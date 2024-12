Untuk tetap berada di depan dalam pergeseran pasar, diperlukan inti digital yang ramping yang memungkinkan organisasi untuk mengembangkan proses dan alur kerja mereka dengan cepat. Untuk pelanggan SAP, hal ini berarti memindahkan ERP mereka ke S/4HANA Cloud. Ini adalah transformasi holistik yang membutuhkan mitra yang berkomitmen dengan keahlian dan teknologi terbaik di kelasnya.

BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, opsi pemasok premium mempercepat dan menyederhanakan penerapan S/4HANA di IBM Cloud dengan satu mitra tepercaya untuk mengelola segala sesuatu mulai dari layanan konsultasi dan layanan implementasi hingga Cloud IaaS, serta manajemen aplikasi dan infrastruktur.