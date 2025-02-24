Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 AI kian menjadi risiko keamanan. Apakah Anda terlindungi?

Hanya mendapatkan hasil yang terisolasi?

Keuntungan besar datang dari AI yang bekerja di seluruh data dan aplikasi Anda

Mengungkap Rahasia Kepemimpinan AI Berlangganan buletin AI kami
Pria berdiri di gym menonjolkan bisep
Logo Gartner

IBM dinobatkan sebagai Pemimpin dalam Ilmu Data & Machine Learning

IBM telah diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Platform Ilmu Data dan Machine Learning.

Dapatkan laporan

Jelajahi solusi AI kami

Dengan IBM, terapkan penggunaan AI di seluruh organisasi Anda, dan ciptakan keunggulan teknologi yang nyata untuk bisnis Anda.

Kami bekerja sama dengan ekosistem berbagai mitra terbaik seperti AWS, Microsoft, dan SAP guna menghadirkan solusi AI terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda. Di mana pun Anda berada dalam proses adopsi AI, IBM dapat membantu.
Model 3D dari bola yang kompleks dan tembus cahaya, menampilkan partikel cahaya
watsonx

Temukan portofolio produk AI kami yang mempercepat AI generatif ke dalam alur kerja inti, sehingga mendorong otomatisasi dan produktivitas. Temukan data dan alat AI untuk membangun, menskalakan, dan mengatur solusi kustom Anda di seluruh siklus hidup AI.

 Pelajari lebih lanjut
Asisten AI dan agen AI

Buat asisten AI yang dipersonalisasi dan agen AI untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, menyederhanakan proses yang rumit, dan mempercepat pekerjaan Anda.

 Pelajari lebih lanjut
UI hybrid untuk model granite
Model AI

Bangun dengan IBM Granite, rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya, disesuaikan untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda.

 Pelajari lebih lanjut
Rekan kerja bekerja sama di bawah logo "I Love AI"
Konsultasi AI

Perbarui cara kerja bisnis Anda dengan AI. Berkolaborasi dengan pakar AI dan insinyur untuk mendesain ulang alur kerja menyeluruh, menerapkan keterampilan dan akselerator yang telah terbukti untuk menskalakan AI lebih cerdas dan lebih cepat.

 Pelajari lebih lanjut
Wanita menggunakan smartphone di depan grafik abstrak lingkaran biru yang berpotongan
Infrastruktur AI

Percepat dampak AI di seluruh perusahaan Anda dengan solusi hybrid sesuai peruntukan yang memberikan skalabilitas dan pengoptimalan untuk beban kerja AI Anda.

 Pelajari lebih lanjut
Pria menggunakan laptop di ruangan gelap, menampilkan grafik di latar belakang
Mulai membangun dengan AI

Bangun lebih cerdas, kirim lebih cepat, dan tetap pegang kendali dengan toolkit AI lengkap yang memindahkan aplikasi Anda dari prototipe ke produksi.

 Pelajari lebih lanjut
Model 3D dari bola yang kompleks dan tembus cahaya, menampilkan partikel cahaya
watsonx

Temukan portofolio produk AI kami yang mempercepat AI generatif ke dalam alur kerja inti, sehingga mendorong otomatisasi dan produktivitas. Temukan data dan alat AI untuk membangun, menskalakan, dan mengatur solusi kustom Anda di seluruh siklus hidup AI.

 Pelajari lebih lanjut
Asisten AI dan agen AI

Buat asisten AI yang dipersonalisasi dan agen AI untuk mengotomatiskan tugas yang berulang, menyederhanakan proses yang rumit, dan mempercepat pekerjaan Anda.

 Pelajari lebih lanjut
UI hybrid untuk model granite
Model AI

Bangun dengan IBM Granite, rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya, disesuaikan untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda.

 Pelajari lebih lanjut
Rekan kerja bekerja sama di bawah logo "I Love AI"
Konsultasi AI

Perbarui cara kerja bisnis Anda dengan AI. Berkolaborasi dengan pakar AI dan insinyur untuk mendesain ulang alur kerja menyeluruh, menerapkan keterampilan dan akselerator yang telah terbukti untuk menskalakan AI lebih cerdas dan lebih cepat.

 Pelajari lebih lanjut
Wanita menggunakan smartphone di depan grafik abstrak lingkaran biru yang berpotongan
Infrastruktur AI

Percepat dampak AI di seluruh perusahaan Anda dengan solusi hybrid sesuai peruntukan yang memberikan skalabilitas dan pengoptimalan untuk beban kerja AI Anda.

 Pelajari lebih lanjut
Pria menggunakan laptop di ruangan gelap, menampilkan grafik di latar belakang
Mulai membangun dengan AI

Bangun lebih cerdas, kirim lebih cepat, dan tetap pegang kendali dengan toolkit AI lengkap yang memindahkan aplikasi Anda dari prototipe ke produksi.

 Pelajari lebih lanjut
Ilustrasi berbagai lapisan data

Sesuaikan Evolusi Bisnis Anda dan Manfaatkan Kekuatan AI di Hybrid Cloud

Dapatkan insight berharga dari pakar AI kami tentang cara membangun infrastruktur hybrid cloud AI sesuai posisi Anda saat ini dalam perjalanan AI.

Tonton sekarang!

Sadari nilai AI hari ini

Lihat bagaimana klien IBM memecahkan masalah mereka untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan solusi AI kami. Jelajahi studi kasus.
150% meningkatkan kepuasan pelanggan di NatWest Baca kisah klien 99% peningkatan waktu penyelesaian untuk pengujian di Vodafone Cari tahu caranya 80% penjualan tiket yang lebih efisien di Grammy Lihat sendiri >40% pengurangan biaya operasional terkait cloud di Water Corporation Pelajari lebih dalam

Terapkan AI dengan benar

Bisnis Anda akan melihat manfaat terbesar dari teknologi AI mulai dari AI generatif hingga pemrosesan bahasa alami dan machine learning yang diterapkan pada contoh penggunaan AI yang tepat. Membangun keunggulan kompetitif di bidang-bidang seperti layanan pelanggan, rantai pasokan, dan TI di seluruh industri, termasuk layanan keuangan, telekomunikasi, dan layanan kesehatan.
Contoh penggunaan AI
AI untuk layanan pelanggan

Capai efisiensi dan tingkatkan agen layanan pelanggan Anda dengan AI.

 Jelajahi AI untuk layanan pelanggan
AI untuk modernisasi aplikasi

Lakukan modernisasi aplikasi yang ada dengan kekuatan AI dan hybrid cloud.

 Jelajahi layanan AI for App Mod kami
AI untuk sumber daya manusia

Transformasikan SDM dengan AI sebagai intinya untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik.

 Jelajahi layanan AI untuk SDM kami
AI untuk pemasaran

Ciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dalam skala besar dengan IBM dan Adobe.

 Pelajari lebih lanjut tentang AI untuk pemasaran
AI untuk keuangan

Optimalkan kinerja keuangan dan nilai bisnis dengan data, AI, dan otomatisasi.

 Jelajahi AI kami untuk layanan keuangan
AI untuk operasi TI

Tingkatkan kinerja dan optimalkan biaya di seluruh operasi teknologi dengan otomatisasi yang didukung AI.

 Jelajahi layanan operasi AI untuk TI kami

Temukan yang terbaru

Logo AI Animasi
Laporan AI in Action Tahun 2024
Cari tahu apa yang dilakukan Pemimpin AI untuk mendapatkan ROI AI, dan bagaimana pelajar AI dapat bergabung dengan barisan mereka.
Representasi abstrak dari otak manusia dan integrasi AI
Agen AI versus asisten AI
Pelajari apa yang membedakan agen AI dari asisten AI atau kopilot dan chatbot.
Aula dengan pencahayaan biru, logo IBM, dan seorang pria yang lewat sekelebat
Podcast AI dalam Aksi
Dengarkan percakapan bijaksana dengan pembawa acara Albert Lawrence bersama para pemimpin bisnis dan ahli teknologi IBM yang dapat membantu memulai inisiatif AI.
Ilustrasi abstrak seseorang yang dibuat dengan titik-titik biru mengenakan topi akademik
Akademi AI
Dapatkan insight dari para pemimpin pemikiran IBM terkemuka tentang berbagai topik, mulai dari pengoptimalan proses bisnis hingga otomatisasi berkinerja tinggi.

Membentuk masa depan AI.

IBM berkomitmen untuk membentuk masa depan AI dengan kepercayaan dan transparansi sebagai intinya. 
Sekelompok orang yang beragam duduk di sebuah ruangan, terlibat dalam diskusi dengan papan presentasi kuning di belakang mereka
Pelajari bagaimana IBM membantu memajukan AI yang bertanggung jawab dengan pendekatan multidimensi multidisiplin.
Ilustrasi gaya garis berbasis render untuk mewakili watsonx.data
Temukan bagaimana IBM Research merancang model dasar baru yang kuat dan sistem AI generatif dengan pendekatan sumber terbuka.

Ikuti terus berita tentang AI

Blog | Granite 3.2: Penalaran baru dan kemampuan multimodal

Model Granite terbaru menghadirkan kemampuan penalaran baru, model yang didukung visi, dan peningkatan efisiensi—memberikan hasil yang kompetitif dengan biaya lebih rendah

 Podcast | Fakta vs rumor DeepSeek, distilasi model, dan kompetisi sumber terbuka

Dalam Mixture of Experts - episode 40, panel menangani kesalahpahaman DeepSeek R1, menjelaskan distilasi model, dan membedah lingkungan kompetisi sumber terbuka.

 Buletin AI Think | Dapatkan insight AI

Dapatkan pilihan topik, tren, dan riset AI yang dikurasi dan dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

Artikel | AI DeepSeek membuktikan keunggulan model berukuran kecil

DeepSeek-R1 adalah asisten digital yang berkinerja sebaik o1 OpenAI pada tolok ukur AI tertentu dalam tugas matematika dan pengodean pada tolok ukur AI tertentu. Menurut perusahaan, model ini dilatih dengan jauh lebih sedikit chip dan biaya operasionalnya sekitar 96% lebih murah.
Ambil langkah selanjutnya

Mulailah dengan cepat dengan pengarahan strategi AI. Temukan bidang yang akan merasakan dampak terbesar AI generatif dan bagaimana Anda dapat meningkatkan investasi teknologi Anda dengan IBM.

 Daftar untuk satu sesi Ikuti informasi terkini tentang AI