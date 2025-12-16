IBM Cloud® menawarkan kepada klien industri kesehatan lingkungan kelas enterprise yang terbuka dan aman untuk mendukung beban kerja, apa pun tahap perjalanan Anda ke cloud atau kebutuhan beban kerja Anda. Percepat riset, inspirasi kepercayaan pasien dengan pengalaman pelanggan yang inovatif, dan tingkatkan waktu aktif sistem sambil memenuhi standar keamanan dan kepatuhan.

Beragam solusi membantu Anda meringankan, mengubah, dan memodernisasi beban kerja lama ke cloud. Gunakan teknologi sumber terbuka untuk membuat aplikasi di cloud dengan mudah, lalu integrasikan dengan beban kerja Anda yang sudah ada. Dengan IBM Cloud, institusi perawatan kesehatan dari berbagai skala dapat beroperasi seperti startup yang gesit dengan cepat memberikan layanan inovatif yang memenuhi permintaan pelanggan dan industri yang selalu berubah — IBM memiliki solusi untuk memenuhi kebutuhan Anda.