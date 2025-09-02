RISE dengan SAP di IBM Power Virtual Server

Selama lebih dari setengah abad, perusahaan telah menggunakan infrastruktur IBM® untuk menyelenggarakan sistem SAP yang sangat penting bagi operasi sepanjang waktu dan menjaga keamanan data bisnis yang sensitif. Sebagai langkah selanjutnya untuk membantu mempercepat pindah mereka ke Cloud ERP, IBM®, dan SAP telah meluncurkan opsi hyperscaler baru untuk SAP Cloud ERP Private, menggunakan teknologi RISE with SAP.