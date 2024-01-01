Solusi hosting server khusus

Hosting server khusus dari IBM dirancang untuk memberikan isolasi, kontrol, dan keamanan total untuk beban kerja berat yang sangat penting. Lingkungan server bare metal pribadi kami menawarkan kustomisasi dan kinerja maksimum dengan berbagai pilihan konfigurasi, arsitektur CPU Intel® dan AMD, penyimpanan serbaguna, dan banyak lagi. Tidak seperti penyedia lainnya, IBM Cloud® menawarkan lokasi hosting server khusus di lebih dari 60 pusat data dan 19 negara.