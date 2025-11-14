Informasi kelayakan pembelian dan diskon

Lihat apakah Anda memenuhi syarat — pembelian di IBM.com dapat dipengaruhi oleh lokasi.

Ilustrasi minimalis tas belanja dengan latar belakang gradasi biru cerah.

Negara yang diaktifkan

Negara-negara tertentu tidak dapat melakukan transaksi online melalui ibm.com/id-id dan harus menghubungi penjual melalui tombol bantuan yang tersedia di setiap halaman produk untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, beberapa negara memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon eksklusif—periksa apakah wilayah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan penawaran khusus ini.

 
Afghanistan
Albania
Aljazair
Samoa Amerika
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Bahama
Bahrain
Barbados
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamboja
Kamerun
Cabo Verde
Kepulauan Cayman
Republik Afrika Tengah
Chad
Chili
Tiongkok
Kolombia
Kongo
Republik Demokratik Kongo
Kosta Rika
Côte d'Ivoire
Curaçao
Djibouti
Dominika
Ekuador
El Salvador
Eswatini
Ethiopia
Kepulauan Faroe
Fiji
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guernsey
Guinea
Guyana
Islandia
India
Indonesia
Irak
Pulau Man
Jamaika
Jersey
Yordania
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Republik Demokratik Rakyat Laos
Lebanon
Lesotho
Libya
Liechtenstein
Makau
Makedonia
Madagaskar
Malawi
Maladewa
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Moldova
Monako
Mongolia
Montenegro
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nepal
Kaledonia Baru
Niger
Nigeria
Niue
Palestina
Panama
Papua Nugini
Paraguay
Peru
Puerto Riko
Qatar
Réunion
Federasi Rusia
Rwanda
Sudan Selatan
Saint Lucia
Samoa
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slowakia
Slovenia
Kepulauan Solomon
Somalia
St Barth
St Kitts
Sudan
Suriname
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad
Tunisia
Uganda
Ukraina
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Yaman
Zambia
Zimbabwe
Australia
Austria
Azerbaijan
Bangladesh
Belgia
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Kanada
Kroasia
Siprus
Ceko
Denmark
Mesir
Estonia
Finlandia
Prancis
Jerman
Yunani
Hong Kong
Hongaria
India
Irlandia
Israel
Italia
Jepang
Republik Korea
Latvia
Liberia
Lituania
Luksemburg
Malaysia
Meksiko
Maroko
Belanda
Selandia Baru
Norwegia
Oman
Pakistan
Filipina
Polandia
Portugal
Rumania
Arab Saudi
Singapura
Afrika Selatan
Spanyol
Srilanka
Swedia
Swiss
Taiwan
Thailand
Türkiye
Uni Emirat Arab
Inggris Raya
Amerika Serikat
Vietnam

Ambil langkah selanjutnya

Jelajahi beragam produk berkualitas kami yang disesuaikan untuk memenuhi semua kebutuhan Anda

 Lihat produk IBM Lihat penawaran dan diskon
Cara lain untuk menjelajahi Layanan e-commerce