Mitra baru menjalani orientasi Partner Accelerator baru, yang akan mempercepat proses time to value Anda, sehingga kita dapat mulai tumbuh bersama sejak hari pertama. Semua Mitra baru secara otomatis diundang untuk menggunakan IBM New Partner Accelerator selama enam bulan. Pengalaman ini dirancang untuk membantu mempercepat raihan pendapatan sedari awal. Pengalaman ini menyediakan bantuan langsung, pelatihan orientasi, dan semua materi pemasaran dan penjualan yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kesepakatan pertama. Setelah pendaftaran disetujui, Mitra baru didorong untuk memilih distributor orientasi atau broker teknologi yang akan memandu mereka melalui proses tersebut.