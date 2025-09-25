IBM dan Red Hat membantu bisnis mempercepat perjalanan AI mereka
Red Hat AI di IBM Cloud adalah rangkaian produk dan layanan komprehensif yang dirancang untuk mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Solusi ini membantu organisasi mengurangi biaya operasional dan waktu untuk penyiapan peluncuran melalui penggunaan model AI khusus yang sangat efisien dan selaras dengan data perusahaan Anda sendiri yang relevan, secara pribadi dan aman.
Red Hat AI di IBM Cloud memberdayakan organisasi untuk mengelola dan memantau seluruh siklus hidup model AI prediktif dan AI generatif, baik diterapkan pada server tunggal atau sistem terdistribusi skala besar. Red Hat AI di IBM Cloud dibangun berbasis teknologi sumber terbuka, dan memanfaatkan ekosistem mitra yang berfokus pada pengoptimalan kinerja, stabilitas, dan dukungan untuk GPU dan akselerator AI.
Dapatkan insight berharga dari pakar AI kami tentang cara membangun infrastruktur hybrid cloud AI Anda dari tempat Anda berada dalam perjalanan.
Baca blognya tentang Red Hat AI InstructLab yang tersedia di IBM Cloud
Akses hub penjelas untuk konten yang dibuat oleh Pakar IBM pada topik-topik teknologi populer
Baca blognya tentang Red Hat OpenShift AI yang tersedia di IBM Cloud
Portofolio Red Hat AI di IBM Cloud meliputi Red Hat AI InstructLab di IBM Cloud sebagai layanan (SaaS) untuk membangun model Large Language Models (LLM) yang sesuai dengan kebutuhan, Red Hat OpenShift AI di IBM Cloud untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi berkemampuan AI dalam skala besar, serta Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI untuk lingkungan server Linux individual.
Data berkualitas tinggi yang tepercaya dan dikurasi serta model AI yang andal untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang dapat diandalkan pada tumpukan AI Hybrid sepenuhnya untuk penerapan yang lancar di seluruh aplikasi dan infrastruktur.
Percepat adopsi AI yang bertanggung jawab dengan AI yang dapat diskalakan yang dibantu dengan penerapan cepat melalui contoh penggunaan beban kerja yang dikurasi, bersama dengan Infrastruktur Beban Kerja Intensif yang fleksibel.
Penerapan privasi data yang disederhanakan dan keamanan AI yang diperkuat, serta kepatuhan yang ditingkatkan, dirancang khusus untuk infrastruktur yang sangat teregulasi.
Melampaui batas cloud. IBM menyediakan tumpukan AI lengkap berupa layanan server, penyimpanan, dan jaringan untuk membantu Anda mengatasi biaya tersembunyi dan hambatan teknis terkait AI.