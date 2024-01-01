Solusi hosting server khusus

Dirancang untuk isolasi, kontrol, dan keamanan total untuk beban kerja yang sangat penting menggunakan hosting server khusus yang dapat disesuaikan di IBM Cloud
Konfigurasi, harga, dan penawaran Server khusus unggulan
Teknisi bekerja pada server di ruang server
Hosting server khusus dengan kepercayaan tinggi

Hosting server khusus dari IBM dirancang untuk memberikan isolasi, kontrol, dan keamanan total untuk beban kerja berat yang sangat penting. Lingkungan server bare metal pribadi kami menawarkan kustomisasi dan kinerja maksimum dengan berbagai pilihan konfigurasi, arsitektur CPU Intel® dan AMD, penyimpanan serbaguna, dan banyak lagi. Tidak seperti penyedia lainnya, IBM Cloud® menawarkan lokasi hosting server khusus di lebih dari 60 pusat data dan 19 negara.
Teknologi Intel® Xeon® baru di IBM Cloud

Pelajari bagaimana Intel dan IBM berkomitmen membantu pelanggan memodernisasi dan mengamankan beban kerja HPC mereka.

 Memulai dengan teknologi Intel® Xeon® terbaru di IBM® Cloud Bare Metal Servers sekarang juga.

Memulai dengan teknologi Intel® Xeon® terbaru di IBM® Cloud Bare Metal Servers sekarang juga.

Sesuaikan dengan cara Anda

Hosting server khusus kami menawarkan berbagai CPU berkinerja Intel dan AMD kelas atas untuk IBM Cloud Bare Metal Servers. Plus, kemampuan BYO, penyimpanan serbaguna, memori yang luas, dan banyak lagi.
Andalkan jaringan global kami

Semakin dekat data dengan pengguna Anda, semakin sedikit kerepotan yang akan Anda hadapi dalam hal latensi, keamanan, dan pengiriman layanan yang tepat waktu. Dengan hosting server khusus dari IBM, Anda dapat memilih dari jaringan global pusat data yang tersebar dan lokasi POP.
Gunakan teknologi terbaru, selalu

Anda dapat menyediakan hosting server khusus untuk SAP HANA/SAP NetWeaver dan beban kerja tersertifikasi lainnya serta menambahkan GPU NVIDIA Tesla terbaru untuk kebutuhan HPC.
Dapatkan harga yang kompetitif dan transparan

Kami baru-baru ini menurunkan harga hosting khusus kami di IBM Cloud Bare Metal Servers rata-rata sebesar 17% secara keseluruhan. Kami juga menyertakan bandwidth bebas biaya sebesar 20 TB.1 Pilih penagihan per jam, bulanan, atau yang dipesan dengan harga yang ditetapkan untuk manajemen biaya cloud yang lebih cerdas.
Hosting web khusus
Streaming file dan video besar. Tentukan dan duplikat server hosting web yang dikelompokkan untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Hosting aplikasi khusus
Dapatkan hosting di luar lokasi yang kaya keamanan dan dikelola sepenuhnya. Mengintegrasikan layanan IBM® Watson dan lainnya.
Hosting game khusus
Meningkatkan skala sesuai permintaan pemain dengan cepat. Anda juga dapat menyesuaikan aturan, menginstal pembaruan, mengisolasi pemain, dan mendapatkan ping tinggi.
Intel Xeon E-2174G

4 core, 3,80 GHz/ RAM 16 GB / SATA 1 TB x 1 / Bandwith 20 TB1 

40 core, 2,20 GHz RAM / 32 GB 1 TB SATA x 1 / Bandwidth 20 TB* 

 Konfigurasi, harga, dan penawaran Intel Xeon 8260

48 core, 2,40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / Bandwith 20 TB

Lebih dari 11 juta konfigurasi

Pilih prosesor tunggal, ganda, atau quad dengan teknologi Intel atau AMD terbaru. Pilih kecepatan, RAM, OS penyimpanan, dan banyak lagi. Atau pilih dari opsi hosting server khusus yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penyediaan yang lebih cepat.

 Tidak ada lapisan hypervisor

Dapatkan kontrol lebih besar atas lingkungan hosting server khusus Anda dengan akses root langsung. IBM Cloud Bare Metal Servers adalah server komputasi fisik, terdedikasi, dan pribadi yang memberikan fungsionalitas penting yang Anda perlukan.

 Hingga 128 core

Selesaikan tugas komputasi intensif dalam waktu yang lebih singkat. Mendukung beban kerja hosting khusus modern dan layanan kontainer dengan hingga 128 core per platform.

 Penyediaan sesuai permintaan

Dapatkan server khusus bulanan online hanya dalam dua hingga empat jam. Server khusus per jam dapat aktif dan berjalan dalam waktu 30 menit.

Indonesia
India
Singapura
Belanda
Amerika Serikat
Seberapa cepat jaringan di IBM® Cloud?

Pelajari seberapa cepat jaringan antara server bare metal, baik dalam hal throughput jaringan dan latensi.
Apa itu hosting server?

Menyediakan akses jarak jauh ke server virtual atau fisik di luar lokasi dan sumber daya terkait dengan biaya berlangganan bulanan atau berdasarkan penggunaan.
Apa itu web hosting?

Menyediakan penyimpanan untuk file yang membentuk situs web Anda dan perangkat lunak, perangkat keras fisik, dan infrastruktur jaringan yang membuat situs web Anda tersedia untuk orang lain di internet.
Konfigurasi, harga, dan penawaran

