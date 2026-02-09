Solusi komputasi Edge

Mengotomatiskan operasi, meningkatkan pengalaman, dan meningkatkan langkah-langkah keamanan

IBM 5G dan komputasi edge
Orang yang duduk di sepeda motor selagi bekerja di komputer laptop di lapangan terbuka

IBM Mengakuisisi HashiCorp untuk Mendukung Inovasi Hybrid Cloud

Percepat otomatisasi dan keamanan di seluruh lingkungan multi-cloud.

Bertindak berdasarkan wawasan yang lebih dekat dengan tempat data dibuat.

Komputasi edge dengan 5G menciptakan peluang luar biasa di setiap industri. Hal ini membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke tempat data dihasilkan, memungkinkan kontrol data yang lebih baik, mengurangi biaya, insight dan tindakan yang lebih cepat, dan operasi yang berkelanjutan. Faktanya, pada tahun 2025, 75% data perusahaan akan diproses di edge, dibandingkan dengan hanya 10% saat ini.¹

IBM memberikan penawaran manajemen otonom yang mencakup skala, variabilitas, dan tingkat perubahan dalam lingkungan edge. IBM juga menawarkan solusi untuk membantu perusahaan komunikasi memodernisasi jaringan mereka dan menyediakan layanan baru di bagian tepi.

 
Manfaat
Gunakan manajemen otonom yang dibangun untuk skala dan variabilitas

Satu administrator dapat menerapkan kebijakan yang mengelola skala dan variabilitas lingkungan aplikasi di ribuan titik akhir. IBM Edge Application Manager membantu Anda mengelola beban kerja dari edge hingga core di lingkungan hybrid multicloud apa pun.

Memberikan solusi industri berkemampuan edge yang dibangun di atas keahlian IBM

Ada banyak contoh penggunaan yang dapat diatasi dengan edge computing. Solusi dan layanan berkemampuan edge IBM membantu klien menghadirkan pengalaman digital yang kaya dan menciptakan efisiensi bisnis di seluruh Industri 4.0, rantai pasokan, manajemen aset, dan banyak lagi.

Memodernisasi jaringan telekomunikasi guna menghadirkan layanan baru melalui edge computing.

Semakin banyak penyedia layanan komunikasi (CSP) berupaya menyuguhkan layanan 5G dan edge computing untuk mendorong pertumbuhan. Solusi cloud telekomunikasi IBM dapat membantu CSP meningkatkan proses dan jaminan layanan sekaligus menurunkan biaya operasi.

Contoh penggunaan
Pemandangan udara dari beberapa kendaraan di jalan berliku
Ciptakan pengalaman yang terhubung

Menarik dan menganalisis data dari perangkat dan sensor terdistribusi untuk meningkatkan pengalaman individu, meningkatkan keselamatan driver, dan mengoptimalkan transportasi.
Robot inventaris memindahkan kotak di gudang
Meningkatkan rantai pasokan dan manajemen aset

Mengelola operasional secara menyeluruh dengan analitik video cerdas dan AI untuk memantau stok, mengotomatiskan pengisian ulang, dan berbagai proses lainnya.
Mesin fasilitas laboratorium konsultasi karyawan
Aktifkan Industri 4.0

Mengumpulkan insight dari mesin terdistribusi dan proses manufaktur dan memberikan tanggapan secara real time, yang mengoptimalkan jalur produksi dan mengurangi limbah.
Solusi Infrastruktur untuk data dan AI di edge

Solusi IBM Power Systems dan IBM Storage menjadikan model AI bekerja secara maksimal. Buka insight bisnis untuk semua jenis data, termasuk data visual langsung yang dihasilkan di edge.

 Server Enterprise AI yang mengubah data menjadi solusi ProMare

Menelusuri kembali rute Mayflower 1620, perjalanan transatlantik otonom pertama akan didukung oleh teknologi IBM untuk edge dan AI.

Jawaban dari IBM Partner+® Solusi IBM untuk edge computing dan jaringan komunikasi menyatukan ekosistem mitra yang kuat termasuk produsen peralatan, dan penyedia jaringan dan TI.
Tampilan belakang orang yang melihat tampilan komputer
Equinix

Equinix menggunakan IBM dan Red Hat untuk membangun platform metro edge global dan menyatukan perusahaan di lebih dari 50 pasar.

Pekerja memegang komputer laptop di ruang server
Eurotech

Eurotech menggunakan IBM dan Red Hat pada perangkat edge computing berkinerja tinggi untuk membawa edge computing ke wilayah baru.

Tampilan samping pekerja memeriksa data pada monitor laptop
Hazelcast

Hazelcast menggunakan IBM Edge Application Manager untuk menerapkan solusi grid data dalam memori untuk mengaktifkan analisis lanjutan di edge computing.

Langkah selanjutnya

Catatan kaki

¹”What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders“ Rob van der Meulen, Gartner Research, October 2018.