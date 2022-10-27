IBM Cloud for Financial Services adalah cloud pertama yang dirancang untuk melindungi data paling sensitif dan beban kerja AI Anda. Dengan keamanan dan kontrol bawaan yang sesuai dengan industri, IBM Cloud for Financial Services dapat membantu Anda mengoptimalkan infrastruktur dan menunjukkan kepatuhan sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: memberikan nilai bagi klien Anda.
Mengatasi persyaratan risiko dan peraturan untuk beban kerja AI Anda
Cloud hybrid untuk AI generatif dan kinerja
Unduh whitepaper untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud for Financial Services
Pikirkan Kembali Perjalanan Modernisasi Aplikasi Perbankan Inti
BPER Banca Group & IBM memodernisasi Sistem Perbankan Inti
Dirancang untuk membantu perusahaan dalam industri yang diatur dalam menerapkan inovasi yang didorong oleh AI dengan aman dan bertransisi ke model operasi baru.
Memberikan kinerja yang konsisten di seluruh arsitektur multicloud hybrid dengan pendekatan platform-sentris IBM yang terbuka, aman, dan fleksibel.
Cloud yang dibangun khusus memanfaatkan IBM Cloud Framework for Financial Services, yang sesuai dengan industri, untuk memitigasi risiko dengan serangkaian standar peraturan dan kepatuhan tertinggi berdasarkan industri.
Perlindungan cloud edge-to-edge yang berkelanjutan untuk data dan aplikasi yang sangat penting bagi Anda dengan kepatuhan terhadap peraturan yang terdepan dengan IBM Cloud Security & Compliance Center.
Manfaatkan teknologi kognitif dan AI terbaru untuk mendorong efisiensi dan nilai dalam layanan pembayaran dengan solusi pembayaran sebagai layanan dari IBM Payments Center di IBM Cloud for Financial Services.
Terapkan strategi platform spesifik per industri, yang dioptimalkan untuk memungkinkan pertumbuhan & perdagangan tanpa risiko untuk seluruh ekosistem perdagangan dengan IBM Connected Trade Platform.
Mengatasi tantangan skala besar dan intensif komputasi, serta mempercepat waktu untuk mendapatkan insight dengan IBM Cloud HPC.
Bangun lingkungan DaaS layanan keuangan Anda di IBM Cloud untuk mendapatkan keuntungan dan integrasi hybrid dengan lingkungan yang sudah ada.
Bebaskan produktivitas dengan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan menggunakan teknologi AI generasi berikutnya dari IBM (watsonx.ai, watsonx.governance, dan watsonx Orchestrate) yang dibangun untuk memungkinkan alur kerja AI tepercaya yang diperlukan untuk industri yang diatur.
Lihat bagaimana fintech Hungaria memanfaatkan cloud publik IBM untuk mendukung bisnisnya yang inovatif sekaligus menjaga keamanan yang dibutuhkannya agar tetap patuh.
Penyedia teknologi keuangan bekerja sama dengan IBM untuk mewujudkan arus kas bagi perusahaan yang lebih kecil.
Lakukan modernisasi sistem inti perbankan dan asuransi dengan IBM Consulting; diakui oleh Forbes sebagai salah satu perusahaan konsultan manajemen terbaik di Amerika pada tahun 2023, dan mendapatkan lima bintang (peringkat tertinggi) untuk pekerjaan yang dilakukan dengan lembaga keuangan.
Percepat time to value dengan memanfaatkan ekosistem mitra teknologi tervalidasi IBM dan fintech yang terus berkembang dan telah menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi dengan IBM Cloud framework for financial services.
Temukan bagaimana mitra bisnis dapat bekerja sama dengan IBM untuk mempercepat perjalanan modernisasi klien.