Innocens BV

Sebuah perusahaan rintisan di bidang perawatan kesehatan memangkas waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi bayi yang berisiko terkena sepsis hingga beberapa jam, yang memungkinkan intervensi yang lebih dini dan lebih berhasil, ketika perusahaan ini bekerja sama dengan IBM® untuk mengembangkan solusi komputasi edge prediktif menggunakan pembelajaran mesin.

Tantangan Bisnis Salah satu tantangan utama bagi ahli neonatologi, yaitu orang-orang yang merawat bayi baru lahir, adalah bagaimana mendeteksi dengan lebih baik kapan bayi prematur berisiko mengalami sepsis, infeksi aliran darah. Guna mendeteksinya lebih awal, dan menghindari komplikasi dan berpotensi kematian, Innocens ingin menggunakan AI untuk mempercepat waktu diagnosis dan pengobatan sepsis.

Transformasi Bekerja sama dengan tim ilmuwan dan pengembang data IBM, Innocens mengembangkan solusi komputasi edge yang merekam dan menganalisis tanda-tanda vital secara real-time menggunakan model pembelajaran mesin.Solusi ini memberikan prediksi yang sangat akurat kepada dokter mengenai kapan bayi menunjukkan pola faktor risiko sepsis.