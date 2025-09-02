IBM Cloud for SAP

Mempercepat modernisasi SAP ERP, Mengurangi risiko, dan Mengubah operasi bisnis
Keuntungan strategis Modernisasi IBM® Power Virtual Server untuk SAP Cloud ERP

Mengapa IBM Cloud for SAP Percepat time to value

Hanya IaaS yang menawarkan instance Power dan Intel x86 (termasuk VMware) bersertifikasi SAP[1] yang memungkinkan klien untuk mempercepat migrasi cloud tanpa melakukan pemindahan infrastruktur ke platform baru.

 Baca ebook Penerapan TI SAP yang tidak berisiko

Cloud dibangun berbasis sistem yang paling andal dan aman di antara infrastruktur bersertifikat SAP [2]. Satu server Power memiliki lebih dari 100 tahun waktu rata-rata antara kegagalan [3]. Artinya, kemungkinan pemadaman server di IBM Cloud sangat rendah.  

 Ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana Transformasi operasi dengan AI

Dorong inovasi dan efisiensi operasional dengan menanamkan kecerdasan dalam proses bisnis yang sangat penting dengan watsonx, portofolio produk AI yang mempercepat dampak AI generatif dalam alur kerja inti untuk meningkatkan produktivitas.

 Mengoperasikan AI Menskalakan tanpa penyediaan berlebih

Granularitas 4X lebih mendetail untuk instance SAP HANA di atas 6TB dibandingkan dengan cloud lain yang membantu meningkatkan skala infrastruktur, tanpa perlu penyediaan berlebih.

 Infrastruktur bersertifikat SAP Mitra tepercaya untuk transformasi ERP

Dengan 10.000+ pelanggan SAP selama lebih dari 50 tahun yang memercayai IBM untuk menghadirkan dan menjalankan sistem SAP mereka dan 300+ proyek SAP S/4HANA yang dilaksanakan oleh IBM Consulting, kami adalah mitra konsultasi dan teknologi tepercaya yang membantu klien menciptakan dan melaksanakan bersama visi transformasi mereka.

 Pelajari tentang kemitraan IBM dan SAP Kelola aplikasi SAP dengan SLA yang Anda butuhkan

Kelola aplikasi SAP dengan SLA yang Anda butuhkan dengan opsi layanan terkelola yang fleksibel yang memenuhi kebutuhan seluruh jejak TI di seluruh RISE dengan aplikasi SAP dan lainnya yang mendorong operasi sangat penting Anda.

 Layanan terkelola SAP
ROI IBM Cloud for SAP
Ilustrasi grafik batang dengan ikon keuangan
212% ROI selama 3 tahun

“Kita harus bertumbuh dan membutuhkan solusi yang tidak akan memiliki hambatan atau kendala atau kejutan. Itu sebabnya kami menggunakan IBM Cloud for SAP.” — IT Director, Manufacturing.

RISE with SAP on IBM Power Virtual Server
Penggambaran isometrik tentang bagaimana IBM Cloud for SAP bermanfaat bagi bisnis.

RISE with SAP adalah perjalanan terpandu yang menyatukan layanan berbasis hasil, Cloud ERP dengan SAP S/4HANA, dan platform tambahan untuk memikirkan kembali model operasi perusahaan. IBM Power Virtual Server menawarkan keuntungan unik bagi perusahaan yang menjalankan lingkungan SAP di server IBM Power. Ini dirancang untuk perpindahan yang lebih cepat dan tidak mengganggu ke RISE dengan SAP.

Solusi untuk SAP HANA dan S/4HANA

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Servers di VPC Intel Bare Metal di VPC Intel Bare Metal di Classic

Solusi untuk SAP NetWeaver

Studi kasus
Polynt
Polynt memindahkan SAP ERP ke IBM Cloud, yang memangkas waktu untuk memasarkan layanan bisnis baru dengan penyediaan lingkungan TI yang lebih cepat hingga 78%.
Ecogas
Ecogas menerapkan SAP HANA 2.0 dalam lingkungan hybrid berbasis server IBM Power10, memperluas layanan digital berkualitas tinggi ke lebih dari 1 juta orang.
Air India
Air India SATS terbang dengan SAP Business One di IBM Cloud.
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors mempercepat transformasi digitalnya dengan SAP di IBM Cloud.
IBM mentransformasi proses penawaran menjadi uang tunai
SAP S/4HANA Cloud di IBM Power Virtual Server menyederhanakan operasi
Tabicel
Meningkatkan produktivitas penjualan sebesar 30 persen dengan IBM Cloud Bare Metal Servers.
Program Akselerasi Migrasi
Jalur cepat menuju SAP di IBM Cloud

Program akselerasi migrasi untuk IBM Cloud dirancang untuk membantu Anda menilai, merencanakan, dan memigrasikan beban kerja, data, dan aplikasi perusahaan Anda ke IBM Cloud. Program ini menyediakan akselerator teknologi dan kredit cloud untuk solusi IBM Cloud untuk beban kerja SAP.

Ekosistem Mitra Bisnis
Mitra Bisnis IBM Cloud

Pindahkan beban kerja perusahaan SAP Anda ke cloud lebih cepat dan lebih aman dengan ekosistem mitra IBM Cloud.

Sumber Daya Komunitas

Pelajari lebih lanjut tentang penerapan lingkungan SAP di IBM Cloud.

