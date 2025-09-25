Red Hat® AI di IBM Cloud

IBM dan Red Hat membantu bisnis mempercepat perjalanan AI mereka

Ilustrasi lapisan data

Solusi Red Hat AI di IBM Cloud

Red Hat AI di IBM Cloud adalah rangkaian produk dan layanan komprehensif yang dirancang untuk mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Solusi ini membantu organisasi mengurangi biaya operasional dan waktu untuk penyiapan peluncuran melalui penggunaan model AI khusus yang sangat efisien dan selaras dengan data perusahaan Anda sendiri yang relevan, secara pribadi dan aman.

Red Hat AI di IBM Cloud memberdayakan organisasi untuk mengelola dan memantau seluruh siklus hidup model AI prediktif dan AI generatif, baik diterapkan pada server tunggal atau sistem terdistribusi skala besar. Red Hat AI di IBM Cloud dibangun berbasis teknologi sumber terbuka, dan memanfaatkan ekosistem mitra yang berfokus pada pengoptimalan kinerja, stabilitas, dan dukungan untuk GPU dan akselerator AI.

Ilustrasi berbagai sistem yang bekerja bersama
Sesuaikan Evolusi Bisnis Anda dan Manfaatkan Kekuatan AI di Hybrid Cloud

Dapatkan insight berharga dari pakar AI kami tentang cara membangun infrastruktur hybrid cloud AI Anda dari tempat Anda berada dalam perjalanan.

Ilustrasi grafis dan grafik warna-warni
Red Hat AI InstructLab di IBM Cloud

Baca blognya tentang Red Hat AI InstructLab yang tersedia di IBM Cloud

Ilustrasi terintegrasi ikon cloud yang menggambarkan dokumen, proses
Apa itu InstructLab?

Akses hub penjelas untuk konten yang dibuat oleh Pakar IBM pada topik-topik teknologi populer

Ilustrasi aplikasi menampilkan berbagai warna di berbagai bagian dan fitur
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Baca blognya tentang Red Hat OpenShift AI yang tersedia di IBM Cloud

Penawaran Red Hat AI di IBM Cloud

Portofolio Red Hat AI di IBM Cloud meliputi Red Hat AI InstructLab di IBM Cloud sebagai layanan (SaaS) untuk membangun model Large Language Models (LLM) yang sesuai dengan kebutuhan, Red Hat OpenShift AI di IBM Cloud untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi berkemampuan AI dalam skala besar, serta Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI untuk lingkungan server Linux individual.

Hadirkan kekuatan model AI sumber terbuka yang tepat untuk mengatasi tantangan bisnis unik Anda, secara pribadi dan aman.

Layanan Red Hat AI InstructLab di IBM® Cloud dirancang untuk menyederhanakan, menskalakan, dan mengamankan penyelarasan model penuh, pelatihan, dan penerapan model AI. Dengan menyederhanakan pembuatan LLM khusus dengan proses InstructLAB, organisasi dapat membangun model yang sangat akurat dan efisien dengan tetap mempertahankan kepemilikan data mereka. Manfaat utamanya mencakup:

  • Portabilitas, mempertahankan kepemilikan data dan model Anda.
  •  Minimalkan risiko lupa yang fatal.
  • Sebagai layanan, dengan infrastruktur yang selalu tersedia.
OpenShift AI tersedia sebagai add-on terkelola yang berjalan di Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Red Hat OpenShift AI adalah platform pengembangan AI dan ML yang fleksibel dan dapat diskalakan yang memungkinkan Perusahaan untuk membuat dan menyediakan aplikasi berkemampuan AI dalam skala besar.

Pengguna OpenShift di IBM Cloud yang ada dapat membuka halaman ikhtisar klaster dan membuka bagian add-on untuk menginstal add-on OpenShift AI. Jika Anda belum memiliki klaster OpenShift di IBM Cloud, Anda dapat membuat klaster, atau Anda dapat menggunakan Deployable Architecture untuk mendapatkan klaster OpenShift yang baru dibuat dengan ukuran minimum yang diperlukan dengan OpenShift AI yang terinstal.

Logo Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI adalah platform model dasar

Kembangkan, uji, dan terapkan secara konsisten model bahasa besar (LLM) khusus berbasis Granite dan hosting LLM terintegrasi dengan vLLM untuk mendukung aplikasi perusahaan. Anda dapat membangun dan meng-host model dari image yang dapat di-boot yang sama. Selain keluarga sumber terbuka Granite LLM, Red Hat Enterprise Linux AI menyediakan alat penyelarasan model InstructLab berdasarkan metodologi LAB dan pendekatan berbasis komunitas untuk pengembangan model melalui proyek InstructLab. Seluruh solusi dikemas sebagai image RHEL AI yang dioptimalkan dan dapat di-boot untuk penerapan di IBM Cloud.

Bawa beban kerja AI Anda dari uji coba ke produksi

AI Tepercaya & Akurat

Data berkualitas tinggi yang tepercaya dan dikurasi serta model AI yang andal untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang dapat diandalkan pada tumpukan AI Hybrid sepenuhnya untuk penerapan yang lancar di seluruh aplikasi dan infrastruktur.
Pengembalian Investasi AI Strategis

Percepat adopsi AI yang bertanggung jawab dengan AI yang dapat diskalakan yang dibantu dengan penerapan cepat melalui contoh penggunaan beban kerja yang dikurasi, bersama dengan Infrastruktur Beban Kerja Intensif yang fleksibel.
Perlindungan Data AI

Penerapan privasi data yang disederhanakan dan keamanan AI yang diperkuat, serta kepatuhan yang ditingkatkan, dirancang khusus untuk infrastruktur yang sangat teregulasi.
Platform AI Menyeluruh

Melampaui batas cloud. IBM menyediakan tumpukan AI lengkap berupa layanan server, penyimpanan, dan jaringan untuk membantu Anda mengatasi biaya tersembunyi dan hambatan teknis terkait AI.

Cerita klien

Sekelompok orang bekerja bersama di ruang kerja modern di Tokyo
Happiest Minds
Platform AI digital yang lahir untuk aliran pendapatan digital eksponensial
Stadion yang penuh sesak dengan pemain tenis berpakaian putih yang sedang memukul bola melintasi net
WIMBLEDON
AI Generatif semakin meningkatkan pengalaman digital kelas dunia
Tim orang yang mengikuti kelas dengan pelatih bisnis
IBM Account 360
Mengubah kolaborasi di seluruh tim yang berhadapan dengan klien di IBM
Stadion yang ramai di malam hari
US OPEN
Menguasai pengalaman digital AS Terbuka

Solusi terkait

Blok Bangunan Red Hat OpenShift
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Hadirkan aplikasi dan inisiatif AI yang sangat penting ke pasar dengan penawaran OpenShift yang aman dan terkelola.
Lorong server penyimpanan data berteknologi tinggi
GPU dan Akselerator AI  di IBM Cloud
Kekuatan pilihan untuk penerapan AI Anda
Rendering 3D dari kubus biru tidak lengkap yang terbuat dari bentuk bidang
IBM Granite
Dapatkan penghematan biaya dengan model Granite yang lebih kecil dan terbuka, yang dirancang untuk efisiensi pengembang
Pemandangan konferensi dengan logo watsonx
Wujudkan janji AI dengan watsonx
Perusahaan yang mengutamakan AI dapat menghemat biaya menggunakan model kecil yang disesuaikan untuk mendorong pertumbuhan
