Tingkat gratis IBM Cloud

Buat akun Anda tanpa biaya. Coba lebih dari 40 produk yang selalu gratis tanpa batas waktu.
Yang Anda dapatkan Akun IBM Cloud adalah akun Bayar Sesuai Penggunaan, yang mencakup akses ke lebih dari 40 produk (termasuk API IBM Watson) dengan paket gratis. Tanpa biaya atau komitmen di muka, batalkan kapan saja. Hanya bayar sesuai penggunaan Anda di luar paket gratis
Akun IBM Cloud gratis

Akun IBM Cloud gratis Anda adalah akun Bayar sesuai pemakaian dan mencakup akses ke 50+ produk dengan tingkat gratis. Hanya bayar untuk apa yang Anda gunakan di luar tingkat gratis. Tanpa biaya atau komitmen di muka, batalkan kapan saja.
40+ produk selalu gratis

Akses 40+ produk yang selalu gratis dengan paket Lite, termasuk API IBM Watson . Masa berlaku tidak pernah habis dan Anda tidak akan dikenakan biaya untuk itu—selamanya.
Kredit cloud sebesar USD 200

Anda akan mendapatkan kredit pertama senilai USD 200 dari kami untuk berbagai aplikasi dan layanan. Coba produk IBM Cloud apa pun dengan kredit ini, tersedia selama 30 hari.

Produk IBM Cloud

Akses katalog IBM Cloud lengkap
Unggulan Selalu gratis Uji coba gratis Promosi

Klien kami

Pertanyaan umum

Akun IBM Cloud gratis Anda memberi Anda akses ke lebih dari 40 produk yang memiliki paket harga Lite. Artinya, paketnya selalu gratis. Anda tidak akan dikenakan biaya dan paket tidak akan pernah habis masa berlakunya. 

  • Anda dapat menyediakan satu layanan apa pun dengan paket Lite.
  • Setelah 10 hari tidak ada aktivitas pengembangan, aplikasi Anda akan tertidur. Anda dapat membangunkan aplikasi Anda dengan Lanjutkan untuk mengerjakannya.
  • Setelah 30 hari tidak ada aktivitas pengembangan, instans layanan Anda dengan paket Lite akan dihapus.

Untuk mulai membangun menggunakan IBM Cloud, Anda harus membuat akun menggunakan alamat email terlebih dahulu (alamat email tidak boleh dikaitkan dengan akun yang sudah ada).

Detail pembayaran diperlukan di muka, tetapi Anda tidak akan dikenakan biaya sampai Anda menggunakan layanan yang dapat ditagih; namun, akan ada penangguhan nominal pada kartu Anda untuk memverifikasi keasliannya.

Pesan konfirmasi akan menampilkan tagihan di layar Anda setelah Anda input informasi kartu kredit. Jumlahnya ditentukan oleh pedagang tetapi biasanya sekitar USD 1,00. 

Menyimpan informasi ini akan membantu menciptakan transisi yang mulus ke paket Bayar sesuai pemakaian, jika Anda mau.

Paket ringan tidak akan dikenakan biaya; namun, untuk menggunakan paket non-Lite pada tingkat gratis, diperlukan peningkatan ke paket Bayar sesuai pemakaian. Bila Anda mengonsumsi melebihi ambang batas tingkat gratis untuk layanan ini, Anda akan ditagih setiap bulan untuk penggunaan Sumber daya Anda. 

Anda dapat menetapkan ambang pengeluaran terpisah untuk akun, kontainer, runtime, semua layanan, dan layanan tertentu. Anda secara otomatis menerima pemberitahuan ketika pembelanjaan bulanan Anda mencapai 80%, 90%, dan 100% dari ambang batas tersebut. Untuk mengatur notifikasi pembelanjaan, klik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Notifikasi pembelanjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengatur notifikasi pengeluaran.

Jelajahi kode promo

Selalu gratis – Ini adalah produk dengan paket Lite yang tidak akan pernah kedaluwarsa. Produk ini dirancang agar Anda dapat mengerjakan proyek tanpa rasa khawatir dan membantu mencegah timbulnya tagihan yang tidak disengaja. Kuota paket Lite berdasarkan penggunaan, tidak pernah kedaluwarsa, dan diperbarui setiap bulan atau ditujukan untuk satu kali penggunaan. Lihat semua produk paket Lite.

Uji coba sin coste – Bayangkan ini sebagai uji coba premium; namun, produk ini memerlukan akun Bayar sesuai pemakaian atau berlangganan. Tergantung pada produknya, kuota mungkin berlaku untuk jangka waktu tertentu, dasar penggunaan, atau tidak pernah habis masa berlakunya. Beberapa produk akan mulai dikenakan biaya jika Anda menggunakannya melebihi tingkat sin coste. Lihat semua produk paket sin coste.

Mencapai batas kuota untuk instans paket Lite akan menangguhkan layanan untuk bulan tersebut. Batas kuota adalah per organisasi, bukan per instans. Instance baru yang dibuat di organisasi yang sama mencerminkan penggunaan apa pun dari instance sebelumnya. Batas kuota disetel ulang pada tanggal 1 setiap bulannya.

Anda dapat memeriksa penggunaan Anda dengan membuka Kelola > Penagihan dan penggunaan di konsol dan memilih Penggunaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat penggunaan Anda.

Untuk menerima kredit 200 USD, Anda harus meningkatkan ke akun Bayar sesuai pemakaian terlebih dahulu. Jika Anda sudah melakukannya, buka halaman penggunaan di konsol IBM Cloud untuk melihat kredit 200 USD. Anda juga dapat membuka halaman pengaturan akun untuk melihat promosi aktif Anda. Kredit promosi Anda sebesar 200 USD diterapkan secara otomatis namun mungkin memerlukan waktu beberapa jam untuk muncul di akun Anda. Kredit hanya tersedia untuk akun Bayar sesuai pemakaian pertama kali dan tidak dapat digunakan dengan penawaran pihak ketiga.

Akun uji coba IBM Cloud tersedia untuk pengajar dan mahasiswa di institusi akademis gelar sarjana terakreditasi. Agar memenuhi syarat untuk akun uji coba, kunjungi IBM SkillsBuild Software Downloads dan validasi kredensial institusi Anda. Petunjuk lengkap cara membuat akun dapat ditemukan di sini (tautan berada di luar ibm.com).

Saat Anda menambahkan kartu kredit ke akun uji coba, akun Anda ditingkatkan menjadi akun Bayar Sesuai Penggunaan dan tidak dapat diubah kembali menjadi akun uji coba. Selain itu, kode fitur pendidikan tidak dapat digunakan pada akun Bayar Sesuai Penggunaan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang akun uji coba pendidikan, lihat Pertanyaan Umum tentang IBM SkillsBuild Software Downloads.

Buka halaman penagihan dan promosi dan masukkan kode promo Anda, tinjau detail promosi, lalu klik terapkan. Setelah kode promo diterapkan, pesan sukses ditampilkan.

Harap dicatat bahwa Anda harus memiliki kartu kredit yang tercatat untuk menerapkan kode promosi untuk tujuan otentikasi.

Anda dapat menggunakan penaksir biaya untuk memperkirakan biaya produk IBM Cloud dengan menyesuaikan rencana untuk kebutuhan Anda. Jelajahi katalog untuk menemukan penawaran untuk ditambahkan ke perkiraan.

Anda akan mendapatkan dukungan teknis gratis melalui Stack Overflow (tautan berada di luar ibm.com). Anda dapat membuka kasus yang terkait dengan manajemen akses, akun, serta penagihan dan penggunaan.

Memulai

Akses Katalog IBM Cloud lengkap dan mulai lakukan semua yang Anda perlukan untuk meningkatkan proyek Anda.

 Buat akun gratis Anda
Cara penelusuran lainnya Dokumentasi akun IBM Cloud