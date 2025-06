Tim IBM Finance dan Quote to Cash bermitra dengan organisasi IBM Chief Information Office (CIO), sebuah departemen di dalam IBM yang mengelola aplikasi-aplikasi yang mendukung operasi perusahaan, yaitu IBM Consulting® dan SAP® untuk mentransformasi proses mereka secara menyeluruh dengan pendekatan modern di cloud. IBM memilih untuk pindah ke SAP Cloud ERP menggunakan RISE with SAP di IBM Power Virtual Server untuk menjalankan salah satu proyek transformasi perusahaan terbesar di dunia.1 Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan mendukung klien dengan lebih baik.

Migrasi ke SAP S/4HANA Cloud, perangkat lunak Cloud ERP generasi berikutnya dari SAP ini, meningkatkan proses bisnis, data terpusat dan standar di seluruh dunia, dan peningkatan pengambilan keputusan melalui AI dan alur kerja otomatis. Hal ini memungkinkan IBM untuk mempercepat transformasi bisnisnya di cloud, menyederhanakan dan merampingkan operasi, beralih dari pengaturan on-premise pada IBM Power dan SAP ECC ke SAP S/4HANA Cloud di IBM Power Virtual Server. Keuntungan operasional dari transformasi ini juga membantu tim IBM memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Solusi ini mendukung lebih dari 150.000 pengguna ERP di 175 negara. Terlepas dari implementasi global dan kompleksitas cakupan program untuk mendukung kebutuhan unit bisnis yang berbeda, migrasi ini diselesaikan dalam waktu 18 bulan. IBM menyadari pengurangan 30% dalam biaya infrastruktur3 dan operasi terkait dari perpindahan ke SAP Cloud ERP2. Konsistensi arsitektur antara IBM Power on premise dan lingkungan IBM Power Virtual Server menghasilkan pengurangan waktu migrasi hingga 15-25% dibandingkan dengan perpindahan heterogen dari lingkungan Power ke x86 di cloud lain karena konsistensi arsitektur antara kedua lingkungan dan kinerja komputasi prosesor Power1.

“Di mana kita berada sekarang adalah apa yang kita sebut perusahaan digital, merampingkan langkah-langkah kerja, secara radikal menyederhanakan proses global, dan mengotomatiskan menggunakan AI dalam skala besar. SAP S/4HANA Cloud adalah mesin untuk perjalanan ini,” kata David Ackerman, Direktur Platform SAP S/4HANA di IBM. Sirish Gottimukkala, Direktur IT Delivery di IBM, menambahkan: “Upgrade SAP ini membangun landasan untuk AI dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Seiring kami terus mengembangkannya, landasan harus tetap aman dan tangguh. Di sinilah keamanan dan ketersediaan lingkungan SAP di IBM Power Virtual Server dan IBM Cloud berperan. Sejak go-live, kami telah berjalan dengan ketersediaan 100%, tidak ada pemadaman.”

IBM Consulting memimpin proses transformasi ini secara menyeluruh, menyediakan layanan teknis, implementasi, dan keahlian layanan manajemen aplikasi yang diperlukan untuk membantu memindahkan dan menjalankan solusi kompleks ini dengan aman. Sebagai bagian dari pindah ke SAP S/4 HANA Cloud, tim IBM Finance and Quote to Cash mencapai alur kerja otomatis baru yang merampingkan proses mereka, termasuk:

Kemampuan penataan kontrak, memungkinkan restrukturisasi otomatis kontrak dan ketentuan proyek agar selaras dengan persyaratan pengiriman.

Fungsionalitas pendapatan dasar dan transfer biaya, memastikan keselarasan keuangan yang akurat di seluruh proyek.

Pelacakan dan pengelolaan entri timesheet yang komprehensif, merampingkan proses persetujuan dan disposisi jam kerja yang diklaim.

Dasbor interaktif untuk manajer proyek, memvisualisasikan kapasitas anggaran terhadap PO pelanggan.

Manajemen faktur real-time (membuat, mensimulasikan, dan mengirimkan) dan pelacakan tanggal jatuh tempo penagihan, untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Algoritma pencocokan yang didukung AI menganalisis transaksi pembayaran, mengurangi upaya rekonsiliasi manual.

“Dasbor interaktif untuk manajer proyek dan konsultan memungkinkan visualisasi yang lebih baik terhadap status terkini setiap klien. Dasbor ini melacak kemajuan secara real-time dalam hal tanggal jatuh tempo, dan kapan faktur harus dikirim. Ini memastikan keselarasan dan sinergi yang optimal.” kata Carol Bruce, Direktur Quote to Cash Consulting di IBM.