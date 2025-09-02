RISE dengan SAP di IBM Power Virtual Server

Dirancang untuk perpindahan yang lebih cepat tanpa gangguan ke RISE dengan SAP
Selama lebih dari setengah abad, perusahaan telah menggunakan infrastruktur IBM® untuk menyelenggarakan sistem SAP yang sangat penting bagi operasi sepanjang waktu dan menjaga keamanan data bisnis yang sensitif. Sebagai langkah selanjutnya untuk membantu mempercepat pindah mereka ke Cloud ERP, IBM®, dan SAP telah meluncurkan opsi hyperscaler baru untuk SAP Cloud ERP Private, menggunakan teknologi RISE with SAP.
Peringkat dalam ketersediaan di antara server bersertifikasi SAP.
Lebih sedikit kerentanan dan paparan penting dalam hypervisor server Power sejak tahun 2020 dibandingkan dengan cloud bersertifikasi SAP yang menggunakan hypervisor lain*.
Dirancang untuk memindahkan beban kerja SAP S/4HANA dari IBM® Power Systems lokal ke cloud dalam waktu 90 hari.
Untuk membantu memudahkan transisi pelanggan ke RISE dengan SAP on Power Virtual Servers, IBM meluncurkan program investasi khusus untuk mendukung penilaian teknis tahap awal oleh SI atau mitra penjualan kembali, eksekusi migrasi, dan penerapan beban kerja non-RISE (SAP dan non-SAP) di sekitar ke cloud.
Untuk lebih mempercepat migrasi Cloud ERP, IBM® Transformation Suite for SAP Applications membawa perangkat lunak dan layanan dari IBM® dan mitra seperti SNP yang mengotomatiskan tugas migrasi penting, termasuk penilaian teknis, migrasi data dan kode, analisis kode, dan pengujian otomatis.
"Peningkatan SAP ini meletakkan dasar untuk AI dan penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Selama kami terus mengembangkannya, landasan harus tetap aman dan tangguh. Di sinilah letak peran keamanan dan ketersediaan lingkungan SAP di IBM® Power Virtual Server dan IBM® Cloud. Sejak go-live, kami telah berjalan dengan ketersediaan 100%, tidak ada pemadaman." Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery, IBM®
Penelitian IDC telah menemukan bahwa: Alasan utama untuk memindahkan beban kerja SAP ke IaaS termasuk kinerja tinggi, perlindungan data yang kuat, dan dukungan migrasi cloud yang kuat. Khususnya untuk SAP, organisasi memprioritaskan kontrol data, integrasi yang mulus di seluruh lingkungan SAP, dan peningkatan kinerja transaksional dan analitik. Saat memilih penyedia IaaS, faktor kuncinya adalah keamanan yang unggul, kinerja virtualisasi terdepan, dan efisiensi biaya.