Red Hat AI di IBM Cloud adalah rangkaian produk dan layanan komprehensif yang dirancang untuk mempercepat pengembangan dan penerapan solusi AI di seluruh lingkungan hybrid cloud. Solusi ini membantu organisasi mengurangi biaya operasional dan waktu untuk penyiapan peluncuran melalui penggunaan model AI khusus yang sangat efisien dan selaras dengan data perusahaan Anda sendiri yang relevan, secara pribadi dan aman.

Red Hat AI di IBM Cloud memberdayakan organisasi untuk mengelola dan memantau seluruh siklus hidup model AI prediktif dan AI generatif, baik diterapkan pada server tunggal atau sistem terdistribusi skala besar. Red Hat AI di IBM Cloud dibangun berbasis teknologi sumber terbuka, dan memanfaatkan ekosistem mitra yang berfokus pada pengoptimalan kinerja, stabilitas, dan dukungan untuk GPU dan akselerator AI.