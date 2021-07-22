Keamanan untuk IBM Cloud

Perlindungan cloud edge-to-edge yang berkelanjutan untuk data dan aplikasi Anda dengan kepatuhan terhadap peraturan
Ringkasan
Keamanan yang andal dan inovatif

IBM® Cloud menawarkan keamanan cloud yang unggul dengan kemampuan menyeluruh dan solusi yang dapat disesuaikan untuk membantu mengelola data Anda, semuanya didukung oleh dukungan pakar.

Mengapa IBM? Keamanan tertanam di setiap langkah

Saat digunakan, saat sedang bergerak, saat istirahat.

 Alat manajemen peraturan yang mendukung

Kontrol cloud Anda.

 Kepastian teknis

Sistem Keep Your Own Key.

Amankan cloud Anda

Produk

Amankan cloud Anda dan sederhanakan beban kerja Anda

 IBM Cloud® Hyper Protect Crypto Services IBM Cloud Hyper Protect DBaaS IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud® Secrets Manager IBM® Cloud Key Protect IBM Cloud® App ID IBM Cloud Security and Compliance Center IBM® Cloud Hardware and Security Module Keamanan jaringan Sertifikat SSL Content delivery network IBM Cloud Internet Services

Keberhasilan klien

Irene Energy menerapkan komputasi rahasia untuk menyalurkan listrik dengan aman

Perusahaan energi yang berbasis di Perancis ini memanfaatkan IBM untuk mempercepat pengembangan platform dan memasuki pasar dengan lebih cepat.
Movius memilih IBM untuk membantu menghadirkan mobilitas multiline ke perusahaan

Dengan layanan yang dapat disesuaikan pada IBM Cloud, perusahaan piranti lunak seluler ini memberikan penawaran yang cepat dan inovatif secara global.

Sumber daya

Lanskap ancaman cloud

Pahami lebih baik cara pelaku ancaman menargetkan cloud dan apa yang memotivasi mereka.(376 KB)
Penjelasan keamanan cloud

Pahami konsep keamanan cloud dan bagaimana bisnis dapat menerapkannya.
IBM Security™

IBM Security menawarkan portofolio produk dan layanan keamanan perusahaan yang canggih.
Arsitektur keamanan

IBM Cloud dirancang untuk melindungi data Anda sepanjang siklus hidupnya.
Amankan cloud Anda

Sesuaikan pengalaman IBM Cloud Anda agar pas dengan kebutuhan bisnis Anda.

