IBM Cloud for SAP

Hanya IaaS yang menawarkan instance Power dan Intel x86 (termasuk VMware) bersertifikasi SAP[1] yang memungkinkan klien untuk mempercepat migrasi cloud tanpa melakukan pemindahan infrastruktur ke platform baru.
Dorong inovasi dan efisiensi operasional dengan menanamkan kecerdasan dalam proses bisnis yang sangat penting dengan watsonx, portofolio produk AI yang mempercepat dampak AI generatif dalam alur kerja inti untuk meningkatkan produktivitas.
Granularitas 4X lebih mendetail untuk instance SAP HANA di atas 6TB dibandingkan dengan cloud lain yang membantu meningkatkan skala infrastruktur, tanpa perlu penyediaan berlebih.
Dengan 10.000+ pelanggan SAP selama lebih dari 50 tahun yang memercayai IBM untuk menghadirkan dan menjalankan sistem SAP mereka dan 300+ proyek SAP S/4HANA yang dilaksanakan oleh IBM Consulting, kami adalah mitra konsultasi dan teknologi tepercaya yang membantu klien menciptakan dan melaksanakan bersama visi transformasi mereka.
Kelola aplikasi SAP dengan SLA yang Anda butuhkan dengan opsi layanan terkelola yang fleksibel yang memenuhi kebutuhan seluruh jejak TI di seluruh RISE dengan aplikasi SAP dan lainnya yang mendorong operasi sangat penting Anda.
RISE with SAP adalah perjalanan terpandu yang menyatukan layanan berbasis hasil, Cloud ERP dengan SAP S/4HANA, dan platform tambahan untuk memikirkan kembali model operasi perusahaan. IBM Power Virtual Server menawarkan keuntungan unik bagi perusahaan yang menjalankan lingkungan SAP di server IBM Power. Ini dirancang untuk perpindahan yang lebih cepat dan tidak mengganggu ke RISE dengan SAP.
Percepat modernisasi cloud SAP HANA dan S/4HANA dengan migrasi "like for like" dari Power on premises ke cloud yang mendukung RISE.
Terapkan SAP HANA dan S/4HANA di lingkungan VMware SDDC.
Terapkan SAP HANA dan S/4HANA di Intel Virtual Servers pada infrastruktur VPC.
Terapkan SAP HANA dan S/4HANA di Intel Bare Metal pada infrastruktur VPC.
Terapkan SAP HANA dan S/4HANA di Intel Bare Metal pada infrastruktur Klasik.
Percepat peningkatan dan pergeseran lingkungan SAP NetWeaver dengan migrasi “like for like” dari Power on premises ke cloud.
Terapkan SAP NetWeaver di lingkungan VMware SDDC.
Terapkan SAP NetWeaver di Intel Virtual Servers pada infrastruktur VPC.
Terapkan SAP HANA dan S/4HANA dalam infrastruktur Intel Bare Metal.
Terapkan SAP NetWeaver di infrastruktur Intel Bare Metal.
Program akselerasi migrasi untuk IBM Cloud dirancang untuk membantu Anda menilai, merencanakan, dan memigrasikan beban kerja, data, dan aplikasi perusahaan Anda ke IBM Cloud. Program ini menyediakan akselerator teknologi dan kredit cloud untuk solusi IBM Cloud untuk beban kerja SAP.
Pindahkan beban kerja perusahaan SAP Anda ke cloud lebih cepat dan lebih aman dengan ekosistem mitra IBM Cloud.
Pelajari lebih lanjut tentang penerapan lingkungan SAP di IBM Cloud.