Solusi cloud untuk pelayanan kesehatan dan ilmu kehidupan

Buat keputusan point-of-care (titik perawatan) yang lebih baik dengan cloud.

Tampilan atas seorang profesional kesehatan yang mengulas data pada tablet
Solusi perawatan kesehatan yang lebih aman dan inovatif

IBM Cloud® menawarkan kepada klien industri kesehatan lingkungan kelas enterprise yang terbuka dan aman untuk mendukung beban kerja, apa pun tahap perjalanan Anda ke cloud atau kebutuhan beban kerja Anda. Percepat riset, inspirasi kepercayaan pasien dengan pengalaman pelanggan yang inovatif, dan tingkatkan waktu aktif sistem sambil memenuhi standar keamanan dan kepatuhan.

Beragam solusi membantu Anda meringankan, mengubah, dan memodernisasi beban kerja lama ke cloud. Gunakan teknologi sumber terbuka untuk membuat aplikasi di cloud dengan mudah, lalu integrasikan dengan beban kerja Anda yang sudah ada. Dengan IBM Cloud, institusi perawatan kesehatan dari berbagai skala dapat beroperasi seperti startup yang gesit dengan cepat memberikan layanan inovatif yang memenuhi permintaan pelanggan dan industri yang selalu berubah — IBM memiliki solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Mengapa memilih IBM Cloud?
Transformasi digital yang lebih cepat

Dengan menggunakan keahlian industri yang mendalam dan set data yang mendukung HIPAA dan GxP, IBM dapat membantu Anda mempercepat perjalanan Anda ke cloud.
Insight bisnis yang lebih baik

Buka kekuatan data Anda, buat sistem yang lebih efisien, dan tingkatkan pengalaman pelanggan dengan berbagai layanan inovatif seperti IBM Garage dan IBM® Watson Assistant®.
Lebih aman dan pribadi

IBM adalah satu-satunya penyedia cloud yang menggunakan sertifikasi enkripsi tingkat tertinggi (FIPS 140-2 Level 4) dan teknologi keep-your-own-key (KYOK) dengan modul keamanan perangkat keras khusus (HSM). Artinya, Anda, dan hanya Anda, yang memiliki akses ke data Anda.
AI

AI membantu Anda memprediksi dan membentuk hasil di masa depan, mengotomatiskan proses yang kompleks, dan mengoptimalkan waktu karyawan Anda.

 IBM watsonx Assistant

IBM menawarkan alat dan layanan industri perawatan kesehatan untuk membantu memperoleh lebih banyak insight data dan menyederhanakan operasi.

 Lihat caranya
Komputasi

Komputasi cloud memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya komputasi, jaringan, penyimpanan, dan keamanan sesuai permintaan.
Jelajahi Virtualisasi di IBM Cloud
IBM Cloud Bare Metal Servers

Server dan sumber dayanya khusus untuk penyewa tunggal dan dihosting di jaringan IBM Cloud.

 Jelajahi bare metal server

Kelola klaster Red Hat OpenShift di cloud yang sangat dapat diskalakan dan andal.

 Jelajahi Red Hat OpenShift
Keamanan

Gunakan perlindungan data terdepan di pasar saat data sedang tidak aktif, bergerak, dan digunakan dengan hanya Anda yang memegang kendali.

 Kepatuhan

Baik Anda menghadapi kepatuhan HIPAA regional, global, atau industri, IBM Cloud membantu Anda mengelola mandat tersebut.

 Jelajahi program kepatuhan

Capai keamanan berkelanjutan untuk aplikasi dan beban kerja perusahaan Anda dengan keahlian dari IBM.

 Jelajahi keamanan cloud
Jelajahi Hyper Protect Crypto Services
Pelajari dasar-dasarnya
Jelajahi keamanan cloud dan alasan perusahaan perlu menggunakannya dalam operasi bisnis mereka.
Pria mengetik di komputer
Memproses big data dengan SQL
Tutorial ini akan membantu Anda membangun pipeline analisis log yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis catatan log untuk mendukung persyaratan peraturan atau membantu penemuan informasi.
Kunjungi IBM Center for Cloud Training
Kunjungi IBM Center for Cloud Training
