Campbell Watson menjelaskan bagaimana model dasar AI mengubah ilmu Bumi, iklim, dan ruang angkasa.

Selamat datang di podcast AI in Action — di mana Anda mendapatkan insight dan inspirasi dari para pemimpin yang telah berhasil membuat AI bekerja di dunia nyata. Setelah musim pertama yang berdampak, podcast kembali dengan putaran percakapan lain yang berfokus pada AI dengan tamu dari berbagai industri. Bergabunglah dengan pembawa acara David Levy saat ia duduk bersama pakar dari IBM dan lainnya untuk memahami bagaimana AI mengubah cara mereka melakukan bisnis. Baik Anda memulai perjalanan AI atau ingin mempercepatnya, setiap episode menawarkan insight berharga untuk setiap tahap—mulai dari implementasi dan pengoptimalan hingga poin-poin penting dan hasil.
David Levy bekerja sebagai Insinyur Teknologi Penasihat untuk Rekayasa Klien di IBM. David memulai karirnya sebagai pengembang dan sangat mahir dalam arsitektur sistem, rekayasa cloud, desain aplikasi web, dan banyak lagi. Dia telah menjadi tamu di dua episode AI in Action dan menjadi tuan rumah dua video di saluran YouTube IBM Technology. David memiliki keahlian dalam mengubah konsep teknis menjadi solusi bisnis yang praktis dan mudah diterapkan. Semangatnya untuk memecahkan masalah kompleks dengan ide-ide sederhana membentuk cara dia terlibat dengan tamu—mengajukan pertanyaan yang bijaksana dan menyelidiki sambil menjaga percakapan tetap menyenangkan dan menarik.
Model-model dasar mempercepat ilmu ruang angkasa dan iklim

Campbell Watson bergabung dengan episode terbaru podcast AI in Action untuk berbagi bagaimana ia menggunakan AI untuk mempelajari Bumi, iklim, dan ruang angkasa.

8 April 2025 | Musim 2, Episode 1 Pakar Masters Jim “Bones” Mackay membagikan pandangannya tentang data dan strategi

Tamu:
- Monica Ellingson, Partner IBM Consulting dan Pimpinan Praktik IBM iX Sports and Entertainment
- Jim "Bones" Mackay, caddie PGA, dan koresponden NBC

 22 April 2025 | Musim 2, Episode 2 AI agen: Tantangan yang muncul dalam keamanan siber

Tamu: Wendi Whitmore, Wakil Presiden Senior Unit 42 di Palo Alto Networks

 6 Mei 2025 | Musim 2, Episode 3 Mengubah SDM dengan AI agen: Insight dari cerita client zero IBM

Tamu: Steve Moss, Direktur, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market

 20 Mei 2025 | Musim 2, Episode 4 Era AI di bidang keuangan telah resmi dimulai

Tamu: Ron Insana, CEO iFi AI dan kontributor CNBC berpengalaman

 3 Juni 2025 | Musim 2, Episode 5 AI: Membuat penjualan lebih cerdas, bukan lebih sulit

Tamu: Morgan J. Ingram
Pendiri dan CEO, AMP Creative

 17 Juni 2025 | Musim 2, Episode 6 Produktivitas tidak cukup—ubah model bisnis Anda dengan agen AI

Tamu: Allie K. Miller, CEO Open Machine

 1 Juli 2025 | Musim 2, Episode 7 AI di real estat: Gunakan AI untuk kepindahan Anda selanjutnya

Tamu: Ariel Dos Santos, SVP Produk dan Desain di Redfin

 15 Juli 2025 | Musim 2, Episode 8 Observabilitas: Untuk menjalankan lingkungan TI Anda berdasarkan insight, bukan naluri

Tamu: Vikram Murali, VP Pengembangan Produk untuk IBM Automation

 01 Juli 2025 | Musim 2, Episode 9 Kecerdasan keputusan: Pilihan yang bijaksana dan berbasis data

Tamu: Cassie Kozyrkov, CEO Koyzr

 15 Agustus 2025 | Musim 2, Episode 10 Konsumsi energi AI: Apa artinya bagi bisnis dan sektor listrik

Tamu: Joseph Majkut, Direktur Program Keamanan Energi dan Perubahan Iklim di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS)

 26 Agustus 2025 | Musim 2, Episode 11 Mengapa adopsi AI dimulai dengan kebahagiaan karyawan

Di era AI, cara tim dibangun dan dikelola harus berkembang. Lihat bagaimana bisnis dapat mengadopsi solusi AI yang benar-benar memotivasi dan memberdayakan karyawan.

Tamu: Debbie Lovich, Managing Director & Mitra Senior, BCG

 9 September 2025 | Musim 2, Episode 12 Tractor Supply Company menunjukkan kekuatan AI di bidang retail

Insight berbasis AI mengubah manajemen inventaris dan interaksi pelanggan dalam skala besar. Lihat bagaimana bisnis retail merangkul AI di masa sekarang.

Tamu: Glenn Allison, Wakil Presiden Platform AI, Perusahaan Pasokan Traktor

 23 September 2025 | Musim 2, Episode 13 Pekerjaan industri ditata ulang dengan AI dan robotika

Dunia robotika sedang berubah. Lihat jenis dampak yang dialami sektor industri dengan pertemuan AI dan robotika.

 

Narasumber: Aaron Saunders, CTO, Boston Dynamics

 7 Oktober 2025 | Musim 2, Episode 14 Adopsi AI menuntut lebih dari sekadar alat baru

Salah satu tanda bahaya terbesar saat mengadopsi AI adalah data yang berantakan atau ketinggalan zaman. Pelajari tentang faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan bisnis untuk adopsi AI yang sukses.

 

Tamu: Conor Grennan, Kepala Arsitek AI, NYU Stern School of Business & CEO, AI Mindset

 21 Oktober 2025 | Musim 2, Episode 15 Pengadaan bergerak dengan kecepatan AI

Tidak ada lagi pengadaan yang lambat. Pelajari bagaimana AI mempercepat proses, mengungkap insight, dan mengubah cara tim pengadaan membuat keputusan.

Tamu: Daniel Barnes, Direktur Pemasaran Produk dan Pelanggan di Gatekeeper

 4 November 2025 | Musim 2, Episode 16 Ketika tata kelola AI bertemu dengan keamanan siber

Jelajahi bagaimana tata kelola AI dan keamanan siber bersatu untuk membentuk inovasi yang bertanggung jawab, di mana kepemimpinan yang kuat dan budaya akuntabilitas mendorong kemajuan yang aman.

Tamu: Jen Easterly, Mantan Direktur Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur

 11 November 2025 | Musim 2, Episode 17 Kekuatan AI dimulai dengan data yang lebih baik

Pelajari bagaimana kurasi data dan tata kelola data mendorong AI agen, membantu organisasi pindah dari kekacauan data ke kejelasan dan membuat keputusan dengan percaya diri.

Tamu: Madison Faulkner, Partner, NEA

 18 November 2025 | Musim 2, Episode 18 Membawa manajemen kekayaan yang lebih cerdas dan mudah diakses melalui AI agen

Pelajari bagaimana WealthBuild menggunakan AI agen untuk mendemokratisasi panduan keuangan, mendukung bank komunitas, dan membuat saran yang dipersonalisasi dapat diakses dalam skala besar.

Tamu: Ramona Ortega, Pendiri & CEO, WealthBuild

 Tonton episode 18
25 Maret 2025 | Episode 18 Perempuan perintis mainframe dan AI

IBM telah membantu Masters terhubung dengan penggemar golf di seluruh dunia. Jim Mackay, seorang caddie PGA, berbagi bagaimana fitur yang didukung IBM seperti Hole Insights telah mengubah dinamika kejuaraan ini untuk semua

11 Maret 2025 | Episode 17 Mendefinisikan ulang otomatisasi dan personalisasi pemasaran dengan AI generatif

Dalam episode ini, Emily McReynolds, kepala strategi AI global di Adobe, dan Pierre Charchaflian, mitra senior VP dan pemimpin global praktik pemasaran di IBM, bergabung dalam percakapan. Mereka membahas bagaimana gen AI mengubah permainan dalam konten pemasaran yang dipersonalisasi.

 25 Februari 2025 | Episode 16 Bagaimana aplikasi medis AI Mayo Clinic membantu dalam pencegahan stroke

Di episode ini, Dr. Guru Kowlgi, seorang Ahli Elektrofisiologi Jantung di Mayo Clinic, membahas bagaimana AI membantu dokter meningkatkan kesehatan jantung bagi pasien, mengatasi ketakutan tentang AI dalam kedokteran—termasuk bias dan kepercayaan—dan menjelajahi masa depan AI dalam kesehatan.

 07 Januari 2025 | Episode 15 Realisme AI dengan NE-YO dan Ed Ulbrich: Cara AI memengaruhi seniman, dari IP hingga CGI

Artis Pemenang Grammy Award, Ne-Yo, dan Ed Ulbrich, Chief Content Officer Metaphysic, berbicara tentang etika AI dan risiko saat menggunakan AI untuk menciptakan karya seni dan hiburan. AI digunakan dalam seni seperti halnya alat teknologi lainnya, dan kita membutuhkan pagar pembatas untuk menjaga apa yang baik. 

 17 Desember 2024 | Episode 14 AI lebih dari sekadar produktivitas

Bagaimana jika kita dapat menggunakan AI sebagai alat untuk memecahkan masalah kemanusiaan? Dengarkan James Hodson, Co-Founder dan CEO AI for Good, berbicara tentang bagaimana teknologi AI dapat mengubah masyarakat secara positif.

 3 Desember 2024 | Episode 13 Ubah Agen dengan Ethan Mollick: Bagaimana agen AI akan menemukan kembali produktivitas

Bisakah agen AI membuat Anda lebih baik dalam pekerjaan Anda? Dengarkan Ethan Mollick, Co-Director Laboratorium AI Generatif di Wharton, untuk tips tentang cara menggunakan agen AI agar lebih kreatif dan efisien. 

 26 November 2024 | Episode 12 Peretasan AI generatif: Membatasi risiko keamanan di era AI

Sementara 81% eksekutif menekankan pentingnya AI yang aman dan dapat dipercaya, hanya 24% proyek AI yang aman. Apakah boleh memprioritaskan inovasi daripada keamanan dalam hal AI? Dengarkan Chris Thompson, Global Head of IBM X-Force Red, dan Moumita Saha, Senior Security Architect di AWS berbicara tentang permukaan serangan AI generatif, risiko, dan bagaimana kita dapatmengamankan model AI.

 19 November 2024 | Episode 11 Pilot AI untuk Kemajuan: Rincian tentang apa yang membuat proyek AI berhasil

Membuat prototipe AI relatif mudah, tetapi mengimplementasikannya jauh lebih sulit. Itulah mengapa 4 dari 5 prototipe AI mengalami kecelakaan sebelum lepas landas. Dalam episode ini, tamu Anupam Singh, Wakil Presiden Teknik di Roblox dan Nick Renotte, Kepala Insinyur AI di IBM mengungkapkan jebakan tersembunyi yang menghancurkan implementasi AI - seperti biaya, kualitas data, dan pengalaman pengguna - dan bagaimana Anda dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap yang sama.

 22 Oktober 2024 | Episode 10 Pemimpin vs. peserta didik: Semuanya bermuara pada aksesibilitas AI

Ada barisan depan yang memimpin tugas untuk membuat AI dapat diakses oleh semua orang, dan yang lain masih mengejar ketinggalan. Namun, di tengah kemajuan ini, ada kenyataan yang mengkhawatirkan: kesenjangan gender terbentuk di bidang AI. Dengarkan Reshma Saujani, Founder & CEO Girls Who Code, berbicara tentang "AI aspiratif " dan apa yang dapat kita lakukanuntuk menutup kesenjangan. 

 8 Oktober 2024 | Episode 9 Mampukah Anda menggunakan gen AI? Bagaimana infrastruktur AI, integrasi, data, dan biaya tersembunyi lainnya membuat AI mahal

AI generatif itu mahal, dan akan semakin mahal seiring dengan meningkatnya skala bisnis Anda. Cari tahu tentang biaya tersembunyi dari AI, seperti integrasi AI, data, dan keamanan AI.

 24 September 2024 | Episode 8 Bukan hanya chatbot: Bangun agen virtual yang benar-benar membantu dengan gen AI

Agen virtual telah menjadi bagian dari kehidupan kita untuk waktu yang lama, tetapi dapatkah mereka menggantikan manusia karena mereka menjadi lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif? 

 8 September 2024 | Episode 7 Mengembangkan masa depan dengan model AI sumber terbuka

Gen AI mengubah kehidupan untuk semua orang, termasuk mereka yang membuatnya, alias pengembang. Dalam episode ini, Advokat Pengembang IBM JJ Asghar berbicara tentang mengapa “terbuka” sangat penting untuk keamanan AI dan bagaimana memulai penggunaan model AI.
 27 Agustus 2024 | Episode 6 Bagaimana data membantu Anda memenangkan Fantasy Football dengan Greeny ESPN

Pembawa acara ESPN Mike Greenberg memberi tahu mengapa kita harus mengabaikan naluri kita saat bermain sepak bola fantasi dan bagaimana AI dapat membantu kita menang. 

 13 Agustus 2024 | Episode 5 Perbarui kode tanpa menghapus semuanya

AI dapat menulis kode, tetapi kami tidak bisa menggantikan pengembang dengan AI. 

 30 Juli 2024 | Episode 4 Menyelamatkan perusahaan dari desakan terkait "perwakilan"

Apakah Anda benar-benar memerlukan agen manusia, atau Anda hanya perlu memberi kesempatan pada agen virtual? Dengarkan untuk melihat bagaimana AI generatif membuat agen virtual dan manusia lebih baik dalam pekerjaan mereka.

 16 Juli 2024 | Episode 3 Sisi kemanusiaan SDM—Membina hubungan yang tulus dengan AI

Dengarkan pembawa acara Albert Lawrence, Jon Lester, VP SDM, teknologi, data dan AI di IBM, dan David Levy, insinyur teknologi penasihat di IBM, berbicara tentang bagaimana Anda dapat menggunakan AI dan data secara etis untuk membuat SDM lebih efisien dan manusiawi.

 2 Juli 2024 | Episode 2 Skalakan teknologi Anda dengan duo dinamis - AI dan hybrid cloud

Bayangkan mengintegrasikan AI dengan lancar di seluruh data Anda — baik lokal atau di cloud. Pakar teknologi IBM mendiskusikan bagaimana Anda dapat mengatasi kompleksitas lingkungan data berbeda.

 18 Juni 2024 | Episode 1 Biasa hingga termotivasi: mendelegasikan dengan AI generatif

Dengarkan pembawa acara podcast Albert Lawrence bersama Jessica Rockwood, Wakil Presiden bidang rekayasa klien di IBM, dan Morgan Carroll, Insinyur AI Senior di bidang Rekayasa Klien di IBM, yang berbicara tentang bagaimana Anda bisa berhasil membebaskan diri Anda dari pekerjaan kasar, dan data yang Anda perlukan untuk mencapainya.

