juga dapat membuka halaman pengaturan akun untuk melihat promosi aktif Anda. Kredit promosi Anda sebesar 200 USD diterapkan secara otomatis namun mungkin memerlukan waktu beberapa jam untuk muncul di akun Anda. Kredit hanya tersedia untuk akun Bayar sesuai pemakaian pertama kali dan tidak dapat digunakan dengan penawaran pihak ketiga.
Akun uji coba IBM Cloud tersedia untuk pengajar dan mahasiswa di institusi akademis gelar sarjana terakreditasi. Agar memenuhi syarat untuk akun uji coba, kunjungi IBM SkillsBuild Software Downloads dan validasi kredensial institusi Anda. Petunjuk lengkap cara membuat akun dapat ditemukan di sini (tautan berada di luar ibm.com).
Saat Anda menambahkan kartu kredit ke akun uji coba, akun Anda ditingkatkan menjadi akun Bayar Sesuai Penggunaan dan tidak dapat diubah kembali menjadi akun uji coba. Selain itu, kode fitur pendidikan tidak dapat digunakan pada akun Bayar Sesuai Penggunaan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang akun uji coba pendidikan, lihat Pertanyaan Umum tentang IBM SkillsBuild Software Downloads.
Buka halaman penagihan dan promosi dan masukkan kode promo Anda, tinjau detail promosi, lalu klik terapkan. Setelah kode promo diterapkan, pesan sukses ditampilkan.
Harap dicatat bahwa Anda harus memiliki kartu kredit yang tercatat untuk menerapkan kode promosi untuk tujuan otentikasi.
Anda dapat menggunakan penaksir biaya untuk memperkirakan biaya produk IBM Cloud dengan menyesuaikan rencana untuk kebutuhan Anda. Jelajahi katalog untuk menemukan penawaran untuk ditambahkan ke perkiraan.
Anda akan mendapatkan dukungan teknis gratis melalui Stack Overflow (tautan berada di luar ibm.com). Anda dapat membuka kasus yang terkait dengan manajemen akses, akun, serta penagihan dan penggunaan.
Akses Katalog IBM Cloud lengkap dan mulai lakukan semua yang Anda perlukan untuk meningkatkan proyek Anda.