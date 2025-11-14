Negara-negara tertentu tidak dapat melakukan transaksi online melalui ibm.com/id-id dan harus menghubungi penjual melalui tombol bantuan yang tersedia di setiap halaman produk untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, beberapa negara memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon eksklusif—periksa apakah wilayah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan penawaran khusus ini.