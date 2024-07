Untuk memenuhi kebutuhan komputasi dan memori untuk SAP HANA 2.0, Ecogas kembali beralih ke IBM. Dengan menggabungkan teknologi prosesor IBM Power10 generasi terbaru dengan penyimpanan IBM FlashSystem dengan latensi ultra-rendah, organisasi dapat membantu memastikan kinerja tinggi untuk SAP HANA 2.0 sekaligus menciptakan ruang yang besar untuk pertumbuhan data dan transaksi di masa depan.

Alejandro Molina, Pemimpin Administrasi Database dan SAP, menjelaskan: "Kami melakukan evaluasi ekstensif, yang mencakup server IBM Power dan sistem x86 dari sejumlah vendor yang berbeda. Selain memberi kami arsitektur penyimpanan all-flash yang kami minta, IBM menawarkan kami rasio harga terhadap kinerja yang tidak dapat ditandingi oleh platform x86 yang setara. "

Selama proses seleksi, server IBM Power10 belum disertifikasi untuk SAP HANA 2.0. Untuk membuktikan konsep tersebut tanpa menunda proses evaluasi vendor, IBM mengkonfigurasi lingkungan demonstrasi IBM POWER9 berbasis cloud di IBM Power Systems Virtual Server untuk menunjukkan bahwa platform IBM Power10 dapat memenuhi dan melampaui persyaratan komputasi dan memori dari target penerapan SAP HANA 2.0.

Sobrero berkomentar: “IBM adalah salah satu mitra TI kami yang paling tepercaya. Berdasarkan hasil bukti konsep kami dengan IBM Power Systems Virtual Server dan aliansi strategis yang erat antara IBM dan SAP, kami tidak ragu lagi bahwa IBM Power10 adalah platform optimal untuk solusi SAP HANA 2.0 baru kami. Kami memiliki kepercayaan pada kedua perusahaan bahwa kami benar-benar menandatangani kontrak beberapa bulan sebelum IBM Power10 disertifikasi oleh SAP.”

Bekerja sama dengan IBM Systems Lab Services dan Mitra Bisnis IBM yang terpercaya, The Computer, Ecogas menerapkan infrastruktur TI yang baru. Lingkungan produksi SAP HANA 2.0 perusahaan yang baru didasarkan pada satu server IBM Power E1080 yang terhubung ke penyimpanan IBM FlashSystem 5200, divirtualisasi dengan IBM PowerVM® dan menjalankan SUSE Linux® Enterprise Server (SLES) untuk Aplikasi SAP (tautan berada di luar ibm.com) Sistem operasi Contreras menambahkan: "Dengan memilih SLES untuk Aplikasi SAP, kami yakin kami dapat memberikan ketahanan dan ketersediaan untuk mendukung sistem bisnis SAP kami yang sangat penting."

Molina mengatakan: "Sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa bekerja sama dengan The Computer and IBM Systems Lab Services dalam proyek implementasi. Hubungan kami dengan The Computer sudah terjalin selama bertahun-tahun, dan perusahaan ini selalu bersedia untuk melampaui kewajiban kontrak mereka untuk membantu kami menyelesaikan tantangan dan menjaga proyek penerapan tetap pada jalurnya."

Untuk memberikan kemampuan pemulihan bencana yang kuat, perusahaan telah menciptakan lingkungan hybrid yang memanfaatkan IBM Cloud®. Ecogas menggunakan IBM Spectrum® Protect untuk mereplikasi data ke instance IBM Power Systems Virtual Server dalam waktu yang hampir seketika, sehingga membantu meminimalkan risiko kehilangan data atau gangguan layanan jika terjadi masalah di pusat data utamanya.

Sobrero melanjutkan: "IBM bekerja ekstra untuk memastikan kami berhasil, dengan memanfaatkan keahlian global mereka dalam solusi IBM dan SAP untuk mempercepat penerapan kami - terlepas dari tantangan Covid yang selalu ada. Berkat IBM dan The Computer, kami berhasil menyelesaikan apa yang mungkin membutuhkan waktu empat bulan bagi vendor lain untuk menyelesaikannya dalam waktu 60 hari."