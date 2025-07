Barré sedang bekerja untuk memperkenalkan asisten AI kepada kliennya di seluruh Hongaria. Misalnya, sebuah rumah sakit besar saat ini sedang menguji asisten Barré AI untuk memproses faktur yang masuk, mengirimkannya ke sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) internal, memvalidasi detailnya secara online dengan otoritas pajak Hongaria, dan menyetujui serta mengajukannya.

“Dari pengalaman kami sendiri menggunakan asisten dalam Barré Technologies sebagai klien nol, kami telah melihat peningkatan 30% dalam efisiensi saat menavigasi aplikasi perusahaan,” ujar Prikk. “Untuk tim yang terdiri atas 50 karyawan, ini berarti menghemat sekitar 1.380 jam per tahun. Dengan biaya beban rata-rata 65 USD per jam, itu sekitar 90.000 USD dalam peningkatan produktivitas per tahun. Dengan biaya implementasi dan operasional tahunan sekitar 100.000 USD, kami memperkirakan pengembalian investasi penuh dalam waktu 13 bulan."

“Kami selalu memulai dengan percakapan untuk menemukan tujuan bisnis,” jelas Prikk. “Penting untuk menawarkan kepada klien tidak hanya solusi teknis, tetapi juga solusi yang menggabungkan semua aspek bisnis—keuangan, SDM, dan mitra pihak ketiga.”

Prikk menyimpulkan: “Secara alami, AI adalah topik hangat di Hongaria, tetapi kebanyakan orang masih belum terbiasa dengannya. Dengan IBM watsonx, kami dapat menambahkan keajaiban pada aplikasi pelanggan yang ada dan menawarkan solusi pragmatis yang memberikan hasil yang cepat, meningkatkan produktivitas, dan membantu memecahkan kendala tenaga kerja yang akan membantu bisnis Hongaria berkembang.”