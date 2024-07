Manfaat 100+ perjalanan digital diterapkan untuk State Bank of India (SBI). Solusi kami yang didorong oleh pengalaman menghasilkan lebih banyak akuisisi pelanggan, lebih banyak konversi, dan peningkatan pendapatan. Baca studi kasus State Bank of India 2.000+ pengguna mendapatkan informasi pemesanan real-time layanan mandiri melalui portal online baru Southwire. Efisiensi didorong ke setiap bagian ekosistem perdagangan dengan AI dan otomatisasi. 3 minggu-minggu untuk mengembangkan perjalanan pembelian online baru untuk Tag Heuer, yang dicapai dengan menggunakan desain yang dipercepat dan metodologi pengiriman ditambah dengan aset yang berbeda seperti IBM iX Experience Orchestrator. Baca studi kasus Tag Heuer

Kemampuan Pengalaman perdagangan Rancang dan terapkan pengalaman perdagangan menarik yang membangun loyalitas pelanggan. Modernisasi perdagangan Menerapkan, mengintegrasikan, dan mengatur platform yang tepat dengan arsitektur modern dan pendekatan ekosistem. Personalisasi dan keterlibatan Tingkatkan relevansi merek dengan pengalaman perdagangan yang dipersonalisasi dan menarik yang didorong oleh insight yang dapat ditindaklanjuti. Kecerdasan pesanan dan inventaris Bangun kepercayaan dengan Inventory Visibility, order orchestration, dan intelligent promising. Perluasan model bisnis Aktifkan pendapatan dan tingkatkan jangkauan dengan langganan, DTC, pasar, perdagangan IoT, perdagangan sosial, dan banyak lagi. Perdagangan berkelanjutan Dorong keterlibatan dan profitabilitas dengan perdagangan berkelanjutan.

Berkreasi bersama dengan IBM Garage™ Gagas, bangun, ukur, ulangi, dan skala solusi secara mulus dengan kerangka kerja end-to-end dari pemikiran desain, agile, dan praktik DevOps kami. Dapatkan kecepatan-ke-nilai dan adopsi teknologi terobosan melalui kemitraan yang diciptakan dengan tim Anda dan beragam pakar IBM dalam bisnis, desain, dan teknologi. Pelajari lebih lanjut

Jika kami tidak memiliki IBM iX yang membantu kami membangun perdagangan banyak saluran secepat mereka, kami sebenarnya sudah kehilangan pangsa pasar pada saat ini. CIO and CDO Manufacturing Company The Total Economic Impact™ of IBM iX’s Digital Commerce Services Forrester Consulting, November 2022 Jelajahi studi Forrester

Kemitraan strategis Pengalaman tingkat perusahaan dengan SAP Ciptakan pengalaman perdagangan, pemasaran, penjualan, dan layanan yang terhubung di seluruh perjalanan pelanggan yang didorong oleh data bisnis real-time dengan solusi SAP Customer Experience (CX) dan CRM. Jelajahi layanan SAP kami Personalisasi CX yang lebih cerdas dengan Adobe Dibangun selama lebih dari 20 tahun sebagai mitra konsultasi Adobe, kemitraan kami difokuskan untuk membantu klien merancang dan memberikan pengalaman yang lebih personal yang menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Jelajahi kemampuan AWS kami Pengalaman yang berpusat pada manusia dengan Salesforce Bersama Salesforce, kami tidak hanya menciptakan nilai bisnis. Kami menggabungkan kekuatan Salesforce dengan teknologi terbuka dan teknologi baru, industri yang mendalam dan kemampuan desain yang berpusat pada manusia, serta insight data yang diperlukan untuk memberikan dampak. Jelajahi kemampuan Salesforce kami

Studi kasus Boots UK Menciptakan ekosistem perdagangan yang memodernisasi untuk perusahaan kesehatan Boots UK yang dibangun berdasarkan inovasi selama 173 tahun. TAG Heuer IBM iX merancang dan menerapkan solusi langsung ke konsumen untuk TAG Heuer yang membuka saluran komersial baru.

Insights Terima pembaruan pengalaman pelanggan & karyawan yang dikirim ke kotak masuk Anda. CX yang dipimpin oleh desain dan digerakkan oleh data Memenuhi tuntutan era pengalaman untuk mendorong pertumbuhan dan membangun kepercayaan serta loyalitas Mengapa perdagangan cerdas adalah masa depan bisnis Memberikan perjalanan perdagangan yang lancar memerlukan kemampuan untuk memanfaatkan data di seluruh perusahaan Belanja berdasarkan pengalaman: menggandakan ritel hybrid Memberdayakan pelanggan dengan pendekatan banyak saluran yang secara strategis memadukan saluran fisik, digital, dan virtual Membangun etalase yang fleksibel dan mudah beradaptasi Etalase yang dapat dikomposisi memungkinkan pengecer menyesuaikan etalase mereka untuk memenuhi kebutuhan pengalaman pelanggan tertentu

