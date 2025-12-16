Buat keputusan point-of-care (titik perawatan) yang lebih baik dengan cloud.
IBM Cloud® menawarkan kepada klien industri kesehatan lingkungan kelas enterprise yang terbuka dan aman untuk mendukung beban kerja, apa pun tahap perjalanan Anda ke cloud atau kebutuhan beban kerja Anda. Percepat riset, inspirasi kepercayaan pasien dengan pengalaman pelanggan yang inovatif, dan tingkatkan waktu aktif sistem sambil memenuhi standar keamanan dan kepatuhan.
Beragam solusi membantu Anda meringankan, mengubah, dan memodernisasi beban kerja lama ke cloud. Gunakan teknologi sumber terbuka untuk membuat aplikasi di cloud dengan mudah, lalu integrasikan dengan beban kerja Anda yang sudah ada. Dengan IBM Cloud, institusi perawatan kesehatan dari berbagai skala dapat beroperasi seperti startup yang gesit dengan cepat memberikan layanan inovatif yang memenuhi permintaan pelanggan dan industri yang selalu berubah — IBM memiliki solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Dengan menggunakan keahlian industri yang mendalam dan set data yang mendukung HIPAA dan GxP, IBM dapat membantu Anda mempercepat perjalanan Anda ke cloud.
Buka kekuatan data Anda, buat sistem yang lebih efisien, dan tingkatkan pengalaman pelanggan dengan berbagai layanan inovatif seperti IBM Garage dan IBM® Watson Assistant®.
IBM adalah satu-satunya penyedia cloud yang menggunakan sertifikasi enkripsi tingkat tertinggi (FIPS 140-2 Level 4) dan teknologi keep-your-own-key (KYOK) dengan modul keamanan perangkat keras khusus (HSM). Artinya, Anda, dan hanya Anda, yang memiliki akses ke data Anda.
AI membantu Anda memprediksi dan membentuk hasil di masa depan, mengotomatiskan proses yang kompleks, dan mengoptimalkan waktu karyawan Anda.
IBM menawarkan alat dan layanan industri perawatan kesehatan untuk membantu memperoleh lebih banyak insight data dan menyederhanakan operasi.
Komputasi cloud memungkinkan Anda mengalokasikan sumber daya komputasi, jaringan, penyimpanan, dan keamanan sesuai permintaan.
Server dan sumber dayanya khusus untuk penyewa tunggal dan dihosting di jaringan IBM Cloud.
Kelola klaster Red Hat OpenShift di cloud yang sangat dapat diskalakan dan andal.
Gunakan perlindungan data terdepan di pasar saat data sedang tidak aktif, bergerak, dan digunakan dengan hanya Anda yang memegang kendali.
Baik Anda menghadapi kepatuhan HIPAA regional, global, atau industri, IBM Cloud membantu Anda mengelola mandat tersebut.
Capai keamanan berkelanjutan untuk aplikasi dan beban kerja perusahaan Anda dengan keahlian dari IBM.
Bagaimana layanan IBM Cloud yang paling populer dapat membantu Anda?