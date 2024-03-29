Kembangkan bisnis Anda dengan IBM Cloud

Siap untuk AI, aman, dan hybrid berdasarkan desain
Bergabunglah dengan IBM Partner Plus Mulai menggunakan IBM Cloud secara gratis
Seorang pendaki membantu pendaki lainnya mencapai puncak batu raksasa
Mengapa IBM Cloud IBM Cloud adalah cloud perusahaan bahkan untuk beban kerja sangat penting. Dengan lebih dari 230+ solusi cloud publik, platform kami membantu klien meningkatkan time to value, sekaligus mengurangi total biaya kepemilikan (TCO). Solusi ini siap AI, aman, dan hybrid berdasarkan desain, menghadirkan cloud yang sangat Resilient, berkinerja, aman, dan sesuai.
Ketahanan

Memungkinkan bisnis Anda beroperasi melalui gangguan
Kinerja

Memenuhi kebutuhan klien Anda dengan tingkat ketangkasan yang tinggi
Keamanan

Memanfaatkan AI dengan aman untuk mendorong transformasi bisnis
Kepatuhan

Mematuhi persyaratan kedaulatan data yang terus berkembang
TCO

Mengurangi pengeluaran sekaligus memaksimalkan nilai dari layanan cloud
Kabar hangat
Dua rekan bisnis yang sedang mengamati dua monitor di ruang kantor yang besar dan modern, mendiskusikan masalah teknis bersama
Klien VMware sekarang dapat mengelola investasi teknologi sambil meningkatkan keamanan dan fleksibilitas denga IBM Cloud for VMware yang didukung oleh Wipro Baca lebih lanjut
Teknisi pada laptop di ruang server
IBM menghadirkan peningkatan kinerja dan efisiensi untuk AI dan HPC dengan komputasi NVIDIA yang dipercepat
Analog AI Silicon Wafer dengan Pola Microchip
Intel dan IBM Berkolaborasi untuk memberikan Kinerja biaya yang lebih baik untuk Inovasi AI
Rekan kerja multi-etnis bekerja di ruang server komputer
FNTS memperkenalkan Layanan Terkelola IBM Power Virtual Server
Microchip di bawah mikroskop
IBM Cloud akan menerapkan akselerator AMD Instinct MI300X untuk mendukung kinerja untuk beban kerja AI generatif dan aplikasi HPC
Pemandangan udara gudang dengan truk
IBM Partner Mainline membantu memastikan keberlangsungan bisnis yang mulus dan pemulihan bencana untuk National Van Lines dengan IBM Power Virtual Server
Bermitra dengan kami Tumbuhkan, bangun keahlian, dan akses lebih banyak manfaat dengan teknologi IBM Cloud, sumber daya pelatihan, dan pengembangan untuk menghadirkan infrastruktur cloud yang dipimpin AI yang sangat resilient, berkinerja, aman, dan sesuai. Pelajari lebih lanjut
Perluas Perusahaan

Sebagai ISV, fintech, penyedia SaaS, atau penyedia layanan terkelola, berinovasi, memperluas, dan meningkatkan solusi Anda di IBM Cloud.
Kinerja

Akses layanan hybrid cloud dan AI tingkat perusahaan—melalui jaringan distributor bernilai tambah dan katalog cloud daring.
Tingkatkan ROI

Merampingkan dan mempercepat pengiriman dengan jaringan pakar.
Menjadi mitra yang sukses

Kemitraan yang tumbuh bersama Anda. IBM Partner Plus berfokus pada keahlian, skala, dan manfaat yang berdampak untuk menyederhanakan cara kita bekerja sama. Garis pandang yang jelas tentang apa yang Anda hasilkan adalah peta jalan Anda untuk memperluas bisnis Anda.
Pengusaha wanita berjabat tangan di kantor
Bergabung sekarang
Ilustrasi dua wanita, satu membimbing dan satu mendengarkan, dengan bantuan visual langkah demi langkah

Pelajari cara bergabung sebagai mitra IBM Cloud dengan panduan pengguna langkah demi langkah.
Ilustrasi ikon yang menggambarkan pencarian, pembuatan, dan penyaringan fitur dan manfaat yang diperlukan

Akses sumber daya untuk membuka manfaat yang selaras dengan perjalanan pembangunan Anda.
Ilustrasi empat layar virtual dengan detail, bagan dan laporan

Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara menjual perangkat lunak, layanan, atau arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud.
Mitra jasa keuangan

Mari kita bangun solusi cloud yang kaya fitur keamanan untuk industri jasa keuangan.Perluas akses ke lembaga keuangan, atasi kekhawatiran terbesar lembaga mengenai penerapan cloud, dan percepat waktu Anda untuk memperoleh pendapatan.
Tampak atas pencakar langit yang menyala beraneka warna di malam hari di Chengdu, provinsi Sichuan, Tiongkok
Pelajari lebih lanjut
Masuk ke pasar dengan IBM

IBM Cloud Catalog adalah saluran penjualan digital yang mengintegrasikan proses penjualan dan pemasaran, sehingga Anda dapat dengan lancar menjual dan mengirimkan solusi Anda kepada klien IBM Cloud di seluruh dunia.

Penagihan Konsolidasi

Menjadi mitra pilihan untuk klien perusahaan dengan kontrak IBM Cloud, melalui sistem penagihan tunggal.
Percepat Waktu Pemasaran

Waktu 4 minggu untuk mengintegrasikan dan menerbitkan produk Anything-as-Service (XaaS) berbayar Anda.
Perluas ke klien baru

Kembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan Ekosistem IBM yang terdiri dari para penjual, distributor, integrator sistem, dan klien-klien mapan.
Dorong Pendapatan

15% dari pendapatan Vendor Perangkat Lunak Independen didorong oleh Pasar Digital Cloud Platform.
Mulailah di IBM Cloud Catalog

Kisah Mitra IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Manfaat bekerja dengan IBM: Bisnis Anda. Klien Anda. Prioritas kami. Menjadi Mitra Bisnis IBM untuk solusi cloud akan membuka banyak peluang yang dapat melejitkan dan meningkatkan bisnis Anda, yang membantu Anda dan klien Anda meraih kesuksesan. Kredit IBM Cloud

Dapatkan kredit IBM Cloud untuk uji coba dengan karyawan atau klien Anda.

 Tarif diskon khusus untuk klien

Gunakan tarif diskon khusus untuk menciptakan solusi menyeluruh yang dapat dijual kembali kepada klien Anda.

 Dana pengembangan pasar

Mengamankan dana pengembangan pasar (MDF) untuk digunakan dalam aktivitas masuk ke pasar.

 Perencanaan akun bersama

Dapatkan akses ke sesi perencanaan akun bersama untuk peluang IBM Cloud baru.

 Dukungan pelatihan dan diskon sertifikasi

Bangun dari pengalaman tim Anda saat ini dan akses diskon sertifikasi pelatihan untuk karyawan Anda.

 Peta jalan dan diskusi strategis

Dapatkan akses ke pratinjau peta jalan dan diskusi strategis mengenai produk dan fitur baru.

 Opsi dukungan yang disesuaikan

Nikmati opsi dukungan yang menguntungkan bagi klien Anda, yang sesuai dengan perjanjian interaksi pelanggan (SLA/OLA).

 Kredit layanan profesional

Berkolaborasi dengan laboratorium layanan IBM Garage™ dan IBM Cloud untuk bukti konsep (POC) dan evaluasi klien Anda.

 Dokumentasi dan panduan

Dapatkan akses ke dokumentasi dan panduan terperinci untuk semua layanan IBM Cloud.
Penawaran Fitur dan Insentif

Kredit VPC USD 1000

Terapkan kode VPC1000 saat penyediaan untuk mendapatkan 1000 USD yang dapat digunakan untuk sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda.

 Ketahui selengkapnya

Kredit sebesar USD 500

Kredit USD 500 untuk pengguna baru IBM Cloud Code Engine dan MongoDB.

 Ketahui selengkapnya

Kredit sebesar USD 500

Kredit USD 500 untuk semua pengguna IBM Cloud Object Storage baru.

 Ketahui selengkapnya

Kredit 200 USD

Dapatkan kredit pertama sebesar USD 200 dari kami untuk berbagai aplikasi dan layanan. Coba produk IBM Cloud apa pun dengan kredit ini, tersedia selama 30 hari.

 Ketahui selengkapnya
Penawaran utama IBM Cloud for Financial Services™

Lihat mengapa IBM Cloud for Financial Services menjadi pilihan bagi lebih dari 100 Mitra Bisnis, termasuk Bank of America dan BNP Paribas.¹

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut IBM Cloud for VMware Solutions

Raih ROI 201% saat menerapkan IBM Cloud for VMware Solutions dan penghematan hingga 1,2 juta USD dari peningkatan efisiensi operasional.

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut Infrastruktur AI

Memilih IBM Cloud untuk kebutuhan GPU Anda memberi Anda akses langsung ke salah satu proses pemilihan server paling fleksibel di industri.

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

Pindahkan dan kelola beban kerja dengan lancar di lingkungan cloud dan on premises.

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut SAP on IBM Cloud

Raih ROI 201% saat menerapkan IBM Cloud for VMware Solutions dan penghematan hingga 1,2 juta USD dari peningkatan efisiensi operasional.

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut Penawaran IBM Cloud lainnya

Pelajari lebih lanjut tentang kemampuan cloud yang intensif dalam hal kinerja seperti HPC dan cara memodernisasi dengan OpenShift di IBM Cloud.

 Akses sumber daya mitra Pelajari lebih lanjut

Kembangkan bisnis Anda dengan IBM Cloud

 

Mulailah rencana bisnis Anda untuk mulai membangun dan menerapkan IBM Cloud.

 Dapatkan sertifikasi di IBM Cloud