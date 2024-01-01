Solusi hosting server khusus

Hosting server khusus dari IBM dirancang untuk memberikan isolasi, kontrol, dan keamanan total untuk beban kerja berat yang sangat penting. Lingkungan server bare metal pribadi kami menawarkan kustomisasi dan kinerja maksimum dengan berbagai pilihan konfigurasi, arsitektur CPU Intel® dan AMD, penyimpanan serbaguna, dan banyak lagi. Tidak seperti penyedia lainnya, IBM Cloud® menawarkan lokasi hosting server khusus di lebih dari 60 pusat data dan 19 negara.
Pelajari bagaimana Intel dan IBM berkomitmen membantu pelanggan memodernisasi dan mengamankan beban kerja HPC mereka.
Memulai dengan teknologi Intel® Xeon® terbaru di IBM® Cloud Bare Metal Servers sekarang juga.
Hosting server khusus kami menawarkan berbagai CPU berkinerja Intel dan AMD kelas atas untuk IBM Cloud Bare Metal Servers. Plus, kemampuan BYO, penyimpanan serbaguna, memori yang luas, dan banyak lagi.
Semakin dekat data dengan pengguna Anda, semakin sedikit kerepotan yang akan Anda hadapi dalam hal latensi, keamanan, dan pengiriman layanan yang tepat waktu. Dengan hosting server khusus dari IBM, Anda dapat memilih dari jaringan global pusat data yang tersebar dan lokasi POP.
Anda dapat menyediakan hosting server khusus untuk SAP HANA/SAP NetWeaver dan beban kerja tersertifikasi lainnya serta menambahkan GPU NVIDIA Tesla terbaru untuk kebutuhan HPC.
Kami baru-baru ini menurunkan harga hosting khusus kami di IBM Cloud Bare Metal Servers rata-rata sebesar 17% secara keseluruhan. Kami juga menyertakan bandwidth bebas biaya sebesar 20 TB.1 Pilih penagihan per jam, bulanan, atau yang dipesan dengan harga yang ditetapkan untuk manajemen biaya cloud yang lebih cerdas.
4 core, 3,80 GHz/ RAM 16 GB / SATA 1 TB x 1 / Bandwith 20 TB1
40 core, 2,20 GHz RAM / 32 GB 1 TB SATA x 1 / Bandwidth 20 TB*
48 core, 2,40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / Bandwith 20 TB 1
Pilih prosesor tunggal, ganda, atau quad dengan teknologi Intel atau AMD terbaru. Pilih kecepatan, RAM, OS penyimpanan, dan banyak lagi. Atau pilih dari opsi hosting server khusus yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyediaan yang lebih cepat.
Dapatkan kontrol lebih besar atas lingkungan hosting server khusus Anda dengan akses root langsung. IBM Cloud Bare Metal Servers adalah server komputasi fisik, terdedikasi, dan pribadi yang memberikan fungsionalitas penting yang Anda perlukan.
Selesaikan tugas komputasi intensif dalam waktu yang lebih singkat. Mendukung beban kerja hosting khusus modern dan layanan kontainer dengan hingga 128 core per platform.
Dapatkan server khusus bulanan online hanya dalam dua hingga empat jam. Server khusus per jam dapat aktif dan berjalan dalam waktu 30 menit.
Pelajari seberapa cepat jaringan antara server bare metal, baik dalam hal throughput jaringan dan latensi.
Menyediakan akses jarak jauh ke server virtual atau fisik di luar lokasi dan sumber daya terkait dengan biaya berlangganan bulanan atau berdasarkan penggunaan.
Menyediakan penyimpanan untuk file yang membentuk situs web Anda dan perangkat lunak, perangkat keras fisik, dan infrastruktur jaringan yang membuat situs web Anda tersedia untuk orang lain di internet.
Bandwidth 20 TB termasuk di pusat data AS, Kanada, dan UE; Bandwidth 5 TB disertakan di semua pusat data lainnya. Harga dan penawaran baru tidak dapat digabungkan dengan diskon lain saat ini atau di masa mendatang.