Solusi komputasi Edge

Mengotomatiskan operasi, meningkatkan pengalaman, dan meningkatkan langkah-langkah keamanan
Komputasi edge dengan 5G menciptakan peluang luar biasa di setiap industri. Hal ini membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke tempat data dihasilkan, memungkinkan kontrol data yang lebih baik, mengurangi biaya, insight dan tindakan yang lebih cepat, dan operasi yang berkelanjutan. Faktanya, pada tahun 2025, 75% data perusahaan akan diproses di edge, dibandingkan dengan hanya 10% saat ini.¹
IBM memberikan penawaran manajemen otonom yang mencakup skala, variabilitas, dan tingkat perubahan dalam lingkungan edge. IBM juga menawarkan solusi untuk membantu perusahaan komunikasi memodernisasi jaringan mereka dan menyediakan layanan baru di bagian tepi.
Satu administrator dapat menerapkan kebijakan yang mengelola skala dan variabilitas lingkungan aplikasi di ribuan titik akhir. IBM Edge Application Manager membantu Anda mengelola beban kerja dari edge hingga core di lingkungan hybrid multicloud apa pun.
Ada banyak contoh penggunaan yang dapat diatasi dengan edge computing. Solusi dan layanan berkemampuan edge IBM membantu klien menghadirkan pengalaman digital yang kaya dan menciptakan efisiensi bisnis di seluruh Industri 4.0, rantai pasokan, manajemen aset, dan banyak lagi.
Semakin banyak penyedia layanan komunikasi (CSP) berupaya menyuguhkan layanan 5G dan edge computing untuk mendorong pertumbuhan. Solusi cloud telekomunikasi IBM dapat membantu CSP meningkatkan proses dan jaminan layanan sekaligus menurunkan biaya operasi.
Menarik dan menganalisis data dari perangkat dan sensor terdistribusi untuk meningkatkan pengalaman individu, meningkatkan keselamatan driver, dan mengoptimalkan transportasi.
Mengelola operasional secara menyeluruh dengan analitik video cerdas dan AI untuk memantau stok, mengotomatiskan pengisian ulang, dan berbagai proses lainnya.
Mengumpulkan insight dari mesin terdistribusi dan proses manufaktur dan memberikan tanggapan secara real time, yang mengoptimalkan jalur produksi dan mengurangi limbah.
Solusi IBM Power Systems dan IBM Storage menjadikan model AI bekerja secara maksimal. Buka insight bisnis untuk semua jenis data, termasuk data visual langsung yang dihasilkan di edge.
Menelusuri kembali rute Mayflower 1620, perjalanan transatlantik otonom pertama akan didukung oleh teknologi IBM untuk edge dan AI.
Equinix menggunakan IBM dan Red Hat untuk membangun platform metro edge global dan menyatukan perusahaan di lebih dari 50 pasar.
Eurotech menggunakan IBM dan Red Hat pada perangkat edge computing berkinerja tinggi untuk membawa edge computing ke wilayah baru.
Hazelcast menggunakan IBM Edge Application Manager untuk menerapkan solusi grid data dalam memori untuk mengaktifkan analisis lanjutan di edge computing.
¹”What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders“ Rob van der Meulen, Gartner Research, October 2018.