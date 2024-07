Portofolio AI yang dapat disematkan terdiri dari AI dan platform data generasi berikutnya watsonx, yang terdiri dari watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.pemerintahan; IBM AI API (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; perpustakaan IBM AI (IBM Watson pengiriman bahasa alami Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; Aplikasi IBM AI (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM Instana observabilitas, IBM Maximo Visual Inspection).