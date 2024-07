Layanan keuangan

IBM Cloud Berkolaborasi dengan Bank of America dan BNP Paribas

Temukan bagaimana IBM dan Bank of America berkolaborasi untuk memajukan IBM Cloud for Financial Services, dengan bergabungnya BNP Paribas sebagai klien utama di Eropa, yang memanfaatkan kemampuan yang telah ditingkatkan untuk mendorong inovasi dan keunggulan operasional dalam layanan perbankan.