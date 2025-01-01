Jalankan beban kerja perusahaan yang sangat penting di IBM Cloud
Lihat bagaimana penggunaan IBM Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya lebih rendah, menerapkan aplikasi baru secara instan, dan meningkatkan beban kerja berdasarkan permintaan. Semuanya dalam platform yang kaya fitur keamanan.
Adopsi solusi industri yang kokoh dalam hitungan menit.
Mengelola seluruh platform dan lingkungan cloud sebagai kode, dan dalam skala besar, untuk industri yang teregulasi.
Mengimplementasikan dan mengotomatiskan praktik terbaik berkelanjutan di seluruh lapisan integrasi, penerapan, dan kepatuhan.
Melacak tren keamanan di seluruh layanan cloud dan lingkungan multi cloud hybrid dalam satu UI.
Mengurangi biaya operasional terkait aplikasi yang salah dikonfigurasi.
Manfaatkan set templat rantai alat DevSecOps bawaan yang dirancang untuk integrasi, penerapan, dan kepatuhan yang berkelanjutan.
Menerapkan keamanan inti dan layanan pendukung lainnya untuk mengatur kepatuhan keamanan sumber daya di akun Anda.
Terapkan instance IBM Maximo Application Suite di klaster Red Hat Openshift.
Bangun penawaran IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan dari IBM Cloud®.
Terapkan sistem SAP pada infrastruktur Power untuk arsitektur yang dapat terapkan, guna mengoptimalkan kinerja beban kerja SAP HANA Anda.
Gunakan arsitektur yang dapat diterapkan untuk membuat klaster beban kerja Red Hat OpenShift pada jaringan VPC (cloud privat virtual) yang aman.
Mengotomatiskan penerapan RAG dengan layanan IBM Cloud dan watsonx yang mendukung, menyematkan data perusahaan Anda dalam solusi AI generatif.
Terapkan jaringan VPC yang aman tanpa memerlukan sumber daya komputasi tambahan, untuk membantu meningkatkan infrastruktur cloud Anda.
Terapkan VSI di zona pendaratan VPC untuk menciptakan infrastruktur yang aman dengan server virtual untuk menjalankan beban kerja Anda di jaringan VPC.
Bangun aplikasi di stack teknologi modern
Pecahkan masalah dengan AI di IBM Cloud
Dapatkan solusi untuk industri Anda
Bangun dan skalakan infrastruktur IBM Cloud
Rangkaian lengkap layanan mandiri dan layanan terkelola yang disampaikan melalui IBM Cloud Platform
Mengotomatiskan bisnis dan operasi TI Anda
Dapatkan solusi yang disesuaikan dengan bisnis Anda
