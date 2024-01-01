Memulai IBM Cloud

Akses pengetahuan dan sumber daya untuk membantu Anda bergerak bersama IBM Cloud
Jelajahi IBM Cloud

Pelajari tentang peran akses di konsol IBM® Cloud, termasuk berbagai peran yang dapat Anda tetapkan dan jenis sumber daya yang dapat Anda tetapkan aksesnya.

Cari tahu cara mengundang pengguna baru ke akun IBM Cloud Anda, dan cara mengelola akses untuk pengguna baru dan lama di konsol IBM Cloud.

Pelajari apa itu grup akses konsol IBM Cloud, bagaimana grup akses tersebut dapat menghemat waktu dan meningkatkan organisasi, serta cara mulai membuatnya.

Hal-hal penting tentang Cloud
Strategi untuk ketahanan aplikasi

Pelajari cara membangun arsitektur tangguh yang memberikan ketersediaan maksimal.Tutorial ini menyoroti kemampuan IBM Cloud untuk membangun solusi yang tangguh.

Praktik terbaik untuk mengelola pengguna dan aplikasi

Dapatkan ikhtisar tentang fitur-fitur yang tersedia di IBM Cloud untuk mengelola identitas dan manajemen akses, serta cara mendukung berbagai tahap pengembangan aplikasi.

Keamanan menyeluruh untuk aplikasi cloud

Lihat layanan keamanan utama yang tersedia dalam katalog IBM Cloud dan cara menggunakannya bersama-sama, termasuk aplikasi berbagi file yang membantu menerapkan konsep keamanan ke dalam praktik langsung.

Sumber daya untuk membantu Anda memulai Akses dokumentasi produk

Dapatkan informasi tentang cara membuat aplikasi, mengelola akun Anda, dan menggunakan developer tools.

 Pelajari lebih lanjut Lihat cara menggunakan IBM Cloud

Puluhan tutorial solusi per langkah menunjukkan kepada Anda cara memanfaatkan kemampuan penuh IBM Cloud.

 Ikuti tutorialnya Baca insight terbaru dari pakar kami

Dapatkan insight mendalam dari para pemimpin pemikiran dan pengembang dari IBM Cloud.

 Pelajari lebih lanjut Dapatkan bantuan yang Anda perlukan dengan Dukungan IBM Cloud

Pilih dari opsi dukungan mandiri dan berbayar.

 Dapatkan dukungan Dapatkan sertifikasi Cloud

Selesaikan pelatihan dan sertifikasi untuk mempertajam keterampilan Anda dan menunjukkan pengetahuan Anda tentang IBM Cloud.

Terhubunglah sekarang
Bergabunglah dengan Komunitas IBM Cloud

Terhubung dengan rekan, berbagi praktik terbaik, dan belajar dari pakar, di ruang yang dibangun untuk Anda.

 Daftar sekarang Dapatkan bantuan dari pengembang luar

Di Stack Overflow, dapatkan jawaban dan saran tentang platform IBM Cloud.

