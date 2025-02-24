Keuntungan besar datang dari AI yang bekerja di seluruh data dan aplikasi Anda
Dengan IBM, terapkan penggunaan AI di seluruh organisasi Anda, dan ciptakan keunggulan teknologi yang nyata untuk bisnis Anda.
Kami bekerja sama dengan ekosistem berbagai mitra terbaik seperti AWS, Microsoft, dan SAP guna menghadirkan solusi AI terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda. Di mana pun Anda berada dalam proses adopsi AI, IBM dapat membantu.
Lihat bagaimana klien IBM memecahkan masalah mereka untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan solusi AI kami. Jelajahi studi kasus.
Bisnis Anda akan melihat manfaat terbesar dari teknologi AI mulai dari AI generatif hingga pemrosesan bahasa alami dan machine learning yang diterapkan pada contoh penggunaan AI yang tepat. Membangun keunggulan kompetitif di bidang-bidang seperti layanan pelanggan, rantai pasokan, dan TI di seluruh industri, termasuk layanan keuangan, telekomunikasi, dan layanan kesehatan.
Capai efisiensi dan tingkatkan agen layanan pelanggan Anda dengan AI.
Lakukan modernisasi aplikasi yang ada dengan kekuatan AI dan hybrid cloud.
Transformasikan SDM dengan AI sebagai intinya untuk memberikan hasil bisnis yang lebih baik.
Ciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dalam skala besar dengan IBM dan Adobe.
Optimalkan kinerja keuangan dan nilai bisnis dengan data, AI, dan otomatisasi.
Tingkatkan kinerja dan optimalkan biaya di seluruh operasi teknologi dengan otomatisasi yang didukung AI.
IBM berkomitmen untuk membentuk masa depan AI dengan kepercayaan dan transparansi sebagai intinya.
Model Granite terbaru menghadirkan kemampuan penalaran baru, model yang didukung visi, dan peningkatan efisiensi—memberikan hasil yang kompetitif dengan biaya lebih rendah
Dalam Mixture of Experts - episode 40, panel menangani kesalahpahaman DeepSeek R1, menjelaskan distilasi model, dan membedah lingkungan kompetisi sumber terbuka.
DeepSeek-R1 adalah asisten digital yang berkinerja sebaik o1 OpenAI pada tolok ukur AI tertentu dalam tugas matematika dan pengodean pada tolok ukur AI tertentu. Menurut perusahaan, model ini dilatih dengan jauh lebih sedikit chip dan biaya operasionalnya sekitar 96% lebih murah.
