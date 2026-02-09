Solusi komputasi Edge

Komputasi edge dengan 5G menciptakan peluang luar biasa di setiap industri. Hal ini membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke tempat data dihasilkan, memungkinkan kontrol data yang lebih baik, mengurangi biaya, insight dan tindakan yang lebih cepat, dan operasi yang berkelanjutan. Faktanya, pada tahun 2025, 75% data perusahaan akan diproses di edge, dibandingkan dengan hanya 10% saat ini.¹

IBM memberikan penawaran manajemen otonom yang mencakup skala, variabilitas, dan tingkat perubahan dalam lingkungan edge. IBM juga menawarkan solusi untuk membantu perusahaan komunikasi memodernisasi jaringan mereka dan menyediakan layanan baru di bagian tepi.