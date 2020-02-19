Seiring dengan berkembangnya komputasi, skala, variabilitas, dan laju perubahan lingkungan edge menghadirkan tantangan yang tidak dirancang untuk perangkat lunak manajemen tradisional. Awalnya dibangun untuk topologi terpusat dengan banyak server (sering distandarisasi) di beberapa pusat data atau wilayah cloud publik, dengan perubahan lingkungan yang jarang terjadi.

Sekarang dengan edge, Anda memiliki puluhan ribu server dan ratusan ribu perangkat edge yang jauh lebih heterogen, diterapkan di ribuan lokasi terpencil, dengan lokasi baru atau perangkat tepi dan server yang terus ditambahkan. Hampir tidak mungkin bagi administrator untuk memahami topologi dan perbedaan yang relevan, yang sangat penting ketika mencoba menerapkan aplikasi baru ke tepi.

“Mengembangkan strategi edge yang sukses membutuhkan mempertimbangkan kompleksitas titik akhir manajemen dan menyadari bahwa skala dan variabilitas secara dramatis berbeda dari penerapan cloud lokal atau publik tradisional.”

White paper IDC, disponsori oleh IBM, “Pentingnya operasi efektif dalam membuka nilai TI Edge,” Januari 2020