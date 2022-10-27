IBM Cloud for Financial Services

Cloud khusus industri, dibangun untuk mendukung modernisasi unik Anda & kebutuhan transformasi AI
Berinovasi di Cloud yang Dirancang untuk Industri yang Diatur

IBM Cloud for Financial Services adalah cloud pertama yang dirancang untuk melindungi data paling sensitif dan beban kerja AI Anda. Dengan keamanan dan kontrol bawaan yang sesuai dengan industri, IBM Cloud for Financial Services dapat membantu Anda mengoptimalkan infrastruktur dan menunjukkan kepatuhan sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: memberikan nilai bagi klien Anda. 
Kemampuan keamanan dan privasi terdepan di industri yang diperkuat oleh keahlian industri IBM dan kemitraan yang luas.

Unduh whitepaper untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud for Financial Services

 Manfaat memodernisasi sistem perbankan inti Anda.

Pikirkan Kembali Perjalanan Modernisasi Aplikasi Perbankan Inti

 Bagaimana kolaborasi dapat mempercepat transformasi digital?

BPER Banca Group &amp; IBM memodernisasi Sistem Perbankan Inti
Manfaat
Dibuat untuk AI

Dirancang untuk membantu perusahaan dalam industri yang diatur dalam menerapkan inovasi yang didorong oleh AI dengan aman dan bertransisi ke model operasi baru.
Hybrid sesuai Peruntukan

Memberikan kinerja yang konsisten di seluruh arsitektur multicloud hybrid dengan pendekatan platform-sentris IBM yang terbuka, aman, dan fleksibel.
Kumpulan Standar Peraturan & Kepatuhan tertinggi

Cloud yang dibangun khusus memanfaatkan IBM Cloud Framework for Financial Services, yang sesuai dengan industri, untuk memitigasi risiko dengan serangkaian standar peraturan dan kepatuhan tertinggi berdasarkan industri.

Solusi

Mengelola Risiko & Kepatuhan

Perlindungan cloud edge-to-edge yang berkelanjutan untuk data dan aplikasi yang sangat penting bagi Anda dengan kepatuhan terhadap peraturan yang terdepan dengan IBM Cloud Security &amp; Compliance Center.
Mendorong Efisiensi dalam Layanan Pembayaran

Manfaatkan teknologi kognitif dan AI terbaru untuk mendorong efisiensi dan nilai dalam layanan pembayaran dengan solusi pembayaran sebagai layanan dari IBM Payments Center di IBM Cloud for Financial Services.
Mentransformasi Perdagangan & Bisnis Rantai Pasokan

Terapkan strategi platform spesifik per industri, yang dioptimalkan untuk memungkinkan pertumbuhan &amp; perdagangan tanpa risiko untuk seluruh ekosistem perdagangan dengan IBM Connected Trade Platform.

Mempercepat waktu untuk Insight

Mengatasi tantangan skala besar dan intensif komputasi, serta mempercepat waktu untuk mendapatkan insight dengan IBM Cloud HPC.

Memberdayakan Karyawan untuk Bekerja dengan Aman di Mana Saja

Bangun lingkungan DaaS layanan keuangan Anda di IBM Cloud untuk mendapatkan keuntungan dan integrasi hybrid dengan lingkungan yang sudah ada.

Mengoperasikan tata kelola AI

Bebaskan produktivitas dengan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan menggunakan teknologi AI generasi berikutnya dari IBM (watsonx.ai, watsonx.governance, dan watsonx Orchestrate) yang dibangun untuk memungkinkan alur kerja AI tepercaya yang diperlukan untuk industri yang diatur.

Cerita transformasi klien

Circeo

Lihat bagaimana fintech Hungaria memanfaatkan cloud publik IBM untuk mendukung bisnisnya yang inovatif sekaligus menjaga keamanan yang dibutuhkannya agar tetap patuh.
Asteria

Penyedia teknologi keuangan bekerja sama dengan IBM untuk mewujudkan arus kas bagi perusahaan yang lebih kecil.
GEVA Group

IBM bermitra dengan perusahaan pemrosesan pembayaran Eropa untuk mengoptimalkan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan dengan memindahkan layanan penting ke IBM Cloud.
Bermitra dan mencipta bersama IBM Ciptakan transformasi bersama

Lakukan modernisasi sistem inti perbankan dan asuransi dengan IBM Consulting; diakui oleh Forbes sebagai salah satu perusahaan konsultan manajemen terbaik di Amerika pada tahun 2023, dan mendapatkan lima bintang (peringkat tertinggi) untuk pekerjaan yang dilakukan dengan lembaga keuangan.

 Pelajari lebih lanjut Mengakses inovasi

Percepat time to value dengan memanfaatkan ekosistem mitra teknologi tervalidasi IBM dan fintech yang terus berkembang dan telah menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi dengan IBM Cloud framework for financial services.

 Tonton video (0:39) Kembangkan bisnis Anda

Temukan bagaimana mitra bisnis dapat bekerja sama dengan IBM untuk mempercepat perjalanan modernisasi klien.

 Pelajari lebih lanjut
Resources Membuka nilai dengan AI yang dapat Anda andalkan. Merumuskan kembali asuransi dalam iklim risiko yang terus berubah. Memodernisasi perbankan inti dan pembayaran dan membangun fondasi digital yang tangguh. 5 Hal yang perlu diketahui tentang misi IBM Cloud untuk mempercepat inovasi bagi klien. Bagaimana IBM Cloud membantu mendorong inovasi di industri dengan peraturan ketat dengan keamanan di garis depan. Webinar sesuai permintaan - Mengatasi Sovereign Cloud untuk Data Teregulasi di Era AI.
