Solusi IBM Cloud

Jalankan beban kerja perusahaan yang sangat penting di IBM Cloud

Lihat arsitektur yang dapat diterapkan
Beberapa kabel serat optik berwarna-warni
Temukan solusi yang tepat bagi Anda

Lihat bagaimana penggunaan IBM Cloud untuk membangun infrastruktur yang dapat diskalakan dengan biaya lebih rendah, menerapkan aplikasi baru secara instan, dan meningkatkan beban kerja berdasarkan permintaan. Semuanya dalam platform yang kaya fitur keamanan.
Manfaat

Adopsi solusi industri yang kokoh dalam hitungan menit.
Kecepatan terkontrol untuk semua aplikasi, dengan tata kelola dan kepatuhan bawaan.

Mengelola seluruh platform dan lingkungan cloud sebagai kode, dan dalam skala besar, untuk industri yang teregulasi.

Mengimplementasikan dan mengotomatiskan praktik terbaik berkelanjutan di seluruh lapisan integrasi, penerapan, dan kepatuhan.

Melacak tren keamanan di seluruh layanan cloud dan lingkungan multi cloud hybrid dalam satu UI.

Mengurangi biaya operasional terkait aplikasi yang salah dikonfigurasi.
Saya perlu memastikan beban kerja organisasi mematuhi peraturan dan praktik terbaik keamanan dengan menetapkan batasan terkait apa yang bisa dilakukan tim aplikasi. Dengan cara terus memantau postur keamanan dan kepatuhan, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengumpulkan bukti untuk audit tanpa mengganggu proses pengembangan cepat atau ketersediaan aplikasi.
– Klien Layanan Keuangan IBM
Cukup keren rasanya saat mampu menerapkan bukti konsep dengan repositori kode dalam beberapa langkah.Saya tidak melihat ini pernah coba dilakukan oleh banyak cloud.Dalam beberapa kasus butuh berbulan-bulan untuk menjalankan bukti konsep, jadi bisa melakukannya dengan cepat itu luar biasa.
– Arsitek solusi di perusahaan konsultan
Arsitektur yang dapat diterapkan Temukan arsitektur yang paling sesuai untuk diterapkan yang dapat membantu Anda mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga keamanan dan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan biaya. Manajemen Siklus Hidup Aplikasi DevSecOps

Manfaatkan set templat rantai alat DevSecOps bawaan yang dirancang untuk integrasi, penerapan, dan kepatuhan yang berkelanjutan.  

 Jelajahi arsitektur ini IBM Cloud Essential Security and Observability Services

Menerapkan keamanan inti dan layanan pendukung lainnya untuk mengatur kepatuhan keamanan sumber daya di akun Anda.

 Jelajahi arsitektur ini Maximo Application Suite

Terapkan instance IBM Maximo Application Suite di klaster Red Hat Openshift.

 Jelajahi arsitektur ini Power Virtual Server dengan zona pendaratan VPC

Bangun penawaran IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) sesuai dengan praktik terbaik dan persyaratan dari IBM Cloud®. 

 Jelajahi arsitektur ini Power Virtual Server untuk SAP HANA

Terapkan sistem SAP pada infrastruktur Power untuk arsitektur yang dapat terapkan, guna mengoptimalkan kinerja beban kerja SAP HANA Anda.   

 Jelajahi arsitektur ini Kontainer Red Hat OpenShift di Zona Arahan VPC

Gunakan arsitektur yang dapat diterapkan untuk membuat klaster beban kerja Red Hat OpenShift pada jaringan VPC (cloud privat virtual) yang aman.  

 Jelajahi arsitektur ini Pola Generasi dengan Dukungan Pengambilan Data (RAG)

Mengotomatiskan penerapan RAG dengan layanan IBM Cloud dan watsonx yang mendukung, menyematkan data perusahaan Anda dalam solusi AI generatif.

 Jelajahi arsitektur ini Zona arahan VPC

Terapkan jaringan VPC yang aman tanpa memerlukan sumber daya komputasi tambahan, untuk membantu meningkatkan infrastruktur cloud Anda. 

 Jelajahi arsitektur ini VSI di zona arahan VPC

Terapkan VSI di zona pendaratan VPC untuk menciptakan infrastruktur yang aman dengan server virtual untuk menjalankan beban kerja Anda di jaringan VPC.  

 Jelajahi arsitektur ini
Pengembangan Aplikasi

Bangun aplikasi di stack teknologi modern

 Modernisasi aplikasi
Perbarui aplikasi bisnis lama
Migrasi cloud
Dapatkan bantuan memindahkan infrastruktur Anda ke cloud
Cloud native
Buat aplikasi yang dapat Anda terapkan dengan mudah ke cloud apa pun
DevOps
Otimatiskan dan sempurnakan pembangunan serta penerapan sistem
Pengujian perangkat lunak Devops
Menguji sistem secara terus-menerus dan otomatis
Integrasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).
Hubungkan dan integrasikan aplikasi serta data di seluruh jaringan
Kecerdasan Buatan

Pecahkan masalah dengan AI di IBM Cloud

 AI untuk layanan pelanggan
Ubah dukungan standar menjadi pengalaman pelanggan yang luar biasa
Chatbot
Buat dan terapkan model pembelajaran mesin
Ilmu data
Bangun chatbot khusus domain menggunakan Watson
InstructLab
Terapkan model AI yang dikustomisasi sebagai layanan
Pembelajaran mesin
Bangun asisten layanan khusus menggunakan Watson
Red Hat AI di IBM Cloud
Hadirkan solusi AI di seluruh lingkungan hybrid cloud
Industri

Dapatkan solusi untuk industri Anda

 Academia
Dapatkan referensi untuk siswa dan pengajar
Layanan keuangan
Mengelola risiko dan kepatuhan dengan kontrol yang telah dikonfigurasi sebelumnya
Bermain Game
Menyediakan infrastruktur berkinerja tinggi untuk bermain game
Pemerintah
Mengelola keamanan dan kepatuhan dengan kontrol yang telah dikonfigurasi sebelumnya
Pelayanan Kesehatan
Tingkatkan pengambilan keputusan point-of-care dengan cloud
Retail
Penuhi permintaan konsumen dan dorong pertumbuhan
Telco
Mendorong masa depan komunikasi di cloud
Infrastruktur (TI)

Bangun dan skalakan infrastruktur IBM Cloud

 Pencadangan dan pemulihan
Automasi sistem pencadangan cloud dan pemulihan bencana
Migrasi cloud
Dapatkan bantuan untuk melakukan migrasi infrastruktur Anda ke cloud
Strategi cloud
Dapatkan bantuan merumuskan strategi cloud perusahaan Anda
Kepatuhan
Mengelola kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola internal
Komputasi rahasia
Melindungi data baik saat disimpan, dalam perjalanan, dan saat digunakan
Migrasi data
Memindahkan data Anda ke cloud dengan alat ETL modern
Hosting khusus
Dapatkan isolasi dan kontrol total untuk beban kerja kritis
DevOps
Otimatiskan dan sempurnakan pembangunan serta penerapan sistem
Komputasi edge
Kelola dan terapkan sumber daya komputasi edge
Komputasi cloud
Mengelola infrastruktur, selagi Anda mengelola lingkungan
Hosting game
Hosting game Anda di server kami yang paling berkinerja
Komputasi GPU
Menyediakan GPU NVIDIA di server IBM Cloud
Komputasi berkinerja tinggi
Jalankan masalah komputasi intensif di IBM Cloud
Hybrid Cloud Management
Dapatkan bantuan untuk membangun aplikasi di atas stack teknologi modern
Manajemen infrastruktur
Manajemen infrastruktur
SAP
Jalankan beban kerja SAP serta pastikan keamanan dan ketersediaannya
Keamanan
Mengamankan data dan aplikasi cloud publik Anda
Server pribadi virtual
Dapatkan fleksibilitas maksimal tanpa mengorbankan keamanan
VMware
Pindahkan beban kerja VMware ke IBM Cloud
Cloud Enterprise
Tingkatkan kinerja dan skalabilitas aplikasi Anda
Pelajari lebih lanjut
Layanan cloud

Rangkaian lengkap layanan mandiri dan layanan terkelola yang disampaikan melalui IBM Cloud Platform

 Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS)
Bare metal dan virtual servers
Platform sebagai Layanan (PaaS)
Sederhanakan operasi dengan platform cloud yang fleksibel dan dapat diskalakan untuk mengembangkan, menerapkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Jalankan kontainer, otomatisasi, aplikasi yang dapat diterapkan, solusi database, dan layanan keamanan dan pengamatan dalam satu platform tunggal.
Komputasi tanpa server
Menjalankan kontainer, kode aplikasi, atau pekerjaan batch pada runtime kontainer yang terkelola sepenuhnya
Operasi

Mengotomatiskan bisnis dan operasi TI Anda

 AI untuk layanan pelanggan
Bangun asisten layanan pelanggan menggunakan Watson
Manajemen proses bisnis
Mengoptimalkan dan mengotomatisasi proses bisnis Anda
Chatbot
Bangun chatbot khusus domain menggunakan Watson
Manajemen keputusan
Menggunakan business rules dan AI untuk mengotomatiskan keputusan bisnis
Pemrosesan dokumen
Mengklasifikasi dan mengekstrak informasi dari dokumen menggunakan AI
Manajemen konten perusahaan
Menyimpan, menganalisis, dan bertindak berdasarkan data bisnis
Integrasi
Mengotomatiskan di seluruh sistem dengan AI
Pemetaan proses
Membuat model dan menganalisis proses bisnis
Alur kerja
Menggunakan logika berbasis aturan untuk mengotomatiskan pekerjaan manual
Pelajari lebih lanjut
Tipe organisasi

Dapatkan solusi yang disesuaikan dengan bisnis Anda

 Pasar menengah
Opsi cloud untuk bisnis kecil atau menengah
Mitra
Bekerjalah dengan IBM Cloud untuk melayani pelanggan Anda dengan lebih baik
Start-up
Dapatkan kredit melalui Program Pengusaha Global IBM
Coba IBM Cloud secara gratis

Buat akun IBM Cloud gratis Anda hari ini dan dapatkan akses ke lebih dari 40 penawaran paket Lite.

 Jelajahi tingkat gratis kami Bagaimana cara memulai