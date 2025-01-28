Campbell Watson menjelaskan bagaimana model dasar AI mengubah ilmu Bumi, iklim, dan ruang angkasa.
Selamat datang di podcast AI in Action — di mana Anda mendapatkan insight dan inspirasi dari para pemimpin yang telah berhasil membuat AI bekerja di dunia nyata. Setelah musim pertama yang berdampak, podcast kembali dengan putaran percakapan lain yang berfokus pada AI dengan tamu dari berbagai industri. Bergabunglah dengan pembawa acara David Levy saat ia duduk bersama pakar dari IBM dan lainnya untuk memahami bagaimana AI mengubah cara mereka melakukan bisnis. Baik Anda memulai perjalanan AI atau ingin mempercepatnya, setiap episode menawarkan insight berharga untuk setiap tahap—mulai dari implementasi dan pengoptimalan hingga poin-poin penting dan hasil.
David Levy bekerja sebagai Insinyur Teknologi Penasihat untuk Rekayasa Klien di IBM. David memulai karirnya sebagai pengembang dan sangat mahir dalam arsitektur sistem, rekayasa cloud, desain aplikasi web, dan banyak lagi. Dia telah menjadi tamu di dua episode AI in Action dan menjadi tuan rumah dua video di saluran YouTube IBM Technology. David memiliki keahlian dalam mengubah konsep teknis menjadi solusi bisnis yang praktis dan mudah diterapkan. Semangatnya untuk memecahkan masalah kompleks dengan ide-ide sederhana membentuk cara dia terlibat dengan tamu—mengajukan pertanyaan yang bijaksana dan menyelidiki sambil menjaga percakapan tetap menyenangkan dan menarik.
Campbell Watson bergabung dengan episode terbaru podcast AI in Action untuk berbagi bagaimana ia menggunakan AI untuk mempelajari Bumi, iklim, dan ruang angkasa.
Tamu:
- Monica Ellingson, Partner IBM Consulting dan Pimpinan Praktik IBM iX Sports and Entertainment
- Jim "Bones" Mackay, caddie PGA, dan koresponden NBC
Tamu: Wendi Whitmore, Wakil Presiden Senior Unit 42 di Palo Alto Networks
Tamu: Steve Moss, Direktur, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Tamu: Ron Insana, CEO iFi AI dan kontributor CNBC berpengalaman
Tamu: Morgan J. Ingram
Pendiri dan CEO, AMP Creative
Tamu: Allie K. Miller, CEO Open Machine
Tamu: Ariel Dos Santos, SVP Produk dan Desain di Redfin
Tamu: Vikram Murali, VP Pengembangan Produk untuk IBM Automation
Tamu: Cassie Kozyrkov, CEO Koyzr
Tamu: Joseph Majkut, Direktur Program Keamanan Energi dan Perubahan Iklim di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS)
Di era AI, cara tim dibangun dan dikelola harus berkembang. Lihat bagaimana bisnis dapat mengadopsi solusi AI yang benar-benar memotivasi dan memberdayakan karyawan.
Tamu: Debbie Lovich, Managing Director & Mitra Senior, BCG
Insight berbasis AI mengubah manajemen inventaris dan interaksi pelanggan dalam skala besar. Lihat bagaimana bisnis retail merangkul AI di masa sekarang.
Tamu: Glenn Allison, Wakil Presiden Platform AI, Perusahaan Pasokan Traktor
Dunia robotika sedang berubah. Lihat jenis dampak yang dialami sektor industri dengan pertemuan AI dan robotika.
Narasumber: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics
Salah satu tanda bahaya terbesar saat mengadopsi AI adalah data yang berantakan atau ketinggalan zaman. Pelajari tentang faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan bisnis untuk adopsi AI yang sukses.
Tamu: Conor Grennan, Kepala Arsitek AI, NYU Stern School of Business & CEO, AI Mindset
Tidak ada lagi pengadaan yang lambat. Pelajari bagaimana AI mempercepat proses, mengungkap insight, dan mengubah cara tim pengadaan membuat keputusan.
Tamu: Daniel Barnes, Direktur Pemasaran Produk dan Pelanggan di Gatekeeper
Jelajahi bagaimana tata kelola AI dan keamanan siber bersatu untuk membentuk inovasi yang bertanggung jawab, di mana kepemimpinan yang kuat dan budaya akuntabilitas mendorong kemajuan yang aman.
Tamu: Jen Easterly, Mantan Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur
Pelajari bagaimana kurasi data dan tata kelola data mendorong AI agen, membantu organisasi pindah dari kekacauan data ke kejelasan dan membuat keputusan dengan percaya diri.
Tamu: Madison Faulkner, Partner, NEA
Pelajari bagaimana WealthBuild menggunakan AI agen untuk mendemokratisasi panduan keuangan, mendukung bank komunitas, dan membuat saran yang dipersonalisasi dapat diakses dalam skala besar.
Tamu: Ramona Ortega, Pendiri & CEO, WealthBuild
IBM telah membantu Masters terhubung dengan penggemar golf di seluruh dunia. Jim Mackay, seorang caddie PGA, berbagi bagaimana fitur yang didukung IBM seperti Hole Insights telah mengubah dinamika kejuaraan ini untuk semua.
Dalam episode ini, Emily McReynolds, kepala strategi AI global di Adobe, dan Pierre Charchaflian, mitra senior VP dan pemimpin global praktik pemasaran di IBM, bergabung dalam percakapan. Mereka membahas bagaimana gen AI mengubah permainan dalam konten pemasaran yang dipersonalisasi.
Di episode ini, Dr. Guru Kowlgi, seorang Ahli Elektrofisiologi Jantung di Mayo Clinic, membahas bagaimana AI membantu dokter meningkatkan kesehatan jantung bagi pasien, mengatasi ketakutan tentang AI dalam kedokteran—termasuk bias dan kepercayaan—dan menjelajahi masa depan AI dalam kesehatan.
Artis Pemenang Grammy Award, Ne-Yo, dan Ed Ulbrich, Chief Content Officer Metaphysic, berbicara tentang etika AI dan risiko saat menggunakan AI untuk menciptakan karya seni dan hiburan. AI digunakan dalam seni seperti halnya alat teknologi lainnya, dan kita membutuhkan pagar pembatas untuk menjaga apa yang baik.
Bagaimana jika kita dapat menggunakan AI sebagai alat untuk memecahkan masalah kemanusiaan? Dengarkan James Hodson, Co-Founder dan CEO AI for Good, berbicara tentang bagaimana teknologi AI dapat mengubah masyarakat secara positif.
Bisakah agen AI membuat Anda lebih baik dalam pekerjaan Anda? Dengarkan Ethan Mollick, Co-Director Laboratorium AI Generatif di Wharton, untuk tips tentang cara menggunakan agen AI agar lebih kreatif dan efisien.
Sementara 81% eksekutif menekankan pentingnya AI yang aman dan dapat dipercaya, hanya 24% proyek AI yang aman. Apakah boleh memprioritaskan inovasi daripada keamanan dalam hal AI? Dengarkan Chris Thompson, Global Head of IBM X-Force Red, dan Moumita Saha, Senior Security Architect di AWS berbicara tentang permukaan serangan AI generatif, risiko, dan bagaimana kita dapatmengamankan model AI.
Membuat prototipe AI relatif mudah, tetapi mengimplementasikannya jauh lebih sulit. Itulah mengapa 4 dari 5 prototipe AI mengalami kecelakaan sebelum lepas landas. Dalam episode ini, tamu Anupam Singh, Wakil Presiden Teknik di Roblox dan Nick Renotte, Kepala Insinyur AI di IBM mengungkapkan jebakan tersembunyi yang menghancurkan implementasi AI - seperti biaya, kualitas data, dan pengalaman pengguna - dan bagaimana Anda dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap yang sama.
Ada barisan depan yang memimpin tugas untuk membuat AI dapat diakses oleh semua orang, dan yang lain masih mengejar ketinggalan. Namun, di tengah kemajuan ini, ada kenyataan yang mengkhawatirkan: kesenjangan gender terbentuk di bidang AI. Dengarkan Reshma Saujani, Founder & CEO Girls Who Code, berbicara tentang "AI aspiratif " dan apa yang dapat kita lakukanuntuk menutup kesenjangan.
AI generatif itu mahal, dan akan semakin mahal seiring dengan meningkatnya skala bisnis Anda. Cari tahu tentang biaya tersembunyi dari AI, seperti integrasi AI, data, dan keamanan AI.
Agen virtual telah menjadi bagian dari kehidupan kita untuk waktu yang lama, tetapi dapatkah mereka menggantikan manusia karena mereka menjadi lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif?
Gen AI mengubah kehidupan untuk semua orang, termasuk mereka yang membuatnya, alias pengembang. Dalam episode ini, Advokat Pengembang IBM JJ Asghar berbicara tentang mengapa “terbuka” sangat penting untuk keamanan AI dan bagaimana memulai penggunaan model AI.
Pembawa acara ESPN Mike Greenberg memberi tahu mengapa kita harus mengabaikan naluri kita saat bermain sepak bola fantasi dan bagaimana AI dapat membantu kita menang.
AI dapat menulis kode, tetapi kami tidak bisa menggantikan pengembang dengan AI.
Apakah Anda benar-benar memerlukan agen manusia, atau Anda hanya perlu memberi kesempatan pada agen virtual? Dengarkan untuk melihat bagaimana AI generatif membuat agen virtual dan manusia lebih baik dalam pekerjaan mereka.
Dengarkan pembawa acara Albert Lawrence, Jon Lester, VP SDM, teknologi, data dan AI di IBM, dan David Levy, insinyur teknologi penasihat di IBM, berbicara tentang bagaimana Anda dapat menggunakan AI dan data secara etis untuk membuat SDM lebih efisien dan manusiawi.
Bayangkan mengintegrasikan AI dengan lancar di seluruh data Anda — baik lokal atau di cloud. Pakar teknologi IBM mendiskusikan bagaimana Anda dapat mengatasi kompleksitas lingkungan data berbeda.
Dengarkan pembawa acara podcast Albert Lawrence bersama Jessica Rockwood, Wakil Presiden bidang rekayasa klien di IBM, dan Morgan Carroll, Insinyur AI Senior di bidang Rekayasa Klien di IBM, yang berbicara tentang bagaimana Anda bisa berhasil membebaskan diri Anda dari pekerjaan kasar, dan data yang Anda perlukan untuk mencapainya.
