Sebagai ISV, fintech, penyedia SaaS, atau penyedia layanan terkelola, berinovasi, memperluas, dan meningkatkan solusi Anda di IBM Cloud.
Akses layanan hybrid cloud dan AI tingkat perusahaan—melalui jaringan distributor bernilai tambah dan katalog cloud daring.
Merampingkan dan mempercepat pengiriman dengan jaringan pakar.
Kemitraan yang tumbuh bersama Anda. IBM Partner Plus berfokus pada keahlian, skala, dan manfaat yang berdampak untuk menyederhanakan cara kita bekerja sama. Garis pandang yang jelas tentang apa yang Anda hasilkan adalah peta jalan Anda untuk memperluas bisnis Anda.
Pelajari cara bergabung sebagai mitra IBM Cloud dengan panduan pengguna langkah demi langkah.
Akses sumber daya untuk membuka manfaat yang selaras dengan perjalanan pembangunan Anda.
Dapatkan panduan langkah demi langkah tentang cara menjual perangkat lunak, layanan, atau arsitektur yang dapat diterapkan di IBM Cloud.
Mari kita bangun solusi cloud yang kaya fitur keamanan untuk industri jasa keuangan.Perluas akses ke lembaga keuangan, atasi kekhawatiran terbesar lembaga mengenai penerapan cloud, dan percepat waktu Anda untuk memperoleh pendapatan.
IBM Cloud Catalog adalah saluran penjualan digital yang mengintegrasikan proses penjualan dan pemasaran, sehingga Anda dapat dengan lancar menjual dan mengirimkan solusi Anda kepada klien IBM Cloud di seluruh dunia.
Menjadi mitra pilihan untuk klien perusahaan dengan kontrak IBM Cloud, melalui sistem penagihan tunggal.
Waktu 4 minggu untuk mengintegrasikan dan menerbitkan produk Anything-as-Service (XaaS) berbayar Anda.
Kembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan Ekosistem IBM yang terdiri dari para penjual, distributor, integrator sistem, dan klien-klien mapan.
15% dari pendapatan Vendor Perangkat Lunak Independen didorong oleh Pasar Digital Cloud Platform.
Menyediakan repositori data yang aman dan tangguh untuk mempercepat pengiriman konten siaran.
Jenzabar memangkas kompleksitas dan biaya dalam pendidikan tinggi, dan menciptakan peluang bisnis baru.
Mitra Bisnis IBM CLAI Payments dan FNTS berkolaborasi untuk menghadirkan enkripsi sebagai layanan ke IBM Power Virtual Server.
Dapatkan kredit IBM Cloud untuk uji coba dengan karyawan atau klien Anda.
Gunakan tarif diskon khusus untuk menciptakan solusi menyeluruh yang dapat dijual kembali kepada klien Anda.
Mengamankan dana pengembangan pasar (MDF) untuk digunakan dalam aktivitas masuk ke pasar.
Dapatkan akses ke sesi perencanaan akun bersama untuk peluang IBM Cloud baru.
Bangun dari pengalaman tim Anda saat ini dan akses diskon sertifikasi pelatihan untuk karyawan Anda.
Dapatkan akses ke pratinjau peta jalan dan diskusi strategis mengenai produk dan fitur baru.
Nikmati opsi dukungan yang menguntungkan bagi klien Anda, yang sesuai dengan perjanjian interaksi pelanggan (SLA/OLA).
Berkolaborasi dengan laboratorium layanan IBM Garage™ dan IBM Cloud untuk bukti konsep (POC) dan evaluasi klien Anda.
Dapatkan akses ke dokumentasi dan panduan terperinci untuk semua layanan IBM Cloud.
Kredit VPC USD 1000
Terapkan kode VPC1000 saat penyediaan untuk mendapatkan 1000 USD yang dapat digunakan untuk sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan Anda.
Kredit sebesar USD 500
Kredit USD 500 untuk pengguna baru IBM Cloud Code Engine dan MongoDB.
Kredit sebesar USD 500
Kredit USD 500 untuk semua pengguna IBM Cloud Object Storage baru.
Kredit 200 USD
Dapatkan kredit pertama sebesar USD 200 dari kami untuk berbagai aplikasi dan layanan. Coba produk IBM Cloud apa pun dengan kredit ini, tersedia selama 30 hari.
Lihat mengapa IBM Cloud for Financial Services menjadi pilihan bagi lebih dari 100 Mitra Bisnis, termasuk Bank of America dan BNP Paribas.¹
Raih ROI 201% saat menerapkan IBM Cloud for VMware Solutions dan penghematan hingga 1,2 juta USD dari peningkatan efisiensi operasional.
Memilih IBM Cloud untuk kebutuhan GPU Anda memberi Anda akses langsung ke salah satu proses pemilihan server paling fleksibel di industri.
Pindahkan dan kelola beban kerja dengan lancar di lingkungan cloud dan on premises.
Pelajari lebih lanjut tentang kemampuan cloud yang intensif dalam hal kinerja seperti HPC dan cara memodernisasi dengan OpenShift di IBM Cloud.
Mulailah rencana bisnis Anda untuk mulai membangun dan menerapkan IBM Cloud.