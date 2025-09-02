IBM Cloud for SAP

RISE with SAP adalah perjalanan terpandu yang menyatukan layanan berbasis hasil, Cloud ERP dengan SAP S/4HANA, dan platform tambahan untuk memikirkan kembali model operasi perusahaan. IBM Power Virtual Server menawarkan keuntungan unik bagi perusahaan yang menjalankan lingkungan SAP di server IBM Power. Ini dirancang untuk perpindahan yang lebih cepat dan tidak mengganggu ke RISE dengan SAP.