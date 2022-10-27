IBM Cloud for Financial Services adalah cloud pertama yang dirancang untuk melindungi data paling sensitif dan beban kerja AI Anda. Dengan keamanan dan kontrol bawaan yang sesuai dengan industri, IBM Cloud for Financial Services dapat membantu Anda mengoptimalkan infrastruktur dan menunjukkan kepatuhan sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: memberikan nilai bagi klien Anda.