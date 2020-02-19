Jika Anda seorang CIO di bidang retail, manufaktur, distribusi, perbankan, atau hampir semua industri lainnya, Anda sedang membangun strategi yang akan memberdayakan lini bisnis Anda untuk meningkatkan pendapatan dan penghematan biaya dengan mengadopsi arsitektur komputasi terdesentralisasi besar-besaran, atau dikenal sebagai komputasi edge.
Namun, Anda khawatir bahwa pendekatan manajemen tradisional tidak dirancang untuk mengelola dan mengamankan topologi dengan puluhan ribu server tepi dan ratusan ribu perangkat edge dengan cara yang hemat biaya.
Seiring dengan berkembangnya komputasi, skala, variabilitas, dan laju perubahan lingkungan edge menghadirkan tantangan yang tidak dirancang untuk perangkat lunak manajemen tradisional. Awalnya dibangun untuk topologi terpusat dengan banyak server (sering distandarisasi) di beberapa pusat data atau wilayah cloud publik, dengan perubahan lingkungan yang jarang terjadi.
Sekarang dengan edge, Anda memiliki puluhan ribu server dan ratusan ribu perangkat edge yang jauh lebih heterogen, diterapkan di ribuan lokasi terpencil, dengan lokasi baru atau perangkat tepi dan server yang terus ditambahkan. Hampir tidak mungkin bagi administrator untuk memahami topologi dan perbedaan yang relevan, yang sangat penting ketika mencoba menerapkan aplikasi baru ke tepi.
“Mengembangkan strategi edge yang sukses membutuhkan mempertimbangkan kompleksitas titik akhir manajemen dan menyadari bahwa skala dan variabilitas secara dramatis berbeda dari penerapan cloud lokal atau publik tradisional.”
White paper IDC, disponsori oleh IBM, “Pentingnya operasi efektif dalam membuka nilai TI Edge,” Januari 2020
Skala besar-besaran, variabilitas, dan laju perubahan lingkungan tepi membutuhkan pendekatan baru—pendekatan manajemen otonom . Tindakan manajemen seperti negosiasi penerapan, perjanjian, eksekusi, dan validasi beban kerja yang sedang berlangsung harus diturunkan dari administrator manusia dan ke perangkat lunak manajemen otonom.
Hal ini dicapai dengan komunikasi asinkron antara agen perangkat lunak pada titik akhir edge dan hub manajemen yang merupakan perangkat lunak manajemen otonom. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada niat administrator tetapi tanpa campur tangannya, bahkan selama penerimaan titik akhir baru.
Berikut contohnya: “menerapkan aplikasi ini di server edge apa pun dengan OpenShift 4.2, 8 core gratis, memori 2GB, penyimpanan 1TB, tidak terletak di Toronto, Kanada, tidak menjalankan aplikasi yang dimiliki oleh dept ABCD.
Agen perangkat lunak Edge secara mandiri memutuskan apakah titik akhir tepi yang mereka wakili memenuhi maksud yang ditetapkan oleh administrator, dan jika demikian, secara otomatis memulai penginstalan aplikasi. Agen perangkat lunak terus memeriksa validitas perjanjian dari waktu ke waktu. Misalnya, jika versi Red Hat OpenShift kemudian ditingkatkan ke 4.3, agen dapat memberi tahu administrator bahwa perjanjian tidak lagi valid, atau dapat secara otomatis mematikan aplikasi, semua tanpa inisiasi atau intervensi administrator.
Dengan manajemen otonom, satu administrator dapat mengelola puluhan ribu titik akhir tanpa inisiasi atau intervensi manusia.
Rumah Anda menjadi otonom, bukankah sudah waktunya perangkat lunak manajemen Anda melakukannya?
Ini benar-benar waktu yang luar biasa. Konvergensi 5G, edge computing, dan AI akan memicu tingkat inovasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. IBM percaya perusahaan dapat menggunakan IT edge untuk memungkinkan insight dan tindakan yang lebih cepat, mempertahankan operasi berkelanjutan, dan memberikan pengalaman pelanggan baru.
Temukan bagaimana manajemen edge otonom membantu CIO meningkatkan pendapatan dan penghematan biaya di berbagai industri, sehingga merevolusi pendekatan komputasi edge.
Pelajari bagaimana komputasi edge dapat merevolusi manajemen data untuk industri yang beroperasi di lokasi terpencil. Jelajahi solusi IBM untuk mengelola data secara efisien dan aman di edge, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Temukan bagaimana Innocens BV, bekerja sama dengan IBM Cloud, menggunakan AI prediktif untuk secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi bayi baru lahir yang berisiko terkena sepsis. Solusi mutakhir ini meningkatkan perawatan neonatal, memberikan intervensi lebih awal, dan menyelamatkan nyawa.
Pahami dasar-dasar komputasi edge dan cara mendekatkan pemrosesan data ke sumber data. Pelajari cara komputasi edge meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi latensi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas secara real-time di berbagai industri.